Desde hoy entreténgase con el festival de cine en línea

EFE | LA PATRIA | NUEVA YORK

Por lo menos 100 películas que incluyen 13 estrenos mundiales, 31 estrenos online, 23 largometrajes de ficción, 8 documentales, 72 cortometrajes y una colección de charlas virtuales (15 de archivo y 4 exclusivas para la muestra) es lo que contine We Are One, una muestra online que busca recaudar fondos contra la covid-19 y que podrá ver gratis a través del canal de Youtube desde hoy hasta el próximo 7 de junio.

La iniciativa la realizan 21 festivales de 35 países y es organizada por el Festival Tribeca de Nueva York. "Obviamente, con esta pandemia no nos podemos juntar físicamente, así que empecé a pensar en cómo podíamos unir al mundo de otra manera en este momento, cuando realmente necesitamos crear nuevas memorias y pensar en otras cosas", explicó la cofundadora y consejera delegada de Tribeca, Jane Rosenthal.

Voces

Por su parte, la directora artística del Festival de Cine de Mumbai, Smriti Kiran, también expresó su deseo de que "We Are One" no celebre su primera y única edición: "Aunque la pandemia nos haya juntado, deberíamos pensar en hacer esto en el futuro", dijo la cineasta, que señaló que su participación en la muestra fue incuestionable desde el inicio.

La directora ejecutiva del Festival de Cine Internacional de Toronto, Joana Vicente, subrayó además que todos los certámenes que participan "han puesto de lado la competitividad", y que se ha estado compartiendo información y conversando sobre cómo hacer festivales virtuales.

Ante la posibilidad de que los festivales virtuales gratuitos acaben dañando la industria del cine, ante los menores beneficios que pueden recaudar estos formatos, Rosenthal señaló que ante todo se trata de una forma eficiente para dar a conocer el trabajo de artistas.

"Una de las cosas fantásticas que tiene trabajar con YouTube es que se le pueden dar datos a los productores sobre la cantidad de gente que lo está viendo, y además una película puede estar dos días y luego bajarse", explicó la cofundadora de Tribeca, que dijo que los cines y las plataformas online no se excluyen mutuamente.



Dato

En este evento, impulsado por el Festival de Cine de Tribeca, participan los certámenes de Venecia, Berlín, San Sebastián, Sundance, Toronto, Sarajevo o Mumbai.

No olvide

Ingrese a Yotube.com/WeAreOne pata que empiece a disfrutar de toda la programación totalmente gratis.