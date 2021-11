Entre ellos está El Historiador de LA PATRIA

LISET ESPINOZA

LA PATRIA / MANIZALES

110 personas se le midieron a participar en el concurso El Historiador de LA PATRIA, que surgió en la celebración de los 100 años de este medio de comunicación con el objetivo de premiar a los interesados en conocer a profundidad la historia de Caldas narrada a través de fascículos coleccionables entregados con el periódico durante 20 domingos.

El número se redujo a 23 a medida en que se recibían las respuestas de las diversas preguntas que se les hicieron a los participantes a lo largo del concurso. Al final solo cinco personas llegaron a ser finalistas, pero solo los tres primeros lugares estarán en la final que se llevará a cabo este jueves, desde las 9:30 a.m., y que será transmitida por el Facebook live de LA PATRIA y por lapatria.com.

Los organizadores se estarán comunicando esta semana con los participantes que se disputarán el premio de $5 millones para indicarles cómo será la final. Asimismo, les mostramos las percepciones de los cinco finalistas y algunas observaciones para futuros concursos.

Los finalistas

1. Edna Daniela Carmona Martínezque surgió en la celebración de los 100 años de este medio de comunicación

Municipio: Manizales

Barrio: Campohermoso

Puntaje: 2670

Experiencia: "En general la experiencia fue buena. La forma de participar me pareció pertinente porque se podían enviar las respuestas de manera virtual. Toda la edición me pareció muy bonita para guardarla y la información muy buena y completa".

Observación: "Sobre el concurso resalto algunos errores para corregir como preguntas que no pertenecían al fascículo o en las reuniones por la plataforma Zoom nos ponían un fascículo que no era de esa ronda".

2. Jorge Luis Valdez Orozco

Municipio: Manizales

Barrio: Los Alcázares

Puntaje: 2380

Experiencia: "Las dos modalidades fueron muy buenas. En realidad me pareció interesante, aprendimos y disfruté".

Observación: "Al comienzo mientras uno le cogía el ritmo al juego y a los conversatorios me pareció desproporcionado porque no se entiende cómo antes de terminar una pregunta había compañeros que ya la estaban contestando. Son cosas no de fondo, sino de forma".

3.Luz Amparo Moreno Lopera

Municipio: Manizales

Barrio: San Marcel

Puntaje: 2280

Experiencia: "Me gusta mucho lo que es la historia y hacer el recuento. Me pareció un material completo, sobre todo el virtual, incluso ya tengo todos los fascículos encuadernados para una consulta. Personalmente me gustó mucho y es agradable para compartirlo, por ejemplo en instituciones educativas. Independientemente del premio la mayor satisfacción fue conocer los fascículos y la historia tan bonita. Me la pasé contenta".

Observación: "Tuve mala suerte en las preguntas virtuales y creo que en eso influye la habilidad de la persona porque no dan mucho tiempo para pensarla y la velocidad de la internet. Hubo unas inconsistencias que encontré para corregirlas sobre todo en el formato virtual porque si vamos a contar 100 años de verdad y de historia, vale la pena corregir su edición virtual para quien desee consultarla".

4. Luz Marina Chica Arango

Municipio: Manizales

Barrio: Centro

Puntaje: 2110

Experiencia: "La pasé bien. Me gustaría que a quienes llegamos nos dieran un detalle pequeño".

Observación: "Había preguntas que no debieron ser y problemas en el manejo de la internet porque creo que mi puesto hubiera sido mejor, pero cuando preguntaban en el conversatorio y entregaba mi respuesta, aparecía el nombre de un señor y no el de LA PATRIA. Creo que se debería hacer una capacitación con los concursantes antes de empezar todo porque uno necesita un entrenamiento porque no se está acostumbrado".

5. Ricardo Augusto Echeverri Pérez

Municipio: Manizales

Barrio: La Rambla

Puntaje: 2100

Experiencia: "Soy docente y concursé por hobby"

Observación: "Las preguntas deben ser más directas para dejar un aprendizaje. En lo virtual con las preguntas daba la impresión que ya se sabían algunos las respuestas porque antes de que terminaran de leerla respondían".