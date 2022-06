Carlos Quereiga le inyecta a la música llanera nota popular

LA PATRIA | MANIZALES

Carlos Quereiga llegó al país hace cuatro años y dos meses proveniente de Guárico (Venezuela). La situación en su país lo obligó a migrar y arribar en una primera instancia a Ibagué (Tolima). La música llanera siempre ha sido parte de su vida y por ello, el primer año no fue fácil para él interpretarla.

"Llegó un momento que lo que cobraba en una gira no me alcanzaba para comprar nada, porque todo se puso muy caro y pensando en el futuro de mis hijos y de mi familia decidimos salir y venirnos para Colombia. No fue fácil la llegada, una familia nos ayudó muchísimo, pero también me topé con personas que me trataron mal por mi nacionalidad e incluso me dijeron que me fuera del país. Eso me ponía mal, pero seguimos luchando. Salí en busca de sueños y oportunidades y en poco tiempo he logrado lo que en toda una vida no puede en mi país", manifestó Carlos.

El socio

Cuenta con seis producciones discográficas y el segundo año de estar en Colombia, aparte de componer, se enfocó en la música llanera, popular y banda. En Tolima grabó su primer tema, pero a la hora del lanzamiento la pandemia de la covid-19 arruinó sus planes. "Fue una época de preocupación por todo lo que estaba pasando, pero me sirvió para enfocarme más en la música popular, en componer, en estudiar a los artistas más posicionados del género y empecé a hacer canciones para ellos. Algunos las aceptaron y las grabaron finalizando la pandemia. Por mi mente nunca pasó cantar otra cosa que no fuera música llanera, porque de donde vengo solo se escucha eso y para mí también fue un vuelco interpretar música regional, popular. He aprendido mucho y los amantes de este género me han dado la oportunidad y me han recibido como un hijo más de este suelo colombiano y de este género", comentó.

Hace un año firmó con un empresario manizaleño la realización de un nuevo proyecto titulado El socio, un trabajo discográfico que contiene 10 temas, ocho de ellos de su autoría, y de los cuales ha dado a conocer tres: Borracho no se vale, ¿Y qué? y ahora El socio, una canción que, según él, "habla de empoderamiento, de crecimiento personal y de que hay que luchar por los sueños a pesar de que le digan a uno que no. Los invito a ver el video que grabamos en Pereira, en los estudios de Jhon Alex Castaño, y en el municipio de La Virginia".

La promoción continúa al igual que un nuevo proyecto con otros artistas, una gira internacional y el anhelo de volver a su tierra siendo un gran artista y con la satisfacción de poner en alto también a su país.

Dato

Por temas laborales y para una mayor movilidad dejó el Tolima y se radicó en Pereira, pero aseguró que le "gusta más Manizales, pero el frío me da duro".

Redes

En redes sociales puede encontrarlo como @carlosquereiguaoficial