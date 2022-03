Encanto brilló en el escenario de los Óscar

EFE | LA PATRIA | LOS ÁNGELES

Encanto, la película de Disney inspirada en la cultura de Colombia, ganó el Óscar a la mejor película de animación en la 94 edición de los premios, que se celebró el domingo en el teatro Dolby de Los Ángeles, Estados Unidos.

"Tenemos que agradecer a todo el país de Colombia”, dijo Jared Bush, codirector de la cinta junto a Byron Howard. El filme se impuso a Luca, Raya and the Last Dragon, Flee y The Mitchells vs. the Machines.

La cinta narra la vida de los Madrigal, una familia que vive en las montañas y en la que todos sus miembros tienen poderes especiales menos Mirabel, una joven de 15 años que lucha por encontrar su don y salvar a sus familiares de una amenaza que puede hacer desaparecer la magia.

Desde su estreno a finales del 2021, Encanto se convirtió en un fenómeno mundial gracias, en gran parte, a su exitosa música compuesta por Germaine Franco y Lin-Manuel Miranda, quien no acudió a la ceremonia porque su esposa dio positivo por coronavirus.

La banda sonora aguantó varias semanas como el disco más vendido de Estados Unidos, siendo la sexta película de animación que se coloca en el número uno de la lista Billboard: The Lion King (1994), Pocahontas (1995), Curious George (2006), Frozen (2013), Frozen 2 (2019) y Encanto (2022).

Otro de los temas esperados de la noche fue We Don't Talk About Bruno, que entonaron Carolina Gaitán, Mauro Castillo, Luis Fonsi, Becky G y Megan Thee Stallion. No obstante, a través de redes sociales, el remix del tema no gusto como tampoco que otros artistas subieran al escenario. Por ejemplo, Karita Loaiza dijo:"la arruinaron por completo, sin mencionar el evidente irrespeto y falta de reconocimiento de los cantantes originales".

Además, uno de sus temas, We Don't Talk About Bruno, llegó a lo más alto en las listas de varios países, algo que Disney no experimentaba desde Let It Go, de Frozen, hace casi 10 años.

De hecho, las composiciones de Encanto fueron por partida doble en la gala de los Óscar, pues Sebastián Yatra cantó Dos Oruguitas, completamente en español, mientras que Becky G, Luis Fonsi, Mauro Castillo, Carolina Gaitán, Diane Guerrero, Adassa y Stephanie Beatriz interpretaron We Don't Talk About Bruno.

Encanto también competía por el Óscar a la mejor banda sonora contra la ganadora Dune, cuya música ha sido compuesta por Hans Zimmer. Dos Oruguitas aspiraba llevarse el Óscar a la mejor canción original, pero este fue obtenido por No Time to Die (del filme homónimo de James Bond).

Sebastián Yatra se presentó a la gala de los Óscar con un atuendo rosa que no fue bien recibido por la crítica. Sin embargo, el traje que lució durante la interpretación del tema Dos Oruguitas llamó la atención. El vestido es del diseñador colombiano Esteban Cortázar y contaba 90 mariposas de diversos tamaños bordadas a mano por Ana María Restrepo de Amarpo. Asimismo, el escenario fue decorado con plantas y flores, representando la biodiversidad de Colombia, y estuvo acompañado por una pareja de bailarines luciendo trajes típicos del país.

Los ganadores

Mejor Película:

CODA

Mejor dirección:

Jane Campion, por The Power of the Dog.

Mejor actriz:

Jessica Chastain, por The Eyes of Tammy Faye.

Mejor actor:

Will Smith, por King Richard.

Mejor actriz de reparto:

Ariana Debose, por West Side Story.

Mejor actor de reparto:

Troy Kotsur, por CODA.

Mejor película de animación:

Encanto, de Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino y Clark Spencer.

Mejor guion original:

Kenneth Branagh, por Belfast.

Mejor guion adaptado:

Siân Heder, por CODA.

Mejor película internacional:

Drive my Car (Japón).

Mejor canción original:

No Time to Die, de Billie Eilish y Finneas O´Connell, por No time to die.

Mejor banda sonora original:

Hans Zimmer, por Dune.

Mejor montaje:

Joe Walker, por Dune.

Mejor fotogrfía:

Greig Fraser, por Dune.

Mejor sonido:

Dune.

Mejor vestuario:

Jenny Beavan, por Cruella.

Mejor cortometraje de animación:

The Windshield Wiper, de Alberto Mielgo y Leo Sánchez.

Mejor cortometraje:

The Long Goodbye, de Aneil Karia y Riz Ahmed.

Mejor largometraje documental:

Summer of soul, de Ahmir 'Questlove' Thompson, Joseph Patel, Robert Fyvolent y David Dinerstein.

Mejor cortometraje documental:

The Queen of Basketball.

Mejor maquillaje y peluquería:

The Eyes of Tammy Faye.

Mejor diseño de producción.

Dune.

Mejores efectos visuales:

Dune.

Will Smith también tuvo su momento y no precisamente por ganarse por primera vez el Óscar al mejor actor por su actuación en King Richard, sino por la cachetada que le propinó al presentador del evento (Chris Rock) luego de hacer un chiste sobre la alopecia (pérdida de cabello) que sufre su esposa. Al obtener el premio Smith pidió disculpas a la Academia, a los asistentes y a sus compañeros nominados.