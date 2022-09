Amethyst muestra su versatilidad con la música electrónica

LISET ESPINOZA

LA PATRIA | MANIZALES

La realización de una obertura para uno de los festivales de música electrónica más importantes del mundo (Green Land Festival) fue el detonante para que María Cristina Rosero Rojas, bajista, guitarrista clásica, compositora y multinstrumentista, se enganchara con este género y produjera su primer álbum electrónico Jump into the Void.

"Esta idea se empezó a concretar más o menos desde el 2011. Pertenecía al Colectivo Plus Producciones y allí hacíamos música para cortos, documentales y en ese entonces era la directora musical. Ese Festival iba a venir a Colombia y cuando nos solicitaron la obertura conocí la música electrónica y quedé enamoradísima de ese proyecto. Empecé a conocer los programas musicales y todas estas nuevas tecnologías que le dan un vuelo importante a la música contemporánea", comentó la artista.

Primera en la región

Este trabajo musical cuenta con siete temas donde la gente podrá escuchar tango electrónico, dance, techno, lounge y chill out. Es lo que ella denomina una propuesta variada con la que espera que la gente la reconozca como Amethyst porque toda la vida "me han conocido como María Cristina Rosero, la bajista, pero ahora es un vuelco que le quiero dar a mi imagen más con la música electrónica. Quisiera que a la gente le guste y que me siga en redes", anotó.

Al preguntarle si es la primera mujer dedicada a este género respondió que cree que por lo menos es la primera que en este momento está haciendo estos géneros en la región, "así como fui hace muchos años de las primeras bajistas que subió a una tarima a tocar a nivel profesional con orquestas de hombres. Hay muchas mujeres que también lo quieren hacer, de pronto no saben cómo, porque tengo varias amigas que son compositoras y que están empezando a tener sus producciones, pero aún no las han consolidado y pienso que esto da para que otras se motiven a hacer música y empiecen a utilizar estas plataformas que son una ventaja para nosotros los artistas para visibilizar nuestros trabajos", manifestó.

Puliendo el talento

Antes de inclinarse por lo electrónico, Amethyst tiene en su carrera trabajos musicales con otros géneros, pues ha hecho música parta cine y televisión con el colectivo de Manizales Plus Producciones. Como bajista ha tocado al lado de destacados músicos del país como Alci Acosta, ha trabajado con varias orquestas y ha interpretado música andina colombiana. Según ella, "toda esta experiencia me dio un estilo muy definido porque esta cantidad de estilos que he podido interpretar me han consolidado para que pula más herramientas para la composición y eso fue lo que empecé a hacer".



Dónde escuchar

Jump into the Void lo empezó a crear hace cuatro años. Fue un trabajo en conjunto con Plus Producciones, equipo de Manizales dedicado a temas de audio y video. Puede encontrarlo en Deezer, Spotify y Appel Music.



Amethyst es una compositora de música electrónica.