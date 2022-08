Ana Mercedes Vivas está atada musicalmente a la poesía

LISET ESPINOZA

Sentada en la sala del lobby del Hotel Las Colinas de Manizales comenzó a hablar de su madre en tercera persona, no porque el vínculo con ella no sea cercano y afectuoso, sino porque hablar de Maruja Vieira es hablar de la mamá grande de la poesía colombiana.

Ana Mercedes Vivas Vieira, hija única de Maruja Vieira y José María Vivas, llegó el martes a la tierra que vio nacer a su progenitora hace 99 años para asistir al prelanzamiento del Festival Internacional de Poesía que le rinde tributo a la poeta que está próxima a cumplir 100 años y que se realizó anoche en el Centro Cultural Banco de la República.

Antes del evento, LA PATRIA dialogó con ella y durante el encuentro, el respeto, el orgullo y la admiración por Maruja fue notorio al punto que afirmó que, aunque también escribe poesía, nunca podrá competir con sus versos, porque para ella Maruja es "maravillosa".

Al preguntarle qué piensa de los homenajes para su madre, la tercera persona reaparece. "Significa reconfirmar la doble realidad que siempre he tenido con Maruja. Esa doble relación por ser la hija y por mi infinita admiración por su poesía. Cuando hablo de la doble relación me refiero a la impresionante capacidad de Maruja para hacer actual. Escribe de tal manera que cuando empieza, la acoge por el nivel transparente de sus letras y evoluciona sin dejar esa transparencia, sin dejar esa manera de nombrar las cosas como si fuera la primera vez. Luego se va metiendo en una serie de temas cotidianos, del conflicto, del amor, de los viajes, así que empieza con una enorme modernidad".

100 años 100 poemas

A medida que avanza el diálogo, Ana no la llamará más Maruja, sino que se referirá a ella como su mamá. Aseguró que lo que siempre han querido ambas es que la poesía de la escritora llegue a la gente de manera gratuita y por ello en la página web marujavieira.com, están todos su libros de libre descarga.

En ese sentido, para que más gente la lea y para celebrar sus 100 años lanzaron la maratón digital de poesía 100 años 100 poemas, de la mano del Ministerio de Cultura, con el fin de que la gente ingrese a marujavieira.com, se inscriba, reserva un poema y haga un video recitándolo. Los videos seleccionados se publicarán en Facebook e Instagram en octubre.

"El poema elegido queda bloqueado por dos semanas. Hay 100 poemas montados y a raíz de la promoción la semana pasada en la Feria del Libro de Manizales, subieron las inscripciones. El objetivo es que si tenemos los 100 videos tanto para Instagram como para Facebook, lo que haremos posiblemente es montar más porque queremos que todo el mundo participe. Hay gente de Dabeiba, Popayán, Norte de Santander, de todo el país. Estoy emocionada y ella está feliz, pregunta todos los días: mi amor, ¿cómo vamos?"

A cuatro meses de los 100, agregó: "Mi mamá está lúcida, es oxígeno dependiente y tiene una medicación muy precisa. Escribir a mano ya no lo puede hacer, pero recuerda mucho su poesía. Esta noche (ayer) verán un video que le grabé hace un mes para el Festival en el que recita un poema de memoria. Vive pendiente de las cosas y le gusta estar activa, le pesa no poder hacer todo, por ella estaría aquí".

Ana Mercedes Vivas Vieira

Al ser hija de dos poetas, la poesía no podía pasar inadvertida, pero no fue su madre quien la acercó a los versos, sino la música. "Mi mamá quedó tan sensible con la muerte de mi padre (murió antes de ella nacer) que cuando se ponía a recitar poesía lloraba y por consiguiente no me gustaba la poesía. Desde pequeña canto y mi mamá me empezó a regalar discos de Serrat, de Paco Ibánez, de todos los cantautores que musicalizaban poesía y ahí sí me conecté. Escribía de vez en cuando, pero con muy poca credibilidad sobre lo que hacía. En la poesía no me gusta hablar de mí misma, me gusta que haya otros protagonistas, que la poesía pueda reflejar el conflicto. Por ejemplo, tengo un oratorio con mis poemas denominado El ríos de los muertos, que hizo Alberto Guzmán".

Corazón de pájaro

La visita de Ana Mercedes a Manizales no es solo por el homenaje a su madre en el Festival que se desarrollará del 27 al 30 de septiembre, sino porque hoy (6:00 p.m.) presentará su libro Corazón de pájaro, en la Librería Ágora, del barrio Palermo.

"Llevaba siete años sin publicar ciertos poemas de viajes, de puntos de vista y tengo conciertos montados con algún repertorio que conecta de alguna forma con mis poemas. Por ejemplo, tengo uno de inmigrantes venezolanos visto desde la maleta que rueda por la carretera. Tuve una persona en mi vida que me influyó mucho y fue Mercedes Sosa por cuestiones de trabajo y por la amistad de mi mamá con ella. Interpreta con Franco de Vita la canción Cántame, entonces lo que hago es que recito la maleta y canto Cántame. Esto se logró con Gabriel Cifuentes, guitarrista y productor colombiano, con su productora en Miami SAGA 11".

Agregó que el trabajo se hizo el 24 de enero del 2020, pero por la pandemia "Corazón de Pájaro quedó enjaulado". El proyecto contiene un álbum musical con temas que no son de su autoría, pero que conectan con sus versos y está disponible en corazondepajaro.com. "Montamos todo en plataformas digitales, la música y la poesía. El libro trae un CD porque hay mujeres como mi mamá que no van a ingresar a una plataforma digital, sino que hay que ponerles el CD", explicó.

Añadió que de ese libro destaca el poema Deshabitar la casa, porque durante la pandemia entre las cosas que surgieron fue mudarse del hogar que habitó con su madre por varios años. "Fue un cambio grande, pero ella no lo resintió, para mí fue más difícil y en esa deshabitada la Universidad de Caldas compró la Biblioteca Maruja Vieira, que está en el Centro Cultural Rogelio Salmona, y eso me dio felicidad. Me encontré sola en una casa con 2 mil 500 libros, en la mitad de una pandemia, con una mamá enferma que llevaba siete entradas a la clínica y solucionando el problema de la enfermería que negó la EPS hasta que puse tutela porque mi mamá requiere una medicación muy precisa".

El libro puede conseguirlo a $65 mil en corazondepajaro.com y a $60 mil en la Librería Ágora.