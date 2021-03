Alexandra Colorado, a un paso de llegar a lo más alto de A otro nivel

LISET ESPINOZA

LA PATRIA / MANIZALES

El potencial de Alexandra Colorado a la hora de cantar la convirtió anoche en una semifinalista del programa concurso de canto A otro nivel, del Canal Caracol. No es novata, tiene experiencia en este tipo de concursos al haber participado en festivales nacionales de música, pero los nervios y la ansiedad fueron tan latentes como si se tratara de la primera vez.

Fue una noche especial para #lacolorado, etiqueta que usa en sus redes sociales, pues es la única mujer en competencia y está solo a pasos de llegar a la cima del sueño que ha venido construyendo desde hace varios años. Hoy es la final del concurso (8:00 p.m.) y solo resta esperar para saber qué voz está A otro nivel.

“La responsabilidad es muy grande. Me siento bastante orgullosa del proceso, de lo que estamos haciendo, de ser la única mujer que ha llegado a estas alturas del programa. Soñaba con llegar lejos, pero jamás creí que en verdad iba a lograrlo, es un sueño lo que estoy viviendo y además el género que defiendo se ha perdido mucho a nivel nacional, porque ahora son otros géneros los que se están escuchando en el país. Voy a representar a esas mujeres que no se cansan de luchar con el alma y con la vida”, afirmó Alexandra.

Proceso

Empezó la competencia con 48 participantes de diferentes partes del país. Durante las fusiones su voz la elevó a más niveles hasta quedar esta semana en el grupo de los 10 mejores. El miércoles, con el inicio de las presentaciones individuales, Alexandra conquistó de nuevo al jurado (Greeicy Rincón, Paola Jara y Noel Shajris) con temas como, Pero me acuerdo de ti y la versión en español de Angels, de Robín Williams, que la llevaron a superar el nivel 17 y estar entre los cinco finalistas, en compañía de Lessing Kérguelen, Andrés Molina (El juglar de Colombia), Jorge Luis Montaño y Sebastián (El tren).

En su paso por el programa solo estuvo en riesgo en dos oportunidades. En el nivel 7 y en el nivel 11. Con las canciones Oye y Los besos salió de la zona de peligro y anoche, ella con el pop y sus demás compañeros al son de merengue, rancheras, vallenato y salsa subieron de nuevo al escenario para entregarlo todo y entretener al público desde sus casas.

Semifinales

A las 8:45 p.m., Jorge Luis abandonó la competencia mientras los demás avanzaron al nivel 19 interpretando temas como La muerte del palomo (El juglar de Colombia), Pégame tu vicio (Lessing Kérguelen), Ya lo sé que tú te vas (El tren) y Antes de ti, con el cual Alexandra demostró su versatilidad.

A las 9:23 p.m., el jurado decidió que El jaguar de Colombia no debía continuar y, a su vez, dio paso al nivel 20 a Alexandra, Lessing Kérguelen y El tren, convirtiéndolos en semifinalistas.

“Siento que estoy soñando y no quiero que me despierten. Son años de lucha incansables, años en donde me dijeron muchas personas no, en las que me cerraron muchas puertas quizá porque no estaba preparada para vivir este momento que es el más importante de mi carrera y estoy tratando de darlo todo para llegar hasta donde Dios me permita llegar”, expresó.

Representación

Aunque participa en representación de Cartago (Valle del Cauca), Ansermanuevo tiene un lugar especial para ella al igual que Manizales. En el primero, nació; en el segundo, descubrió su gusto por la música y empezó a incursionar en ella; y el tercero, le abrió las puertas. “Definitivamente Manizales sí es la ciudad de las puertas abiertas. Aquí he crecido, encontré ángeles en mi vida que han creído en mí y que me han ayudado como artista. Cuando llegué cantaba tres horas sentada en un bar porque me dieron la oportunidad de mostrar mi talento y mis propios compañeros me ayudaron a hacer la artista que soy hoy. Así que estoy feliz de haber arribado a esta ciudad y de representarlos porque así lo siento. Ojalá pudiéramos llegar más lejos y traerles ese triunfo”, anotó Alexandra.

Dato

Alexandra Colorado representó a Caldas el año pasado en la edición 29 del concurso nacional de intérpretes del Festival Nacional del Pasillo Colombiano, que se realizó en Aguadas, y en el cual salió ganadora en la categoría solista vocal.