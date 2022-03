Futboleras, las feministas de la popular

LISET ESPINOZA

LA PATRIA | MANIZALES

En este parche de mujeres no vale sentarse cuando se pisa la tribuna norte del estadio Palogrande. Para ellas la pasión y la fiesta en cada encuentro deportivo se vive de pie, saltando y agitando la mano en cada canto ya sea para alentar al Once Caldas o para intimidar e insultar al oponente.

Se hacen llamar Futboleras y 14 mujeres, de diversas edades, están al frente de esta barra que no es brava, por el contrario, es alegre, unida y fomenta el feminismo, pues en las pañoletas moradas que usaron en el clásico 211 contra el Deportivo Pereira (el pasado viernes), reivindican su apoyo a la despenalización del aborto y a la igualdad de género. Como se lee en la parte trasera de la camiseta de una de ellas la revolución será feminista y futbolera.

Alejandra muestra la pañoleta morada que le pondrá a Maritza dedicada al 8M.

Hay que alentar hasta la muerte / porque ganar solo quiero / porque llevo al blanco y negro dentro de mi corazón...

Alejandra Alzate Gómez es la fundadora de este parche que nació hace 12 años en las entrañas de la barra Holocausto Norte y aunque en un principio otro grupo de mujeres no caló bien, porque ya existía uno (Fortineras), con el tiempo se ganaron su espacio y el reconocimiento en un escenario dominado por hombres. “De cierto modo somos parecidas en pensamientos, pero nuestra esencia es diferente. A nosotras nos gusta la fiesta, el folclor futbolero, el carnaval y queríamos implementarlo en una ideología como es el feminismo. Queríamos visibilizarnos más y por eso hicimos el tapa-tribunas”, anota, mientras espera a que abran las puertas del estadio para ver al Blanco.

Explotan papeletas, las chicas hacen fila y para esta mujer de brazos tatuados y cabellera azul cada que juega el Once el día cambia. Desde que se levanta sabe que debe estar temprano, alistar los trapos y tener las ganas para cantar, gritar fuerte y alentar durante los 90 minutos. “Mi pasión por el Once empieza porque mi madrina me trajo al estadio desde que era niña. Veía la barra y miraba a esos manes como cantaban, saltaban y me parecía chévere. Cuando pisé por primera vez la tribuna popular, el sentir es completamente diferente. Uno se escaramucea, piel de gallina, la pasión es desbordada y diferente a como se ve en otras tribunas”.

Llegan más Futboleras, entre ellas Maritza Cañas Ortiz quien a pesar de su avanzado estado de embarazo no dudó en ver al equipo de sus amores. La requisa la pasa sin problema e incluso logra ingresar comida. Por su maternidad el personal de logística hace una excepción.

El retumbar de la banda instrumental de Holocausto Norte y el buen público deja en segundo plano el frío manizaleño. Tres integrantes se dirigen a colgar sus trapos en lo más alto de las gradas, mientras la vanidad se hace presente con Melissa, quien antes de que los jugadores salgan a la cancha, saca de su canguro un pequeño espejo para aplicarse polvo y delinearse los labios de rojo.

Se ubican en el centro de tribuna norte y Andrea, otra Futbolera, menciona que la pinta ideal para ver fútbol debe ser relajada y cómoda. Nada de tacones, chanclas, minifaldas u ombligueras. “Aquí uno viene a saltar, se va a caer, se le van a tirar” y en ese sentido Melissa agrega, “cada que el equipo mete gol, las personas que están en la parte de arriba, se vienen encima y por eso hay que estar bien paradas para no lastimarnos”.

Foto | Freddy Arango | LA PATRIA

El trapo o la bandera que las representa.

Qué te pasa Pereira / todavía seguís esperando / qué le pasa a los Lobos / su ciudad aún sigue llorando...

Los tapa-tribunas se extienden y los cánticos toman fuerza, las Futboleras agitan las manos y los Lobos, barra del Deportivo Pereira, se llevan los primeros versos. Valeria González Vásquez, integra Holocausto desde hace 13 años y al parche de mujeres se unió hace unos siete. Sin embargo, su puesto está en la instrumental. Toca el redoblante y el bombo platillo, y desde ese punto orquesta los cantos hace 10 años. “Nosotras tenemos en común el Once porque como mujeres tenemos las ganas de impulsar o mostrar la otra cara del feminismo, pero lo que nos gusta es el amor al fútbol. Siempre me gustó el fútbol, estuve en varios equipos y cuando empecé a conocer la barra me gustó más. Al principio en mi casa no me apoyaban, porque es un panorama complicado. Pertenezco a la barra desde los 11 años. Ahora tengo 23, me han acompañado en varias etapas de mi vida, me han apoyado en situaciones críticas y eso es gratificante para mí, sentir que de la misma manera en la que he estado, ellos también”, comenta.

María Elizabeth Villegas Ortiz, otra integrante, potenciaba más su canto cada vez que el Once tenía oportunidad de gol. Horas antes contó que el trapo que las representa es tricolor y en él está plasmado el nombre del parche y un balón con una estrella dorada que simboliza el triunfo de la Copa Libertadores. “El sitio de nosotras es el Parque de La Leonora. En la cancha tenemos un mural pintado, ahí nos reunimos y hacemos las integraciones”, dice.

Añade que para ser de Futboleras se deben cumplir ciertos requisitos como asistir a una reunión, decir por qué quieren ser del grupo y pasar el periodo de prueba. “Futboleras no es para cualquiera. Es tener el sentimiento, querer estar y mostrarle amor al parche, viajar cuando se pueda, ir a reuniones y participar en lo que se propone interna como externamente. Futboleras no es de un momento, es para toda la vida. Así que la chica que va a entrar es porque debe estar en las buenas y más en las malas con el equipo porque ahí es donde más tenemos que estar”, puntualiza.

En este parche hay estudiantes, profesionales y madres de familia. Tienen voz, voto e incluso hacen viajes nacionales e internacionales. “Son experiencias bonitas. Uno está representando a su equipo, a su ciudad, a las que no pudieron viajar porque no tenían recursos o por trabajo”, agrega María y sin duda hoy viajarán para acompañar al Once como visitante en Pereira y de nuevo cantarle a los Lobos...

Lobo vas a correr / Lobo sos un cagón...

Foto | Tomada del Instagram de Futboleras | LA PATRIA

Este es el tapa-tribunas con el que buscan más visibilidad.

¿Qué piensa de que el Once Caldas no cuente con equipo femenino?

Alejandra Alzate Gómez

“Nos ha marcado. Valga aclarar que fue por obligación que el Once Caldas tuvo un equipo femenino. Nos emocionó tener un equipo de nuestro género y poder apoyar a ambos, porque es fútbol, es Once Caldas, independiente de que fueran hombres o mujeres. Cuando pasó la pandemia ellos no quisieron buscar patrocinadores para seguir con la participación de ellas y es lamentable que para un jugador gasten un montón de plata, pero para un plantel no hagan el sacrificio”.

María Elizabeth Villegas Ortiz

Muy triste porque en el fútbol femenino hay mucho talento. Desafortunadamente en Colombia hay poco apoyo para el deporte y las chicas tienen que sufrir mucho para hacerse notar.

Valeria González Vásquez

Lo relacionado al torneo femenino ha sido importante. Hay clubes que llevan mucho avance y el Once lastimosamente no lo ha tenido. Han dicho que es por problemas de dinero y así como se da para el equipo masculino, se debe dar al femenino. El mismo amor que uno siente por el equipo no debe depender de si es hombre o mujer. Estos son los colores que me representan, soy manizaleña, estoy orgullosa de mi equipo y en cualquier escenario se debe apoyar".

Para ellas el fútbol y la pasión por el Once las identifica.

Más integrantes

Ana María González Arcila

“Viajar a ver el Once es bonito porque se está representando al parche, todos ven que Futboleras está presente en las canchas y así como todos los parches envían gente, nosotras también”.

Juliana Correa Quintero

“Cuando llegué eran pocas. Me di cuenta de la convocatoria, hablé con Aleja y en el primer partido me parché con ellas y fue una chimba ese primer partido entre viejas. Uno lo vive distinto”.

Lady Hernández

"Pertenezco al parche desde hace cinco años. Me había retirado porque trabajaba en Medellín y volví porque amo mi parche y al Once que es mi mayor pasión. Somos unidas, somos familia y pierda o gane ahí vamos a estar".

Maritza Cañas Ortiz

"Antes pertenecía a un parche mixto. Entré a Futboleras porque es de solo mujeres, hay mejor comunicación y nos llevamos bien entre todas. Nos une el amor por el equipo y estamos orgullosas porque nos regimos en el feminismo y eso también nos impulsa a estar en esta barra popular".

El aguante las caracteriza.