Ella quiere que le den y la tiene viva, lo nuevo de Alexis Escobar

LA PATRIA | Manizales

Renacer 2020 es el álbum que lanzó hace 15 días el cantante de música popular Alexis Escobar. La Tengo Viva es la primera historia que hace parte de él. El desengaño, la traición y el dolor son los sentimientos que inspiraron al artista.

Después de varios meses de trabajo y grabación junto a Felinos Producciones, JM World Music, Promusic Colombia, AM Entertainment y Seven House Music, Alexis quiere demostrar que la música popular en Colombia puede ser versátil, moderna y adaptarse a las nuevas generaciones.

“La idea con Renacer 2020 es estrenar canción cada 15 días y deleitar a mis fanáticos hasta diciembre. Serán siete temas”, contó el artista.

El segundo lanzamiento fue el viernes anterior con Ella quiere que le den. Se grabó en el norte del Valle del Aburrá y cuenta la historia de una mujer que sufre el desamor por el rechazo constante de su pareja.

Ella quiere que le den

“No es justo que ella esté sufriendo por las heridas que alguien le causó y es que en sus ojos se noten la tristeza, el desengaño y la desilusión. Y eso no es justo, que hoy la vean llorando y tratando de olvidarse del dolor. Muy solitaria hoy la ven caminando en busca de alguien que le alegre el corazón. Ella solo quiere que le den un placer, que alguien le demuestre cómo es que se trata a una bella mujer”.

La Tengo Viva

“Yo no sé qué fue lo que te hice, pero me mataste. Yo no sé qué fue lo que te hice, pero me humillaste. Yo te di mi corazón, pero tú lo botaste a la basura y no te importó si me dolía. Ahora no salgo nunca de la cantina y el cantinero que me traiga más tequila. Ya no la voy a recordar, juro que la voy a arrancar y no me importa que hasta acabe con mi vida. La tengo viva, porque me bebí todo el licor de la cantina”.