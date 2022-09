Hablemos de libros: Abundancia para el bienestar y la felicidad

Fernando-Alonso Ramírez

Abundantemente - Eres mucho más de lo que hoy crees que eres. Este es el título que el manizaleño Felipe López le ha dado a su primer libro.

Se trata de una obra que parece de autoayuda, pero que realmente tiene más que ver con la forma en que debemos comprender el mundo para asumirlo de mejor manera y poder cumplir con las cosas que nos proponemos. Felipe se describe como un apasionado por la investigación sobre felicidad y su aplicación en las empresas y en la vida cotidiana.

Si alguien cree que leyendo estas páginas va a encontrar la clave para hacerse millonario puede de una vez evitarse su lectura, porque de lo que se trata es de cómo se es abundante a partir de las buenas decisiones que se toman en la vida para un mejor bienestar. Hablamos con el autor y él nos da pistas de por qué debemos leerlo para entender mejor lo que él quiere decir y para conocernos mejor en cómo tomamos las decisiones y cómo nos afectan en nuestro futuro.

Qué es la abundancia

- Plantea que este no es un libro con la fórmula para hacerse millonario o atraer cosas positivas con el poder de la mente. ¿Entonces qué es la abundancia, según Felipe López?

Abundancia es aprender a conectar con las fuentes que permiten tener una vida con sentido y en bienestar. Si lo que has acumulado (dinero, personas, relaciones, amigos) no te traen bienestar y felicidad, entonces no es abundancia. También abundancia es aprender a desconectar de algunos vínculos que ya no te nutren y te desgastan la vida. Abundancia es conexión y prosperidad, acumulación.

- Aunque no es tan explícito, es obvio que esta es una historia de los aprendizajes suyos en distintos caminos. ¿Por qué contar ese proceso?

Porque la única forma de hablar de algo es cuando tú eres el ejemplo. Yo me considero una persona abundante, con capacidad de conectar y desconectar. Por eso, mi historia se convierte en la metáfora adecuada para transmitir lo que se logra, cuando se conecta con una mente abundante.

- Hace especial hincapié en el peligro del ego, y también en su poder. ¿Cómo juega un papel clave el ego en la manera de percibir cada uno el mundo?

El ego tiene un único objetivo: ayudarnos a sobrevivir. Sobrevivir es importancia, pero no toda la vida. Debemos aprender a sobrevivir en lo necesario, pero trascender en la vida. Debe generarse un equilibrio entre la supervivencia y la capacidad de ir más allá de nuestros límites mentales y construcciones sociales instaladas en nuestra mente/ego. El ego no es nuestro enemigo, solo que a veces debemos sanarlo. Lo mismo que el cuerpo. El cuerpo no es nuestro enemigo, pero si no está sano, nos hace tener una vida compleja. Entre más sanos, el ego y el cuerpo, mejor es nuestra vida.

A romper los ciclos

- Todos hemos pasado por etapas de escasez, pero algunos recaen en ella. ¿Cuál es el consejo para salir de allí?

Romper los ciclos a través de la apertura de la mente y la reconfiguración de ella. Los ciclos se deben a mentes cerradas que no se disponen a abrirse a nueva información. Observar la mente, desde la consciencia, nos permite ver aquello que nos hace recaer, para transformarlo.

- Sería insensato de mi parte decir que los coach no ayudan a mucha gente, pero es igualmente cierto que en esta función hay mucho culebrero. Para un descreído, como yo, ¿cómo diferenciar al que aporta algo a los demás, del que apenas echa cuento?

Realmente el libro está más escrito desde la ciencia y estudios en felicidad y bienestar. El coaching me ha dado a mí herramientas para tener un mayor nivel de consciencia, y esto me ha permitido usar herramientas en mi vida que me han conectado con un mayor sentido y una vida con más bienestar. Vivo agradecido con lo que el coaching me ha dado, sin embargo, quise imprimirle al libro un sustento con estudios, para poder entender que el fin de la abundancia, debe ser la felicidad y el bienestar de quien la adquiere. Sin duda hay coaches que pueden hacer cosas que no son tan sanadoras, sin embargo no sería yo quien pueda juzgarlos. Yo busco dar lo mejor de mí, a través de mi ejemplo y mis resultados.

- Si algo me encantó, es el valor que le da a la gratitud, yo creo en ella firmemente. ¿Cómo es que la gratitud nos aporta a la abundancia?

Gratitud contigo por haberte tomado el tiempo de honrarme con tu lectura. La gratitud es lo que nos permite darnos cuenta de que ya somos abundantes. Ya con lo que somos y tenemos, somos supremamente abundantes. Ese es el primer punto de partida para reconocer lo que somos y la maravilla que es poder vivir.

- Otro tema en el que es recurrente el libro es en que la felicidad está muy lejos del exitismo. ¿Cuando le preguntan qué hago para lograr la felicidad, cuál es la respuesta que ofrece Felipe?

Podría decir, que más que Felipe, la ciencia ha avanzado mucho en estudios de felicidad y bienestar. Ofrezco humildemente de manera sencilla, lo que la ciencia revela sobre las áreas en las cuales debemos poner foco para tener vidas con mayor bienestar. La teoría científica que mejores resultados tiene tanto a nivel de salud, productividad, sentido de vida, relaciones con las personas, es Perma, de Martin Seligman. Se han hecho estudios comparativos con otras dos posturas de felicidad (hedonista y Eudaimónica), y es la que mejores resultados tiene.

El dato

El libro está a la venta en LA PATRIA con precio especial para suscriptores. También en Manizales en Insspire, Intermúsica y Librería Ágora, de Palermo. También en Panamericana, Buscalibre, Amazon y Librería Nacional.

Subrayados

* Cambiar la forma como concibes la vida no te hace una persona débil, sino que te hace una persona humilde.

* La abundancia está lejos de ser una reprogramación mental llena de nuevas creencias que, a la larga, podrían generarte más frustración.

* Solo aquellos que comprenden que el dolor es parte de la vida, pueden hacerse fuertes en él.

* Yo te sirvo, siempre y cuando tú me lo pidas. Eso sí, garantizaré que tú sepas que me encuentro en vocación de servicio.