Dueños de academias bailan a distancia durante el confinamiento

LISET ESPINOZA

LA PATRIA |MANIZALES

Las academias de baile en Manizales son conscientes de que su reapertura no se ve cerca. ¿Cómo será de nuevo el baile? No lo saben, pero lo que sí es un hecho es que el coronavirus las puso a bailar con la más fea como reza el dicho popular.

Reminiscencias es uno de los establecimientos fundadores de la tradicional Calle del Tango. Sus puertas están cerradas y las sillas y mesas arrumadas. Ahí funciona la academia de baile Unión Latina, que se ha destacado por obtener primeros lugares en campeonatos nacionales e internacionales de tango. Su director y coreógrafo es Jhon Freddy Ríos Castaño y mirando el salón ausente de bailarines comenta que los competencias se cancelaron al igual que el contacto físico con sus 150 alumnos.

"Somos de los gremios más afectados y olvidados por el Gobierno. Esta pandemia empezó el 12 de marzo y desde ese día cerramos. Algunos se atrevieron a dar clases virtuales, pero no es lo mismo. El tango consiste en el abrazo, en el acercamiento, porque tiene su emotividad, una técnica y hacerlo en casa a través de una pantalla no es igual".

Dice que sus alumnos están bien de salud, pero no les cobra una mensualidad porque no hay forma y que las clases virtuales que ha dado prácticamente son gratis. Otro dolor de cabeza es el arriendo. Daniel es el administrador del local y, según él, paga $6 millones 500 mil sin contar servicios. Aunque el dueño se los redujo en $3 millones 250 mil, "tampoco hay cómo pagarlo si no viene nadie", apunta Daniel.

A eso Jhon Freddy le suma el incremento de las facturas. "Las empresas públicas se han descarado. No hay gente, pero Cámara de Comercio sigue cobrando al igual que la DIAN y Sayco. Llega un punto en que a uno no lo enferma la pandemia, sino el estrés. Bailar es mi carrera y no sé qué va a pasar. Estamos desesperados".

Otra danza

Adriana Sánchez Giraldo es la propietaria de la compañía AS bailarines, enfocada en danza árabe y bollywood (danzas de la India). Sabe que en la lista de prioridades son los últimos y vio en las plataformas digitales una salida para seguir en contacto con sus alumnos. Pero se encontró con otros limitantes: no todos tenían internet y otros no sabían manejar herramientas tecnológicas. Esto hizo más compleja su labor, así como perfeccionar desde casa la coordinación y el movimiento de sus estudiantes.

"Me tocó hacer un video tutorial para enseñarles a manejar la herramienta y la plataforma. La alternativa que nos dan es que nos reinventemos y uno trata, pero las facturas siguen llegando. Auxilios no tenemos y para acceder a algo el Gobierno nos exige presentar proyectos que hacen que todo sea más extenso", expresa la manizaleña, que tiene su sede por Confa y que también ofrece sus servicio en Medellín.

Lorena Mendieta Ocampo conformó desde hace cinco años en Manizales Mapanare, academia de danzas orientales, y desde que comenzó en confinamiento redujo en un 50% las matrículas y la virtualidad se convirtió en su nueva metodología de trabajo.

Asegura que en medio de todo les ha ido bien, pero que el aumento de las clases online gratuitas sí las ha afectado. "Tenemos menos ingresos, pero la crítica es más que todo al gremio que da todo regalado y como empresa eso no nos favorece. También duele que el estudiante no se conecte sabiendo que pagó su mensualidad. Llevamos un registro de ellos, de cómo están, les dejamos instrucciones en class room, pero al preguntarles nos dicen que la ausencia se debe al incremento de tareas en el hogar, sobre todo para los que son padres. Eso en la presencialidad no pasaba porque cambiaban de ambiente, no estaban en un mismo escenario".

A la espera

Mendieta espera que las cosas mejoren y está atenta a las nuevas medidas que deberán adoptar una vez se les permita recibir público.

La academia de Ballet Olga Lucía también se lanzó a las clases en línea. Según su directora, Olga Lucía, no hay nada como la presencialidad, pero se han adaptado a esta nueva forma de trabajo en la cual considera les ha ido bien. "Fuimos la primera academia en empezar clases virtuales una vez comenzó el confinamiento. Investigamos qué estaba haciendo la danza en Estados Unidos para aprender todo por medio de lo virtual y que los estudiantes siguieran con sus clases".

Afirma que hay falencias en la conectividad y que el país debe mejorar en eso al igual que invertir en tecnología. Cree que una salida a la situación es la semipresencialidad, obviamente contado con todas las medidas de bioseguridad que exige el Gobierno para volver a estar de frente.