El aguinaldo que marcó a personajes de Caldas y Manizales

Ya pasó la Navidad, ese momento en familia que deja recuerdos en niños, jóvenes y adultos; bien por la celebración o por los regalos que se reciben durante esta época.

Eso les preguntamos a 10 personajes de la región, y estas fueron sus respuestas:

Luis Carlos Velásquez Cardona, gobernador de Caldas

El mejor regalo que he recibido fue el nacimiento de mi hijo, Agustín, el 12 de diciembre del 2018; ha sido el mejor regalo de Navidad que la vida me ha dado.

Carlos Humberto Orozco Téllez, secretario de Salud de Manizales

Un triciclo, es el más, y con una condición especial porque lo armé solo, al escondido de mis padres; lo encontré antes de que me lo entregaran. Estábamos en una finca, pero me rodé en el y fui a dar a un cafetal. Lo disfruté por ahí dos años.

Mónica Giraldo Mejía, gerente fundadora de la Fundación Pequeño Corazón

En casa nos enseñaron siempre el valor de la familia y siempre era sagrado compartir en familia la Navidad; nos enseñaron que ese era el mejor regalo que podíamos tener y casi que el Niño Dios nos traía a los seis hijos la unión familiar y el poder compartir la fecha tan especial. De algo material, recuerdo el viaje de cada año al Rodadero (Santa Marta), era el mejor regalo que teníamos, irnos juntos a la Costa cada año desde el 26 de diciembre hasta después de la Feria.

Eduardo Andrés Grisales López, alcalde de Chinchiná

En un diciembre mamá se ganó una bicicleta en una rifa, yo tenía 11 años y se la venía pidiendo al Niño Dios desde los 6, pero no me la habían podido dar porque éramos una familia campesina de la vereda El Trébol; mi papá, jornalero en una finca, y mi mamá, ama de casa. Esa fue una alegría muy grande, porque además se ganó un mercado y un televisor de perilla. La rifa la hacían en Chinchiná. Como somos tres hijos, la bicicleta la compartimos todos. La rifa nos la dio de regalo.

Óscar Alonso Vargas Jaramillo, próximo presidente de la Asamblea de Caldas

Un carrito de policía, con sirenas y luces, que me regalaron cuando estaba niño. Era muy novedoso por las luces, todavía lo conservo en mi cuarto y todavía funciona, de eso hace unos 39 años. Lo recuerdo porque vivíamos en la vereda Aguabonita del Corregimiento El Tablazo de Manizales, allí no había agua ni luz y mis papás no tenían muchos recursos, casi no nos daban juguetes. Eran tiempos muy difíciles.

John Hemayr Yepes Cardona, próximo presidente del Concejo de Manizales

Un carrito pequeño a control remoto. Lo recuerdo porque hubo un deslizamiento en el barrio La Carola y mi papá salió afectado, no había recursos y mucha gente se volcó a ayudarnos como familia. Como soy hijo único, resulté con más regalos que nunca. Ahí me dí cuenta quién era el Niño Dios.

Andrés Felipe Rendón Llanos, karateca caldense

Cuando mi papá me dio mi primera bicicleta, fue como a los 10 años, me sentí muy bien. Ese día salimos a montar en bicicleta en la calle, con todos los niños, como a las 12:00 de la noche y con todo el mundo compartiendo. Yo más o menos sabía quien era el Niño Dios y pedía la bicicleta con todo el anhelo. Cuando me llegó fue muy bueno. Realmente nos la dieron a mi hermana y a mi, porque también era parte del regalo compartir. Al principio fue fácil, ya después más difícil; la empecé a utilizar más yo, que mantenía jugando con otros niños en la calle, y a mi hermana le gustaban otras cosas.

Gabriel Moreno Tamayo, líder de los vendedores informales del Centro de Manizales

Recuerdo de niño unas mancuernas que me regaló mi padre, me gustaba vestir con elegancia; usaba corbatín, en especial cuando salíamos los domingos. Y este año por los éxitos familiares; los hijos en la universidad y la esposa que terminó también estudios. Qué mejor regalo que ver el fruto del trabajo reflejado en los éxitos de ellos.

Hugo Fernando Patiño Orozco, líder de los taxistas en Manizales

El mejor regalo ha sido como taxista, hace 26 años y no fue en un diciembre. Fui víctima de un atraco el 7 de julio del 2015, me pagaron un tiro en la espalda. Dios me dio la posibilidad de seguir viviendo, por su gracia me salvé para seguir liderando el gremio.

Olga Alexandra Arango Galvis, miembro de la Fundación Huellas de Vida del barrio Solferino

Unos patines que me dio mi mamá. Me aporreé muchas veces en ellos y me gustaban mucho, con las amigas nos lanzábamos por la falda de la carrera 5 con calle 50 del Solferino. En ese tiempo eran la novedad, porque eran patines en línea y habían acabado de salir al mercado, de eso hace por ahí 23 o 25 años.