El espectáculo tiene su ritmo con La negra candela

Quienes conocen a Graciela Torres Sandoval, conocida en el medio del espectáculo como La negra candela, saben que no tiene pelos en la lengua para decir las cosas y aunque eso le ha traído problemas con uno que otro famoso, no se mortifica, pues su regla es que "el periodista debe tener pruebas que lo respalden porque si no es así no puede publicar una información".

Su trayectoria la ha llevado a pasar por medios escritos, televisivos y desde hace tres meses, por la frecuencia 1540 A.M. de Radio Cóndor, LA PATRIA Radio emite su programa Al ritmo de La negra candela, en el que cuenta los últimos acontecimientos de la farándula en compañía de los periodistas Pedro Serna y Juan Carlos Unda.

Asimismo, ha contado con la presencia de invitados nacionales e internacionales como Jorge Barón (presentador), La Gorda Fabiola (humorista), Cristian Tappan (actor), y Bobby Cruz (cantante de salsa), por mencionar algunos.

LA PATRIA Radio dialogó con ella para conocer un poco más de esta periodista, quien en enero hizo parte del equipo de Al ritmo de Feria, programa en el que se habló de las diversas actividades de la 65 Feria de Manizales.

A lo largo de su trayectoria ¿quién ha sido el personaje más difícil?

La única persona que ha pedido mi cabeza es José Luis Rodríguez, El Puma. Estaba en Picantísimo y él subió a las oficinas de Todelar, a donde el gerente, porque le pareció una falta de respeto que le preguntara si se pintaba o no las canas. Se puso furioso y se fue.

¿Otra anécdota que recuerde?

Fui excomulgada por la curia. Jorge Barón nos invitó a Liliana Leguizamón y a mí a hacer parte de una sección del noticiero del espectáculo. Ahí Liliana aparecía vestida de monja y para la curia eso era una ofensa para la religión católica. Le escribieron a Jorge diciéndole que si no nos sacaban lo excomulgaban también y lo que nos dijo fue que eso era lo que necesitaba, que se armara controversia porque está comprobado que la controversia atrae más audiencia.

¿Qué extraña de la vieja época del periodismo?

Comencé haciendo mis prácticas escritas en la Revista Vea, cuando supuestamente era la crónica roja, y el director en los consejos de redacción nos asignaba un departamento y de él había que traer cinco temas, y uno bien novato, sin experiencia, pues tocaba que ir a buscarlos, lo obligaban a uno a ser recursivo, le abrían la mirada. Hoy se pegan de la internet y de la información que investigamos otros para copiar y pegar sin saber si lo que se dice es verdad, porque ni siquiera preguntan. Eso es lo que extraño de esa época.

¿Se arrepiente de indagar sobre la intimidad de las personas?

No, no me arrepiento de nada, porque los personajes públicos no tienen vida privada. Lo que la gente quiere saber es lo que no se ve en la pantalla chica. Después de más de 20 años me guardé una información que cuento ahora porque ella la confirmó. Escribía para El Espacio y nos llamaron a decirnos que habían visto entrar en el Centro de Orientación de la Mujer a Margarita Rosa de Francisco. Fuimos con fotógrafo y camarógrafo. Nos hicimos en el segundo piso de una casa y a las horas salió Margarita caminando despacio, pálida y Carlos Vives, quien era su esposo en ese momento, le ayudó a caminar. Ella en una columna contó que abortó y narró su experiencia. El Espacio tenía esa información, pero no la conté. Tengo mucha información que no he contado.

Dato

A los futuros periodistas les aconseja que tengan mística, compromiso y que sean conscientes de que el periodismo es de las profesiones más peligrosas para ejercer.