Ciro Quiñónez se da el lujo de cantar música popular

Ciro Quiñónez, interpretando vallenato sonaba fuerte en Cúcuta, Bucaramanga y Venezuela, pero cuando compuso Regalada sales cara para interpretarla a dúo con Giovanny Ayala su carrera tomó un giro inesperado que lo llevó a mudarse al género popular.

"No decidí salirme del vallenato. A mí el éxito de esa canción me atrajo a lo popular porque encuentro un estilo propio a la hora de componer, de cantar y tengo una identidad propia dentro de este género. Además, la gente me empieza a conocer por este género así que la transición fue bella y no traumática", expresó el artista nacido en Cúcuta.

Esta semana estuvo de visita en Manizales para promocionar su nuevo sencillo titulado Mis lujitos, una canción de su autoría en la que habla de lo que ha hecho, es decir, de lo que ha conseguido en la vida por no dejar de insistir, persistir y tener fe. "Me han cerrado puertas y no desistí en el intento. Hoy la vida me sonríe, la gente me conoce y con el éxito me puedo dar los lujitos. El video fue grabado en Bogotá y pueden verlo en YouTube en la sala de la casa y con el lujo mayor que es la familia", manifestó el intérprete de Qué le importa.

Amor por Manizales

Para Ciro, Manizales es una plaza especial, pues fue la primera ciudad que lo acogió después de dejar el vallenato y entonar música popular. "Manizales tiene un plus diferente. Me di cuenta de que Regalada sales cara había pegado fuerte cuando ofrecí un concierto en la Plaza de Toros de Manizales. Además, aquí tengo amigos y guardo los mejores recuerdos de mis comienzos en la música con esta ciudad", indicó el cantante quien cuenta con 15 años de carrera artística.

Añadió que el próximo año lanzará a mediados de marzo un nuevo álbum con temas de su autoría, pero por ahora se enfocará en promocionar Mis lujitos recorriendo varias ciudades del país como Caquetá, Meta, Tolima, Antioquia, Norte de Santander, entre otros.

Dato

En redes sociales puede encontrarlo como @ciroquinonez.