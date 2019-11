El legado de quien sensibilizó a Manizales: Alberto Moreno Armella

Laura Aguilar

LA PATRIA | MANIZALES

A un costado de la entrada principal del Teatro Los Fundadores de Manizales se encuentra la puerta al discurso, a la narrativa, a las sensaciones y a la creación: la sede del Museo de Arte de Caldas (MAC).

Al bajar las escaleras, el silencio ensordecedor envuelve los pensamientos del hombre que se encuentra sentado en el salón inmerso en su universo. Sin emitir palabra, Alberto Moreno Armella es capaz de contar historias y evocar emociones a los asistentes a la sala de exposiciones y a los artistas que exponen en él.

Él es el encargado de darle sentido y correspondencia a las exposiciones. El curador de arte del MAC fue el responsable de montar Imágenes Fragmentadas, obra de su amigo y vecino Jesús Franco Ospina, que se inauguró el 10 de octubre. "Hace cinco años él me dijo que estaba preparando una exposición para sus 90 años y quería que fuera el organizador", recuerda Moreno.

Bohemio creativo

Detrás del escritorio de madera el barranquillero de 80 años revive su juventud a paso lento. Cada tanto respira con dificultad y pareciera que disfrutara el espacio entre frase y frase recordando el inicio de su pasión por el mundo del arte. Su adolescencia la vivió con los grandes de La Cueva. A los 17 años él y su amigo Álvaro Medina escuchaban las tertulias de Cepeda, Obregón, Márquez, Grau y Vargas, mayores que ellos, quienes les ofrecían una que otra cerveza mientras escuchaban los debates. "Nos formamos en Barranquilla, ellos nos guiaron por el mundo de las artes. Cuando me gradué de Arquitectura en 1965, de la Universidad del Atlántico, me contactaron con el arquitecto Fernando Martínez Sanabria, le mostré mi trabajo y me dijo que lo siguiera a Bogotá".

La formación que le brindó la capital despertó la pasión y sensibilidad por las cosas bellas. A partir de allí, la historia del arte fue su inspiración para realizar sus estudios en Europa y Norteamérica y así educar el ojo. "Antes no existía la carrera de curaduría. Nosotros nos hicimos solos. Las nuevas generaciones no tienen la formación que tuvimos. Si quieren llegar lejos, se deben esforzar", dice el arquitecto.

Bogotá fue donde entendió el concepto de una bohemia creativa. A sus 27 años también se reunía con artistas 10 años mayores que él como Rogelio Salmona, Enrique Grau, Marta Traba, Feliza Burztyng y Beatriz Daza, con quien mantuvo una relación. "Mi espíritu es de los tiempos del libre pensador", expresa con orgullo el curador.

La idea que sacudió a Manizales

La ciudad de las puertas abiertas lo acogió no solo tras vincularse como profesor de arquitectura en la Universidad Nacional en 1986, sino por sus sentimientos. La ciudad lo recibió el 13 de noviembre de 1985, el día de la tragedia de Armero, hace 34 años. El profesor de arquitectura Gabriel Barreneche Ramos recuerda una tarde de charla y café con Alberto en la que le manifestó su inconformidad porque en Manizales no había incentivos culturales más allá de la poesía. Inicialmente Moreno había propuesto el museo para las universidades, pero la idea no convenció a los rectores. La Universidad Nacional destinó en el quinto piso de la Torre de Estancias una sala reducida para exponer obras de arte. "Pero Alberto y yo queríamos algo distinto, queríamos un museo de arte moderno", evoca Barreneche. El 15 de marzo del 2001 en el Fondo Cultural Cafetero se hizo oficial tanto el acta de la Junta Directiva, como de los objetivos del que hasta hoy se conoce como MAC.

El carácter de la curaduría

"Siento por Alberto un inmenso cariño, respeto y admiración. Es un hombre de carácter, lo cual es muy importante en la vida, pero más en el mundo del arte". Alberto no tiene ningún problema en argumentar por qué al museo no le interesa exhibir una exposición. No despacha a los artistas que presentan un dossier con un silencio y eso es importante para ellos, reciben una orientación conceptual para poder interpretar y reelaborar su obra. "Es un hombre de carácter, lo cual es muy importante en la vida, pero más en el mundo del arte.Pienso que el carácter es actuar frente a los principios éticos que se tienen y, que a su vez, son inamovibles", resalta Barreneche Ramos.

Al respecto el curador dice: "Hay un malentendido, me creen grosero, pero lo que pasa es que digo la verdad".

El futuro del MAC

A paso lento, el intérprete del Museo de Arte de Caldas recorre las salas apoyado en su bastón. Imágenes Fragmentadas para mirar el mundo es una de las últimas tres exposiciones que decidió hacer para retirarse y dedicarle tiempo a su más preciosa obra, su hija Sofía.

La persona que ocupará su puesto como curador debe ser elegido por la Junta Directiva del MAC, pero "lo que tenga que ver con arte, lo decido yo", enfatiza Moreno Armella, quien ve en Diego Escobar Correa, docente de Historia del Arte y Estética de la Universidad Autónoma de Manizales, su posible sucesor en el MAC.

"Le veo posibilidad de continuar, tiene mucho acercamiento al arte, debemos acompañarlo y apoyarlo, pero tutelarmente debería ser él".

Diego Escobar Correa, asegura que Moreno Armella siempre ha estado presente en su vida. Cuando hizo una exposición de fotografía lo invitó. "Para mí era muy importante saber lo que pensaba". Asegura que Alberto habla con argumentos frente a la producción de un artista. Para él Moreno es una de las voces más calificadas del arte en el país.

* Un curador de arte estudia la museología, que se refiere al estudio los museos desde el punto de vista histórico, social, arquitectónico y educativo; y la museografía, que se define como el saber técnico enfocado en la manera de disponer las obras en un espacio, creando una ubicación coherente.

Diego Escobar Correa se rodea en su oficina en la Universidad Autónoma de Manizales de obras y libros que evidencian su gusto por el arte.

Gabriel Barreneche Ramos, director de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de Colombia, exalta el carácter frente a los principios éticos del arquitecto Alberto Moreno.

* Trabajo de estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de Manizales.