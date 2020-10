Feria 65 de Manizales, aún en veremos

LISET ESPINOZA

LA PATRIA | MANIZALES

No salió bien librado Camilo Naranjo, gerente encargado del Instituto de Cultura y Turismo de Manizales, del Concejo Municipal con la presentación del informe de la 65 Feria de Manizales 2021.

En el documento de 12 páginas dejó en evidencia que a dos meses de la fecha estipulada (del 3 al 12 de enero) aún no hay claridad sobre si habrá o no Feria, tampoco hay patrocinadores confirmados ni programación fija y mucho menos capital para realizar el evento más importante de la ciudad.

El proponente del debate fue el concejal animalista Jhon Hemayr Yepes, de la Alianza Verde. En su intervención indicó que en dos ocasiones la Feria se ha suspendido a lo largo de su historia. En 1980 por un terremoto de 6.6 grados, siendo el lugar más afectado Milán, y en 1986 por lo ocurrido en el 85 con el volcán Nevado del Ruiz.

Aplazarla

Propone aplazar el evento y en ese tiempo trabajar por la identidad de la Feria. “La crisis no es símil porque no hay manejo ni control de virus y la principal dificultad son los eventos con aglomeraciones. La Feria es más recreativa que cultural y por eso hay tanta gente”.

Para Henry Gutiérrez, concejal del Partido de la U, lo más prudente también es aplazarla. “Hablo como médico y no me cabe en la cabeza que en plena pandemia se haga una programación cultural y artística en donde habrá aglomeraciones. Hablan de conciertos en barrios, tablados, encuentros artísticos del adulto mayor. No creo que el secretario de Salud comulgue con eso. El pico puede durar meses y fuera de eso vienen rebrotes”.

Por la misma tónica está Efraín Góngora Giraldo, director ejecutivo de la Corporación Cultural arte y ciudad, quien expresó sentir temor, porque hacer la Feria traduce problemas de salud pública.

“Todo hace prever que en noviembre y parte de diciembre la situación de contagios se agrave. Manizales está en un ascenso al pico y puede haber problemas de infraestructura hospitalaria. El llamado es a la prudencia. La opción es aplazar para julio”.

Otra postura tiene César Díaz, del Partido Liberal. Manifestó que la Feria se debe hacer, pero bien planeada, con los protocolos que exigen las autoridades sanitarias y pensando en la reactivación económica y en el artista local.

El informe

Naranjo empezó mostrando un esquema organizacional del Instituto para luego referirse a la Feria. Dijo que los eventos se reducirán, pero no detalló qué se hará. No obstante, tiene claro que la harán virtual, presencial y semipresencial, que la imagen se presentaría la primera semana de noviembre y que el lanzamiento de la Feria sería la última semana de ese mes en una ciudad capital del país como Bogotá o Medellín.

Mencionó 24 posibles patrocinadores, pero a ninguno le ha presentado una propuesta oficial.

Habló de que están en estudio eventos como los pirotécnicos, la cabalgata, el gran concierto, el Reinado Internacional del Café y los desfiles de Bienvenida, de las Naciones y de las Carretas del Rocío, pero aún así en la presentación detalló que tienen planeado “realizar filtros y cerramientos en sectores que tengan ingresos con inscripciones previas para tener mayor control. Analizamos el acceso a eventos con controles de pico y cédula, y crearemos delimitaciones con palcos en sitios y por donde pasarían los desfiles. En los principales barrios y escenarios habrá pantallas para hacer transmisiones en vivo”.

Recursos

De la financiación expresó que cuentan con $250 millones de la vigencia 2020 para la preferia dentro del convenio de Desarrollo Social y que en septiembre radicó una propuesta al programa de Concertación del Ministerio de Cultura por $437 millones.

“Tendríamos una reducción del 30% de los patrocinios llegando a un estimado de pago en capital de $4 mil 500 millones. En cuanto a la imagen de la Feria no incurrimos en gastos porque utilizamos el equipo de diseño del Instituto. Tenemos estimado que la Feria cueste $4 mil millones más aporte en especie de patrocinadores”.

También afirmó que no han contactado con la Secretaría de Salud porque primero querían recoger percepciones para después dialogar con el secretario.

Críticas

Héctor Fabio Delgado, del Partido Liberal

Debían indicar qué eventos no se hacen, cuáles sí y de qué manera. La covid-19 no se inició en enero, ni en febrero. Hay cosas que uno no sabe si se harán o no y estamos a dos meses. No podemos esperar a que el giro del virus nos dé la posibilidad de hacer un evento. Requiero copias de las actas de los comités de Feria hechos.

Julián Andrés Osorio, del Centro Democrático

Es un informe de definiciones. Dice que es un pregón, que es el cordón de la Feria y lo que queríamos saber era quién estará en el pregón, a quién se entregará el cordón. Los eventos tradicionales igual. En programación en principales escenarios nombra feria artesanal, mercado persa, fondas y arrerías, y no se sabe si se harán o no. De novedades hay una convocatoria abierta en escenarios no convencionales, pero no dice cuáles.

Adriana Arango, del Partido Verde

Necesitamos ampliación de información, cifras más concretas y reales. La Feria es muy importante y si no se hace bien es mejor no hacerla. ¿Qué opinión tienen desde la Secretaría de Salud? Lo primero que hay que definir es si va o no. Sí definitivamente va, en qué fecha va y qué presupuesto se tiene, porque falta información en el informe. Con qué plata se hará y en qué condiciones se realizará para no terminar en una dificultad de salud.

Gonzalo Valencia, del Partido Conservador

El informe con todo respeto fue un copie y pegue. Se hace o no. ¿Cuáles son los protocolos con los que cuenta para hacer la Feria?, ¿cuáles eventos tienen pensado con pico y cédula? Habrá actividades en el área metropolitana y me asalta la duda si con recursos del Municipio puede llevar eventos a Chinchiná, Neira y Villamaría.

Víctor Cortés, del Partido Liberal

No hay fechas ni cronogramas. Buscan reactivar la economía, pero no dicen cómo. En el encuentro de saberes no dicen nada al igual que el festival de tango. Habla del Reinado Internacional del Café y resume que es un concurso de belleza. En estudio está todo. No avanzaron nada. Pierde el año, se quedó corto.