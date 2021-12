HablemosDeLibros: Cinco clásicos, a la fija para comprar, leer, releer o regalar

Fernando-Alonso Ramírez

En cuestión de libros, como con las películas, lo mejor es sacar las propias conclusiones y no dejarse llevar por lo que otros dijeron, y eso me incluye. No pretendo nunca imponerles a otros mi mirada sobre los textos de los que escribo, pues eso es atreverse a mucho. Simplemente escribo mi experiencia frente a un texto determinado. Si a alguien le parece, le mete muela a ese recomendado o a ese criticado, pero lo mejor siempre será que usted se lleve la impresión de primera mano. Por eso es mejor que los lea y si coincide o disiente de lo dicho por mí, bienvenida su posición para que #HablemosDeLibros.

1. Los tres mosqueteros

Este libro marcó mi adicción a la lectura. Cuando lo comencé con algo de temor porque me parecía muy voluminoso me motivó a seguir con la saga, luego con El conde de Montecristo y otros más de aventuras clásicas que alimentaron mi imaginación por años. La vida de Alejandro Dumas no fue precisamente ejemplar, pero como escritor supo inventarse una forma de narrar a través del folletín. Un hombre que se anticipó a la novela moderna.

2. Las mil y una noches

Cada que puedo vuelvo sobre los cuentos de esta impresionante compilación. Este año volví a releerlo y siempre encuentro sorpresas que me inspiran. Saco de allí ejemplos para mis clases o para las conversaciones. Es para leer a cualquier edad. Es un fundamental de la literatura universal. Y cuando llegó la noche siguiente, Shcerezada continuó con su narración…

3. El túnel

Me costó muchísimo en mi adolescencia encajar la literatura Latinoamericana. Fue Ernesto Sábato el que me animó a continuar ese camino, con esta obra maravillosa en la que Juan Pablo Castel nos cuenta su historia. Se trata más de una novela psicológica que lo que representaba el realismo mágico, pero fue una buena manera de acercarse a la literatura de este lado de la Tierra. Una obra que no me canso de releer y cada vez que lo hago encuentro nuevas claves que no comprendí antes.

4. Doce cuentos peregrinos

De García Márquez se puede recomendar prácticamente todo, pero si usted no está seguro aún de abordar su literatura de largo aliento, los cuentos son una buena oportunidad para iniciarse. Los 12 cuentos peregrinos representan su madurez literaria. Si usted entra en ellos y se deja cautivar, seguro que no temerá luego a sus novelas, puede empezar por las más cortas, como Del amor y otros demonios, La Hojarasca o con esas dos perfecciones literarias llamadas El coronel no tiene quién le escriba y Crónica de una muerte anunciada.

5. Cóndores no entierran todos los días

Entender la llamada Violencia en Colombia es cada vez más difícil, en este clásico de la literatura colombiana, del tulueño Gustavo Álvarez Gardeazábal, se encuentran las claves de lo que fue una época que en el norte del Valle del Cauca y en el Eje Cafetero se extendió hasta bien entrados los años 80. La política y el sicariato de la mano como si se tratara de la misma cosa. En medio, la búsqueda del poder, por unas ideologías que solo preservaban el statu quo.

