El compromiso de Krystell del Kastillo, reina Nacional Trans de la Belleza y el Floclor del Huila, más allá del título

El Reinado Nacional Trans de la Belleza y el Folclor nació en La Plata, municipio de Neiva (Huila), pero de Caldas es quien ostenta la corona desde junio de este año. Se trata de Krystell del Kastillo, un hombre gay que hace transformismo desde hace 12 años como una forma de expresar su diversidad.

“El transformismo es un arte, es la forma de asumir los modos del sexo contrario, pero de forma temporal, momentánea y tiene un gran sentido artístico e histriónico por eso solo aparezco para shows, eventos y nada más, porque no es mi esencia ni es mi vida ni es lo que me define. Soy un hombre homosexual que le gustan los hombres y que no quiero ser mujer. Me gusta transformarme”, expresa.

Su masculinidad y su barba desaparecen cuando encarna a Krystell, quien hizo sus primeras apariciones en España y aunque se siente a gusto transformándose, el proceso duele al valerse de ciertos trucos. Utiliza cinta para marcar su cintura y darle ese aspecto femenino a un cuerpo masculino. Su rostro también lo encinta, pues con micropore alza sus cejas y con maquillaje hace maravillas al ocultar ese elemento.

El andar en tacones no se le dificulta como tampoco alargar su cabellera con pelucas. Sin embargo, el truco más doloroso llega cuando debe ocultar sus genitales.

"Es horrible. También le decimos la cirugía entre comillas. Tienes que coger tus genitales con esparadrapo, halar hacia atrás y ponerlo en medio de la cola para que quede liso. Eso duele horrible. No te puedes sentar, a veces sientes que no puedes respirar, no te pueden dar ganas de ir al baño, entonces es un sacrificio, pero esos trucos son la magia de la transformación y eso es lo que realmente me parece bonito”.

El nombre

Dentro de esa transformación el nombre influye. Su búsqueda surge en España. Allí hacía una maestría y su tesis consistía en lanzar al mercado una artista Drag Queen. “Hicimos toda una investigación para generar un plan de mercadeo, había que mirarla como un producto, ¿qué vamos a vender?, ¿cuál es su ventaja competitiva? y comienza la lluvia de nombres. Quería algo que sonara femenino, pero no delicado".

En la cultura Drag o transformista la persona hereda los apellidos de quien lo maquilla por primera vez y se convierte en una madre artística. Antes de viajar a España sus amigos le hicieron una fiesta de despedida, pero quisieron verlo de Drag así que le buscaron la mejor de esa época que estaba en Pereira. “Fue mi maquillador y entrenador para esa fiesta. Su nombre artístico era Cristoll Drag. De ahí se me deriva el Krystell con K para marcar diferenciación y sonara fuerte”.

Al Krystell lo acompañó de Drag y por más de un año se dedicó al performance en España. Al regresar al país lo buscan porque querían a Krystell Drag.

"Antes era más Drag y no tan femenino como ahora. Al principio no me ponía vestidos ni escondía mis genitales. Me ponía una tanga normal de hombre y salía con percheras. Se evolucionó, exploramos el lado femenino, llegan los reinados y gano el primero (Reinado Nacional de la Cosecha) personificándome femeninamente. Me obligan a cambiar el Drag por un apellido y dije estamos en un tema de reinas, ellas viven en castillos entonces seamos Krystell del Kastillo y así empieza esta aventura que viene de un proceso de aceptación y de reconocimiento”.

Reina de los reinados

Estos reinados se realizan más o menos en el país desde los años 80 y Krystell registra 10 participaciones. De ellas ha ganado siete, pero en el 2015 decide retirarse porque son eventos marcados "por la rosca, la corona está comprada, los jurados son amigos de las candidatas y en el último (Reinado Nacional Transformista de Pereira) tenía posibilidades de ganar y quedé tercero. La gente se enojó, no reclamé y dije no más, hasta que me contactó la Corporación del Reinado del Huila”.

Comenta que analizó ese concurso, sus características y condiciones para elegir una representante por Caldas, pero para su equipo de trabajo, Krystell del Kastillo era la candidata perfecta y, por ello, se aventuró de nuevo a ser Señorita Caldas descubriendo que “el concurso se alejaba de todos los parámetros, se salía de una discoteca, los jurados no estaban tan involucrados con la comunidad LGTBI y no tenían relación con las participantes”. Esos aspectos le indicaron que el evento era serio, transparente y se suma a las 11 candidatas.

Vestida de reina

En una zona campestre de La Plata, con cobro de boletería, fue el certamen. La primera prueba fue folclórica y Krystell fue la mejor, según el jurado. “Hice un recorrido por los diferentes ritmos del pasillo y terminamos con la Feria de Manizales. Gustó mucho la puesta en escena. Después fue la entrevista privada con ocho jurados. Tres de ellos activistas LGTBI”.

De ese monto recuerda que uno le dijo que se veía seguro hablando, pero que temblaba a lo que respondió “cómo no voy a estar nervioso en una habitación solo con ocho hombres y todos guapos, entraron las risas, se rompió el hielo y siguió la conversación fluida y amena. Siempre he dicho que las coronas se definen en la entrevista privada”, anota.

Se considera una persona terca, pues muchas veces se hace "lo que yo diga”, pero se deja asesorar. Para la noche de gala lució un vestido de Casa Roxana, de Bogotá. “Era un traje en palo de rosa, recamado en cristales, con una cola de dos metros y con un estilo de diseño Alfredo Barraza que por dentro era enresortado para ajustar la cintura, porque uno tiene cuerpo de hombre. Pesaba hartísimo, había que probárselo, medírselo y ahí viene todo el tema del ejercicio, la preparación y la alimentación porque tienes que entrar en él sí o sí”.

Visibilidad

No come cuento cuando le echan muchas flores. Se enfoca en hacer un buen trabajo y en dar lo mejor porque “a última hora alguien saca toda su artillería, le gusta al jurado, le brilla el ángel y ganó”.

Para Krystell los reinados se han vuelto escenarios de visibilización para la población LGTBI que van más allá del prototipo de belleza. Las preguntas que le hicieron iban "alrededor de políticas públicas, de escenarios de discriminación, de cómo se mueve la discriminación y la hemofobia en el territorio y qué aporta uno en lo social. Esto último nos dio mucho plus porque lo social lo hago hace siete años con la Fundación Plataformas en el Eje Cafetero”.

La pregunta final fue qué aporte le daría al concurso y lo que expresó es que pretende que estos espacios sean de reivindicación, de visibilización, de acción política, social, de darles voz a los que no la tienen y de no quedarse solo en la foto bonita para el evento.

“Este escenario es para decir que estamos presentes, que necesitamos respeto, inclusión y seguir luchando por nuestros derechos. Es emocionante cuando te coronan. Me fui con tres personas (mis bailarines y mi maquillador). La gente gritaba "Caldas, Caldas" y en ese momento uno sabe que hizo la labor, que conquistó al público y ahora la responsabilidad no está en el título, sino en una acción real”.

Sin apoyo

Cinco días estuvo en Huila y no tuvo respaldo de la Alcaldía ni de la Gobernación. Viajó con recursos propios. “Los apoyos fueron de dos o tres personas a título personal. Para este reinado se necesitaba aval del Municipio, del Departamento o de alguna organización que trabajara en la región. Menos mal la Fundación Plataformas nos avaló”, expresó Krystell, quien ahora también cuenta con las franquicias de este reinado para el Eje Cafetero.

Su familia lo apoya y su mamá es una aliada. Solo le critican que el arte del transformismo es costoso. En cuanto a sus parejas lo han acompañado y han aprendido del tema.

“Entendí que tener un personaje femenino no me quita mi esencia masculina ni lo que quiero ni mis roles sexuales”.

Es Comunicador social y periodista, magíster en Marketing. Enlace LGTBI de la Gobernación de Risaralda y docente de la Universidad de Manizales. Ha laborado en otras entidades como Frisby, Universidad del Área Andina, Club Manizales y Torres Guarín.