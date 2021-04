El cine premiará a los mejores con el Óscar

EFE | LA PATRIA | LOS ÁNGELES

Los tráileres de la nueva versión de West Side Story, dirigida por Steven Spielberg; el musical In the Heights, de Lin-Manuel Miranda, y Summer of Soul, de Questlove, se estrenarán en directo durante la gala de la edición 93 de los Premios Óscar programada para hoy.

Lo anterior es poco habitual que pase, pues la Academia de Hollywood es reacia en promocionar estrenos, pero por pandemia lo hace para animar a los espectadores a que vuelvan a los cines después de más de un año de cierre por el coronavirus.

Nuevo escenario

Los nominados finalmente podrán viajar a Los Ángeles al ser considerados como trabajadores esenciales, según una carta que la Academia envió a principios de mes. La misiva explicaba las condiciones que deberán cumplir, como una cuarentena de 10 días sin contacto con personas externas y tres pruebas PCR antes de viajar, al aterrizar y el día de la ceremonia.

De esta manera la organización logrará una gala sin videollamadas, a diferencia de otras entregas de premios como los Globos de Oro o los Emmy.

Para aquellos que no puedan desplazarse hasta California por agenda o restricciones de viaje, la Academia confirmó una sede secundaria en Londres, donde podrán acudirán nominados como Olivia Colman y Anthony Hopkins.

También, la intención de los Óscar era que todos los nominados a mejor canción actuaran en directo en Los Ángeles, por lo que Laura Pausini sí viajará desde Italia a Estados Unidos.

Asimismo, para hacerlo de manera segura, los organizadores reservaron el Union Station, la estación central de trenes de Los Ángeles, donde diseñaron un espacio al aire libre para entregar los premios.

También se espera que parte de los Óscar tenga lugar en el Dolby Theatre, el hogar tradicional de la gran fiesta del cine. Entre los asistentes están Ariana DeBose, Lin-Manuel Miranda, Brad Pitt, Zendaya, Rita Moreno, Joaquin Phoenix y Harrison Ford.

*La transmisión oficial de los Premios Óscar se realizará a través de TNT y TNT Series desde las 7:00 p.m.

*Mank, con 10 candidaturas, es la película más nominada de los Óscar. Le siguen con seis nominaciones The Father, Judas and the Black Messiah, Minari, Sound of Metal, The Trial of the Chicago 7 y Nomadland. Esta última es considerada como la gran favorita en esta edición.