Conozca a los ganadores del gramófono dorado de la edición 63 de los Grammy

EFE | LA PATRIA | LOS ÁNGELES

"Le damos gracias a Dios por este maravilloso reconocimiento. Gracias a nuestro gestor y fundador, el maestro Varela que está celebrando con nosotros desde el cielo, a nuestro país Colombia y a todos los salseros porque esto es de ustedes", expresaron los integrantes del Grupo Niche al recibir por primera vez en sus 42 años de trayectoria musical un premio Grammy anglo por su álbum 40.

El trabajo discográfico compitió en la categoría Mejor disco tropical con Víctor Manuel, Jorge Celedón & Sergio Luis y José Alberto, El Ruiz Señor. Este mismo trabajo fue resaltado en los Grammy Latinos del 2020.

Gala previa

El domingo fue la edición 63 de los Grammy. Debido al número de categorías (84), la Academia dividió su ceremonia en dos partes: una gala previa, no televisada, y la gran ceremonia que tuvo lugar en Los Ángeles (Estados Unidos) en donde se conocieron a los demás ganadores de la noche.

En la gala previa no solo se conoció lo del grupo colombiano. Otros latinos que se alzaron con el gramófono dorado fueron la mexicana Natalia Lafourcade por su disco Un canto por México, Vol. 1, que lideró la categoría regional mexicano; el argentino Fito Páez con La conquista del espacio fue el vencedor en Mejor disco latino de rock o alternativo.

El mejor disco de jazz latino fue para el mexicano Arturo O'Farrill junto a The Afro Latin Jazz Orchestra por el álbum Four Questions. El venezolano Gustavo Dudamel recibió el premio a la mejor actuación orquestal por Ives: Complete Symphonies al frente de la Filarmónica de Los Ángeles. El pianista panameño Danilo Pérez, junto a Kurt Elling, obtuvo el Grammy al mejor disco de jazz vocal por Secrets are the Best Stories, y Bad Bunny logró su primer Grammy gracias a YHLQMDLG, como mejor disco latino de pop.

Ceremonia y más ganadores

Las grandes favoritas de la noche cumplieron su objetivo de hacer historia. Se trata de Taylor Swift, quien ganó su tercer Grammy al álbum del año por Folklore, y Beyoncé se convirtió en la mujer con más gramófonos dorados al completar 28 premios a lo largo de su carrera.

Con el triunfo de Swift igualó a artistas como Frank Sinatra, Stevie Wonder y Paul Simon (incluyendo Simon & Garfunkel). Folklore, un álbum compuesto y grabado bajo sumo secreto durante la cuarentena por el coronavirus elevó el estatus artístico de su autora con 16 temas que combinan el folk, el pop, el indie-pop y el country.

La noche a Beyoncé le obsequió cuatro premios: Mejor canción rap (Savage), Mejor actuación rap (Savage), Mejor actuación R&B (con Black Parade) y Mejor vídeo musical (Brown Skin Girl).

Otros ganadores fueron Megan Thee Stallion como artista revelación, Billie Eilish se llevó el gramófono a grabación del año por Everything I Wanted. La canción del año (premio a los compositores) fue para I Can't Breathe, de H.E.R. Se trata de un tema reivindicativo inspirado por las protestas raciales que estallaron en Estados Unidos en el 2020 tras la muerte de George Floyd, asfixiado por un policía durante 8 minutos. El título hace referencia a la frase que Floyd pronunció antes de morir.

En el ámbito alternativo, Fiona Apple destacó con dos Grammy a Mejor actuación rock y Mejor disco alternativo por Fetch The Bolt Cutters.

Más ganadores

Mejor álbum pop: Future Nostalgia - Dua Lipa

Mejor actuación pop en solitario: Watermelon Sugar - Harry Styles

Mejor actuación pop en dúo o grupo: Rain on Me - Lady Gaga con Ariana Grande

Mejor álbum de rap: King's Disease - Nas

Mejor álbum pop tradicional:American Standard - James Taylor

Mejor álbum de R&B:Bigger Love - John Legend

Mejor canción de R&B: Better Than I Imagined - Robert Glasper, Meshell Ndegeocello & Gabriella Wilson

Mejor álbum de rock: The New Abnormal - The Strokes

Mejor canción de rock: Stay High - Brittany Howard

Mejor álbum de música country: Wildcard - Miranda Lambert

Mejor actuación de country en solitario: When My Army Prays - Vince Gill

Mejor actuación de country en dúo o grupo: 10,000 Hours - Dan + Shay & Justin Bieber

Mejor banda sonora original para medio visual: Joker - Hildur Guðnadóttir

Mejor canción original para medio visual: No Time to Die (Sin tiempo para morir)- Billie Eilish y Finneas

Mejor grabación dance: 10% - Kaytranada ft Kali Uchis

Mejor álbum dance/electrónica: Bubba - Kaytranada

Mejor actuación de metal: Bodycount - Bum Rush