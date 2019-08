El manizaleño Pablo Gómez conoce la versatilidad del bajo

Si hay algún género musical que haya marcado la historia de los millenials colombianos es el tropipop. Un género que tuvo como principales escenarios colegios y universidades del centro del país. Aunque grupos incluso se fueron de gira. Manizales, fue la cuna de varias bandas de este tipo.

En alguna tocó Pablo Gómez, actual bajista de Sebastián Yatra. “Todos queríamos estar en una banda de esas. El que lo lograba se volvía una celebridad en el colegio”, comenta. El tránsito de una banda de jóvenes de 15 años a ser el músico de uno de los artistas de mayor proyección del país, se dio gracias a las inquietudes musicales Gómez.

Una inquietud que le ha permitido ir del jazz al regaetón, de las músicas populares del Pacífico a las baladas, entre otros cambios donde se refleja la “versatilidad del bajo”, instrumento que Gómez interpreta desde que, por casualidad, tocó “Agua” de Jarabe de Palo tras pocas instrucciones de sus amigos y luego lo llevó a estudiar música e ingeniería de sonido en la Universidad Javeriana.

Quizás por ese vínculo con el bajo es que cuando habla, mueve sus manos como si estuviese posicionando los dedos en el mástil del instrumento y deslizándolos por las cuerdas.

Gómez nació en Manizales. Actualmente vive en Ciudad de México. LA PATRIA conversó con el músico durante una breve visita a la ciudad.

En su trabajo de grado de la Universidad Javeriana, habla de la “versatilidad del bajo”. De esa misma forma ha llevado su trabajo, pasando por el jazz y las músicas populares hasta lo que produce Yatra ¿Cómo se han dado esos cambios?

Todo lo que he hecho desde que empecé a los 15 años con la bandita que tenía en el colegio y lo que hice en la universidad ha tenido muchos enfoques. Por esa razón, mi desarrollo no ha sido específico en algo, sino en explorar precisamente esa versatilidad del bajo en muchas músicas. Claro, tengo algunos gustos particulares, pero he tratado de abrir el campo en mi experiencia musical.

¿Cómo empezó en la música?

Toda la vida he tenido relación con la música. Mis padres son músicos aficionados. A los 13 años ingresé a la banda sinfónica de mi colegio, San Luis, donde tocaba el trombón. A los 15, tres de mis mejores amigos formaron una banda. Empecé a tocar con ellos, pero bongoes, que era lo que tocaba. Más adelante dijeron que necesitábamos un bajo y aunque yo no tenía ni idea, me le medí y por ahí fue. Después entré a la Universidad y empecé a tocar con mayor seriedad.

Después de encontrar su camino musical con el bajo ¿Cómo llegó a trabajar con Sebastián Yatra?

Tenía una banda de rock cuando llegué a Bogotá, a la que me invitaron. Esta banda tenía una buena proyección. Ahí empezó una época bien interesante en la que tuve me propio proyecto, alcanzamos a girar y tuvimos club de fans. Tiempo después, nos llamaron a algunos miembros de la banda para tocar con un artista colombiano, que venía de Miami y quería armar su banda. Nos pidieron audicionar y aceptamos. Justo llegó cuando la banda estaba muriendo.

La audición fueron dos conciertos que se hicieron cada cada banda seleccionada. Al final, lo que más le gustó fue nuestra propuesta. Desde ahí empecé con él, desde que armó banda en Colombia. De esa banda original, solo quedo yo. He vivido con él todo el proceso, desde que tocaba en universidades y colegios, hasta ahora lo que estamos viviendo.

¿De qué manera funciona el proceso creativo con Yatra?

De la creación de sus canciones participa él y su equipo, que es muy grande. Él compone y trabaja con varios productores. Nosotros, como banda, no tenemos participación en esa parte. Nuestro trabajo llega cuando adoptamos los arreglos que nos mandan para los conciertos y cada uno le pone su toque, porque sino sería como poner máquinas.

Usted mencionaba que era el único que queda de ese grupo inicial ¿A qué cree que se deba?

Han influido muchas cosas. Siempre he sentido que tenemos muy buena conexión, somos buenos amigos, hemos viajado por el mundo. Muchas reiniciaras que nos han unido. Cada día estoy tratando de mejorar mi nivel, formándome y estudiando. Todo eso, se suma a mi interés de dar lo mejor para el proyecto.

La música pop o el regaetón o cualquier otra música que escale a grandes públicos, suele ser vista con recelo por otras músicas más minoritarias. La música de Yatra, por ejemplo, suele ser interpretada por músicos como mediocre ¿Cómo sobrelleva ese tipo de críticas?

No estoy de acuerdo. No siento eso tocando con Yatra porque él no es un regaetonero puro, que sea básico o solo toque regaetón o que solo le importa ser famoso o qué pase con la música. Él ha tenido un enfoque más pop y balada. Cuando empecé con él solo tocaba pop, pero claro, con los cambios de la industria él empezó a hacer otra música. Hay músicos famosos que no tienen banda, tienen dos músicos tras una pantalla que tocan dos notas y ya. Para mí sí hay nivel musical, así sea pop o regaetón.

¿Cuáles han sido los momentos más chéveres con Yatra?

En general, viajar ha sido una gran experiencia. Ir a lugares donde uno no iría de manera cotidiana. Tocamos en Viña del Mar (Chile) y eso para mí fue increíble. Es un lugar maravilloso, que uno ve desde niño, donde han tocado músicos importantísimos. Cuando tocábamos, había un concierto de Cultura Profética que yo me sé de memoria. Todo eso y uno verse parado, frente a tanta gente y en un lugar tan imponente es como ufff qué locura. También fue muy bacano cuando tocamos en Madrid, en la Plaza del Sol, durante la Final de UEFA.

¿A qué cree que se debe éxito de Yatra?

Ha sido una carrera muy bien llevada. Muy sincera de su parte, pues su sello sigue ahí. Ha hecho cosas porque la industria lo pide, pero él sigue firme con sus creencias. Eso es importante, ser sincero y no pretender ser alguien que uno no es, y él es Yatra. No hay nadie como él, por decirlo de alguna forma. Él trabaja demasiado y viaja mucho. Es una locura. Adicional, tiene un equipo muy bueno, que lo da todo. Creo que es un conjunto de muchas cosas que lo pusieron donde está.

¿Qué proyectos se vienen?

Hace muchos años soñaba con vivir de tocar y estar en escenarios importantes, al frente de mucha gente. También pensaba que lo podría lograr con un artista o una banda. Y eso es lo que estoy haciendo y quiero seguir ahí. Siento la responsabilidad y me nace estar con Yatra; aunque estoy muy abierto a todo.