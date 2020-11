“Al que le caiga el guante, que se lo chante”, dice Alexis Escobar sobre su nuevo éxito

LA PATRIA MANIZALES

El artista de música popular Alexis Escobar sigue con su promesa de lanzar un nuevo tema cada 20 días. Ahora llega con Me importa poco, como parte de su trabajo Renacer 2020.

Luego de los éxitos nacionales de No me da la talla, Así es la vida, La santa y la diabla, llega Me importa poco, inspirado en la vida cotidiana, las críticas y los prejuicios. Es el cuarto lanzamiento de Renacer.

“Lo prometido es deuda, más si es para complacer a mis seguidores”, contó Alexis, quien coreó una parte de la canción: Ya me importa poco, que vivan hablando, si me ven soltero o me ven perreando, si ando en buenos carros o estoy trabajando, nada les complace y eso a mí me tiene sin cuidado. Ya me importa poco que anden difamando, que lo mío es suerte y por eso estoy triunfando. Que si gasto el billete, bien que lo he ganado, no saben la mier..., la que comí para que estén hablando.

El tema ya cuenta con video musical, producción realizada por Seven House Music, disponible en las plataformas digitales.

Las frases