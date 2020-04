Antójese y dé una serenata por videollamada

LA PATRIA | MANIZALES

Las serenatas nunca pasarán de moda. Son una buena alternativa para sorprender a las personas que más queremos y eso lo sabe muy bien Luis Fernando Cano, músico manizaleño, quién encontró en ellas otra forma de volver a tocar su guitarra y de seguir cantando, pero esta vez por videollamada.

Luis Fernando, al igual que otros cantantes de Manizales, se quedó sin trabajo a causa de la cuarentena. Los eventos que tenía programados para mediados de marzo y todo abril tuvo que cancelarlos y en busca de llevar un sustento para su casa encontró en las videollamadas otra opción para hacer llegar su música.

"He hecho varias y me ha ido bien. Estoy ofreciendo serenatas con guitarra o si lo prefieren con pista y guitarra. Hay desde 8 y hasta 13 canciones dependiendo del gusto del cliente. La persona me contacta por teléfono, me dice que canciones quiere y nos ponemos de acuerdo sobre la hora para dar la serenata por videollamada", contó el cantante.

Por transferencia

Según él, la experiencia ha sido chévere porque es algo que sorprende a la persona, pues lo normal es que la disfrute personalmente. Añadió que quienes han solicitado el servicio hacen videos y videollamadas a familiares para que se antojen y disfruten de buena música.

El pago en este caso no es en efectivo, sino por transferencia bancaria a una cuenta de Bancolombia y a un costo más económico. "No puedo cobrar lo que normalmente cobro porque nunca se comparará a una serenata presencial, pero es la única alternativa que encontré al no poder ir hasta donde mis clientes me solicitan".

Si está interesado puede comunicarse al celular: 3155422024.