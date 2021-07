Andrés Useche documenta y canta por los refugiados

LISET ESPINOZA

LA PATRIA | MANIZALES

Andrés Useche continúa en este 2021 sacando su lado más activista. En esta oportunidad los refugiados fueron su inspiración y para ellos creó el documental The flame you keep, un tema que narra la difícil situación de los refugiados en el mundo y cuyo tráiler se estrena hoy en línea. Así mismo, Useche escribió y grabó la canción, que lleva el mismo nombre, para la banda sonora, la cual se puede escuchar a través de Apple Music, Spotify y Amazon. En la grabación musical también participaron KOZM, Daniel Cadena y Silvio Ottolini.

Este tipo de composiciones no son nuevas para este manizaleño radicado en el país norte americano, pues en el pasado realizó piezas de cine y de música en apoyo a los inmigrantes dando a conocer documentales como Marching into the Light (Marchando hacia la luz) y Dream to Belong ( El sueño de pertenecer).

"Durante este proceso conocí la situación de aquellos que huyen de guerras, de la hambruna, de la pobreza y que se ven forzados a buscar asilo. Cuando comencé a formular este proyecto, la Administración de Trump estaba imponiendo una política xenofóbica y racista en el país. Esas acciones incluían el "Muslim Ban" que prohibía la inmigración legal de personas de países musulmanes. Además, a otras familias centroamericanas y suramericanas les impidieron su derecho a pedir asilo en la frontera con México", comentó.

Empatía

Agregó que todas esas situaciones lo llevaron a tener más compasión y empatía por los otros, y comprender de cierta manera la realidad de las familias separadas por fronteras. "El cine, la música y el activismo me han permitido caminar junto a gente increíble: inmigrantes y refugiados. Sus experiencias me influenciaron al escribir The flame you keep. El poema de Emma Lazarus, que yace a los pies de la Estatua de La Libertad, también inspiró partes de la letra. El nombre del documental y de mi canción hace referencia a la luz de ese faro que simboliza esperanza, igualdad y oportunidad. También habla del papel que todos debemos jugar, manteniendo viva la llama de empatía y compasión", explicó.

Añadió que audiovisualmente intentó relatar historias de la lucha de los refugiados, incluyendo a Yusra Mardini, quien escapó de la guerra en Siria para convertirse en nadadora olímpica y embajadora de buena voluntad de la ACNUR.

Datos

*The flame you keep (puede verlo en https://www.imdb.com/title/tt11552066/awards/?ref_=tt_awd) se filmó alrededor del mundo, incluyendo Colombia. Surgió de una colaboración con miembros de la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas.

*El manizaleño Andrés Useche escribió, dirigió, editó, compuso, y produjo el trabajo en el que también registra a voluntarios y a líderes involucrados como Barack Obama y el Alto Comisionado para la Agencia de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi.

Una de las imágenes que registra Andrés en su video.