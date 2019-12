El Juli: “Tengo una unión especial con Manizales”

David Jaramillo

LA PATRIA | Madrid (España)

Que El Juli es uno de los toreros más importantes de la historia es algo que nadie puede poner en duda, mucho menos después de que se ha coronado como líder absoluto del escalafón europeo en la temporada 2019. Por eso su presencia en Manizales era inapelable, tendiendo en cuenta que, además, acaparó todos los premios de la pasada edición de la feria.

Es que la relación de El Juli con esta plaza va más allá de lo taurino, por eso ha elegido a la Monumental como la única plaza en la que toreará esta temporada en América y lo hará de una forma especial, lidiando seis toros en solitario. Además, en un gesto que le honra, Julián ha aceptado hablar con LA PATRIA, el único medio para el que ha concedido una entrevista tras finalizar su campaña.

Julián, ¿cuál es el balance general que hace de la temporada 2019?

Ha sido una temporada que me ha llenado mucho y he vivido cosas que siempre he buscado como torero. Empezó muy bien con la Puerta del Príncipe en Sevilla y durante todo el año he sentido parte de mi tauromaquia en plazas importantes como Madrid, Bilbao o San Sebastián. En general, estoy muy satisfecho con el resultado.

¿Por qué ha decidido no pisar ruedos americanos, excepto este único compromiso especial en Manizales?

Sobre todo, en los últimos años me dejo llevar por lo que siento y lo que realmente quiero. Y este invierno necesitaba estar con mi familia y disfrutar con ellos, de mi casa y el campo. Surgió lo de Manizales como algo especial y, dada la comunión que me une con esta plaza, decidí aceptar. Tengo una conexión distinta, una unión realmente especial con esta plaza y sentía que era el momento de hacer algo distinto aquí.

¿Está enterado de la actualidad taurina de Colombia?

Por supuesto y todavía me parece mentira lo que ha pasado en Medellín. Es una injusticia tremenda privar de libertad a la gente para que pueda acudir a un espectáculo totalmente legal y reconocido cultural y artísticamente. La tauromaquia es un mundo inmenso, seguido por miles de espectadores y afortunadamente en Manizales pueden disfrutarlo plenamente y en libertad. La diferencia está en que la gente en Manizales participa y hace la feria muy suya, está muy arraigada en la ciudad. Aparte, es una feria que ha estado muy bien gestionada estos años con la implicación total de la empresa, los políticos y la ciudad, en definitiva. Con la implicación de todos no se puede fallar.

¿Cómo recuerda el debut en Colombia y en Manizales concretamente, con los toros de Rocha?

Curiosamente, no empezó del todo bien, ya que el toro de mi debut me fracturó dos costillas en un quite. Me mantuve en el ruedo hasta concluir la faena y el público me lo agradeció, pero reconozco que pasé unos momentos muy dolorosos.

Desde entonces ha toreado 16 corridas de toros, en 13 de ellas salió a hombros, con 44 orejas cortadas. Los números son impresionantes. ¿Cuál es la tarde que más recuerda y por qué?

Lo bonito de mi trayectoria en Manizales es que no podría quedarme con una sola tarde. Aquí he sentido emociones muy grandes en las que me he sentido plenamente como torero. Le estoy muy agradecido a la afición por todo el cariño que he recibido todos estos años.

En todo este tiempo ha indultado, en Manizales, tres toros. Todos ellos de Ernesto Gutiérrez. ¿Cuáles son las virtudes, defectos y diferencias de estos toros con los que usualmente lidias en Europa? Y, en general, ¿cómo describirías al toro colombiano?

Tiene sus particularidades, pero diría que, como pasa con las buenas ganaderías del planeta taurino, es un toro que responde con entrega cuando tú te entregas. La ganadería de Ernesto Gutiérrez, además, tiene un denominador común que es la clase en un alto número de animales, pero a los que hay que hacerles las cosas bien desde el principio.

En estos 20 años habrá tenido oportunidad de vivir muchas experiencias en Colombia. ¿Qué anécdotas podría destacar de sus viajes a Manizales?

Recuerdo mucho mi primer año aquí. Tras el percance de las costillas, estuve en el hospital un par días y nadie creía que pudiera estar para mi segundo paseíllo en Manizales apenas tres días después. Estuve en un hotel de la montaña curándome a base de aguas termales y algo bueno tendrían, porque pude torear y corté tres orejas. El caso es que, en esa corrida, tenía que actuar en primer lugar porque tenía que llegar a tiempo al avión que me llevaba a Bogotá. Y, a la muerte del cuarto toro, el público me sacó en hombros a pesar de que faltaban dos toros para concluir la corrida. No me ha pasado algo así en toda mi trayectoria profesional.

A nivel personal, ¿cómo lo tratan en Colombia?

He tenido mucha suerte en todas las plazas colombianas en las que he toreado, no solo en Manizales. Bogotá ha sido también muy importante en mi carrera. Medellín, Cartagena de Indias o Cali, donde, sobre todo en mis primeros años, viví tardes increíbles. Y en todas partes he sentido el cariño de la gente, desde los aficionados en la plaza y en la calle, así como muchas otras personas y personajes muy interesante con los que incluso mantengo buena amistad. Siempre que viajo me lo paso muy bien, me hacen sentir como en casa y a veces saco tiempo para disfrutar un poco del tiempo libre. Recuerdo con mucho cariño un concierto de Juanes o los días de campo en casa de los amigos, con un buen ajiaco o un sancocho... Aunque lo que más me gusta es el pandebono, te puedes comer 4 o 5 de golpe, ¡y que no falte un buen tinto colombiano!

¿Qué opinión le merece el público de Manizales?

Es una afición extraordinaria, van a los toros con la alegría de ver algo emocionante y participan plenamente de los que hacemos los toreros en el ruedo. Forman parte del espectáculo. Es evidente que disfruto enormemente toreando en Manizales.

Para terminar, ¿qué expectativa le genera la corrida del 11 de enero en Manizales?

Una experiencia nueva. Nunca antes había matado seis toros en solitario en una plaza americana. Voy con la lógica responsabilidad, pero ante todo con una enorme ilusión de poder desarrollar lo que tengo en mi cabeza y que salga mi sentimiento.