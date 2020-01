Hijo de García Márquez dirigirá serie de Eva Perón

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

En Argentina preparan una nueva serie sobre la vida de Eva Perón y el colombiano Rodrigo García estará a cargo de la dirección. La realización de Buena Vista Original Productions es protagonizada por la actriz uruguaya Natalia Oreiro, quien personificará a Perón, y Ernesto Alterio, quien dará vida al Coronel Moori Koenig.

La producción basada en la novela homónima del escritor argentino Tomás Eloy Martínez, también contará con la participación de los actores Darío Grandinetti, encarnando a Juan Domingo Perón, y de Francesc Orella y Diego Velázquez.

Santa Evita, compuesta por siete capítulos, es el nombre de esta nueva serie sobre la mítica primera dama argentina que llegará a las pantallas de Latinoamérica en 2021.

García es reconocido director de cine y televisión que ha realizado películas como Things you can tell just by looking at her y Mother and child. Además, ha dirigido capítulos de series como Los Soprano, Six feet under y Carnivále. También es conocido por ser hijo del fallecido Gabriel García Márquez.