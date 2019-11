“Es imposible olvidar la noche del festival”: Álvaro Lorenzo

David Jaramillo

LA PATRIA | Madrid (España)

Pocos aficionados en Manizales, el pasado enero, conocían las virtudes de Álvaro Lorenzo, el joven torero de Todelo (España) de 24 años, que en su corto currículum ya contaba con el privilegio de abrir la puerta grande de Las Ventas en 2018. Sin embargo, aunque no contó con demasiada suerte en su debut con la corrida de Santa Bárbara en Manizales, tuvo una segunda oportunidad sustituyendo a Enrique Ponce en el festival nocturno, en el que armó un verdadero escándalo toreando a “Fosforero”, novillo al que indultó en medio de una apoteósica faena que le sirvió para entrar de lleno en el corazón del público manizaleño.

Precisamente esa actuación avala por completo su contratación para la próxima feria, esta vez con los toros de Las Ventas del Espíritu Santo y con Paco Perlaza y Sebastián Castella en el cartel del miércoles 8 de enero del 2020.

Ya ha pasado casi un año, Álvaro. ¿Cómo recuerda la noche del festival de Manizales?

Lo recuerdo todo, es que, de hecho, ha sido algo inolvidable y que me ha marcado para siempre. Me avisaron que iba a sustituir al maestro Ponce apenas un par de horas antes de tener que empezar a vestirme y lo recibí como un regalo, una recompensa al esfuerzo con la corrida de Santa Bárbara, de la que todavía tenía muchos dolores y molestias tras la voltereta, además me sentía un poco frustrado por no poder triunfar en una plaza que me recibió muy bien y saber que iba a tener esta nueva oportunidad me hizo mucha ilusión. Al mismo tiempo, creo que es la vez que más responsabilidad o miedo he sentido antes de torear.

¿Por qué?

Ya me habían explicado la importancia que el festival tiene en la feria, es como la Beneficencia en Madrid, por poner un ejemplo, con la plaza llena, el sentido tan bonito que tiene la noche y, también, porque hacía el paseíllo al lado de montón de figuras del toreo. Además, ahora no podía fallar, si no pasaba nada, seguramente, no habría podido garantizar mi regreso a una feria tan importante. Afortunadamente me sonrió la suerte y pude disfrutar del toreo como nunca lo había hecho en mi vida. Cada embestida era una gozada, sentía muchísimo cada muletazo y a la salida me encontraba con toda la plaza entregada, igual que yo. Lo recuerdo y me emociono otra vez.

¿Manizales era como se lo habían contado?

Mucho mejor. Me habían hablado de la afición tan buena que hay y que reciben muy bien a los toreros, pero no me esperaba que fuera así. Llegué un día antes a la ciudad y pude ir a ver la novillada, con los tendidos casi llenos como no ocurre en otras partes y un ambiente estupendo. Ya me gustaría que fuera igual en muchas plazas españolas. La verdad, me sorprendió todo muy gratamente.

¿Qué es lo más le impactó?

Aparte de la gran entrada todos los días de la feria y de la cantidad de gente joven en los tendidos, era mi primera vez en Colombia y me sonaban distintos los olés, no sé, tienen un acento muy particular y lo canta la plaza al unísono y es algo que tengo muy grabado en la memoria con la faena del festival. Me gustó mucho. Y otra cosa que me sorprendió fue la emoción que crujió la plaza con el pasodoble “Feria de Manizales”. Recuerdo que había oído algo al respecto, pero cuando estaba toreando y la banda empezó a tocarlo sentí que aquello temblaba, fue muy, muy emocionante. Es impresionante, de verdad, ver la pasión con la que se vive el toro en Manizales.

¿Tuvo tiempo de conocer la ciudad y algunas costumbres locales?

¡Qué va! Ojalá. Llegué apenas un día antes, vi la novillada y me fui temprano a la cama para estar descansado para la corrida. Y después de la paliza, tuve que que guardar reposo, así que no salí hasta la noche después del festival, que entonces sí salí a cenar y a compartir con muchos aficionados que me mostraron su cariño y su respeto. Pero, la verdad, tengo pendiente conocer muchas cosas, porque hace un año no pude hacerlo. Ni siquiera pude ir al campo a tentar, ni salir por la calle o probar la comida de allí… Me queda todo por conocer en Colombia y espero hacerlo en esta oportunidad y las siguientes, porque quiero convertirme en uno de los toreros predilectos del público de Manizales y volver por mucho tiempo.

¿Cómo llega a Manizales este año?

Muy bien, muy motivado después de una temporada importante. Además, el cartel con los toros del maestro Rincón y con toreros como Sebastián Castella y Paco Perlaza es muy bonito. Solo espero que esta vez sí pueda triunfar vestido de luces.

¿Cómo fue su temporada española?

Muy positiva, al comienzo pudo pesar un poco una apuesta muy fuerte en Madrid, anunciado en tras tardes, en las que tuve muy poca suerte. Quizás no haber puntuado en San Isidro me pudo pasar factura y el público, que ya me había visto triunfar el año pasado, entendiblemente, me exigió mucho. Eso me pesó un poco moralmente, porque era como si perdiera un crédito que me había ganado a pulso. Afortunadamente, gracias a la preparación, pudimos reaccionar muy rápido y en Toledo viví una gran tarde cortando cuatro orejas y recuperando las buenas sensaciones. A partir de ahí, tuve una temporada muy regular, con triunfos en plazas y ferias importantes y con tardes de muy alto nivel.

Zaragoza, Albacete, Dax, Mont-de-Marsan y, sobre todo Gijón, han sido tus grandes conquistas.

Sí, el final de temporada fue realmente bueno, cuajando toros importantes y cortando orejas en sitios claves, pero es verdad que Gijón me ha dado un balón de oxígeno muy importante. Era en el comienzo de un verano muy intenso y me encontré con una gran corrida de La Quinta -el encaste Santa Coloma me gusta mucho-, que me permitió sacar esas cosas que entrenamos de salón y que todo saliera natural, muy sentido. Corté cuatro orejas y me valió la repetición en la misma feria para cortar otras dos orejas, esta vez con toros de Montalvo, y salir triunfador de la feria. Fue muy importante para mí todo esto, porque después de Madrid, significaba remontar y meterme de nuevo en la pelea.

Y volver a Manizales…

[Risas] ¡Por supuesto! siempre hay que dar argumentos para que cuenten contigo y en Manizales con más razón.