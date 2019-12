Gabriela Tafur es Colombia en Miss Universo

COLPRENSA | LA PATRIA | CALI

La abogada caleña Gabriela Tafur quiere devolverle hoy a los colombianos la felicidad que, por segundos, robó el presentador Steve Harvey en 2015, quien nombró a Ariadna Gutiérrez como ganadora, para rectificar luego que era la filipina Pía Alonzo Wurtzbach, y no la sucreña la dueña del título de la belleza universal.

De convertirse en realidad las predicciones de los expertos internacionales, Gabriela podría cumplir el sueño de sus compatriotas de recibir precisamente de manos de una filipina, Catriona Gray, la corona universal.

La velada elección y coronación será en los Tyler Perry Studios de Atlanta, Georgia (Estados Unidos). A partir de las 8:00 p.m., por TNT y Telemundo, podrá ver el certamen en el que tres latinoamericanas (Colombia, México y Brasil) están dentro del grupo de las 10 favoritas.

Para otros especialistas, la corona puede irse a la lejana Asia, con candidatas fuertes como Tailandia, Bangladesh, Singapur e Indonesia; mientras que por África, la gran sorpresa la puede dar Sierra Leona.

Solo queda esperar hasta esta noche para saber si Gabriela Tafur logra el título, pues en los últimos días han exaltando su vestuario y, en diversas páginas de reinólogos internacionales, la describen como un candidata que tiene seguridad, porte, estilo, mejor pasarela, carisma, inteligencia y la preparación necesaria para ganar la edición 68 del certamen de belleza y obtener la tercera corona para Colombia después de Luz Marina Zuluaga (1958) y Paulina Vega (2014).

Con la Señorita Colombia La Señorita

-Son 90 candidatas, ¿cómo marcará diferencia en un grupo tan grande?

Siento que si uno llega con una estrategia muy marcada, las personas se van a dar cuenta de que es una estrategia y por lo tanto es falsa. Mi idea es ser yo misma, la persona auténtica que soy, muy querida, transparente y carismática. Lo importante es que noten mi verdadera esencia y así pueda destacarme en el grupo de las candidatas.

-¿Tiene confianza de traer la tercera corona para Colombia?

Sí, siento mucha ansiedad de llegar a competir. Estoy tranquila, emocionada y lista, eso me da mucha seguridad. Estoy bien preparada, con toda la confianza y prometo hacer todo lo que esté en mis manos para poner a los colombianos felices con un nuevo triunfo.

-¿Quiénes la acompañan en Atlanta?

Toda mi familia. Mi hermana vive en Estados Unidos, un hermano llegó de Cali, otro de Bogotá. Está una comitiva de 115 personas más los que llegan a Atlanta. Además, hay muchos colombianos en Estados Unidos, así que Colombia sonará fuerte en el auditorio de Atlanta.

-¿Qué vestuario trajo para ganar?

Tres cambios de look con diseñadores emergentes y otros más antiguos, pero todos colombianos. La idea es exaltar siempre la moda de mi país. Para el traje artesanal o nacional tengo un diseño de José Luis Roldán, diseñador huilense de gran trayectoria, que por primera vez lleva un traje de su marca para este concurso. Trabaja mucho para reinados como el del Bambuco. El traje de gala es de Alfredo Barraza.

-En los comentarios de videos que ha hecho para Telemundo la gente destaca su clase, porte y estilo, ¿considera que se nace con esto o se adquiere?

El término clase no me gusta, porque me parece despectivo. Creo que la elegancia, más que la clase, es un atributo de mi personalidad y es algo innato que hace parte del estilo particular de cada persona. Hay quienes son más arriesgadas, otras son más rockeras, algunas alternativas. Yo soy clásica, me gusta vestirme muy monocromática.

-¿Tiene colores que le gusten más o que prefiera, sea por agüero o porque sienta que se le ven mejor?

No tengo colores de suerte. Pero pensaba que el amarillo no me convenía y no me gustaba, pero resulta que durante este reinado comprobé que es de los colores que mejor me sienta. Tengo amarillo, blanco y negro.

-¿Le hace ilusión recibir la corona de Miss Universo de una filipina, país que se llevó la corona que se creyó sería para Ariadna Gutiérrez?

Claro, sería muy poético recibir la corona de Filipinas. Es mi sueño y el de todos los colombianos.

Jurado

Cinco años después de convertirse en la mujer más bella del universo, Paulina Vega regresa al certamen, no para disputar la corona, sino como jurado del evento junto con otras siete mujeres.

Datos

*Aunque no se encuentra dentro del ramillete de favoritas, Danna García, de 21 años, Señorita Aruba, también tiene nacionalidad colombiana.

*El pasado viernes las 90 candidatas desfilaron en traje de baño y de gala ante un panel de jueces quienes, teniendo en cuenta su desempeño, seleccionaron 20 para la gran final de esta noche.