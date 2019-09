19 estudiantes de Manizales se destacaron en baile, música y oratoria

LISET ESPINOZA

LA PATRIA | MANIZALES

Las destrezas en comunicación oral, corporal e instrumental hicieron que 19 estudiantes de Manizales se llevaran los primeros lugares en el concurso Talento Extraordinario de la Fundación de la aseguradora Equidad Seguros (Fundequidad). El evento se realizó en Pereira con la participaron de 70 instituciones educativas del Eje Cafetero.

Horacio Agudelo González, docente y coordinador de los eventos artísticos de la Secretaría de Educación de Manizales, explicó que la competencia está dirigida a alumnos de colegios públicos, privados y academias. Añadió que los representantes por Caldas fueron seleccionados mediante concurso para participar en las categorías infantil y juvenil en las modalidades de oratoria, danza y música.

"Este evento es importante porque los estudiantes tienen la oportunidad de ser reconocidos y visibilizados. Además, los ganadores irán a la competencia nacional que será en Bogotá con jóvenes de siete regiones del país. El 20 de septiembre es el turno para danza y música, mientras que el 4 de octubre lo harán los de oratoria", dijo.

Agregó que los ganadores recibieron incentivos económicos que iban desde los $400 mil hasta los $2 millones y que las cooperativas vinculadas a Funequidad se encargaron del desplazamiento de los estudiantes.

Danza



El grupo String Dance, conformado desde hace siete años por estudiantes de la Institución Educativa San Juan Bautista La Salle, se llevó el primer lugar en la modalidad de Danza. En la presentación estuvieron los egresados Johan Estiven Soto Blandón y Vanesa Gómez Pérez, y los estudiantes Esteban Duque, de décimo; Julián Montoya, de undécimo, y Manuela Ramírez Patiño, de décimo.

"Hicimos una muestra urbana y la temática que implementamos fue de Geisha. Este triunfo lo que nos representa es satisfacción por el trabajo y el esfuerzo que le damos a las cosas que hacemos bailando", expresaron.

Añadieron que para su preparación ensayaron en la Junta de Acción Comunal del barrio Villahermosa, en canchas y parques.

Grupo infantil de música



Los estudiantes del Instituto Integrado Villa del Pilar, Sofía Arango López, octavo grado; Andrés Carmona Calderón, Andrés Felipe Villamil Ramírez y Jacobo Hurtado Valencia, estos últimos de séptimo grado, interpretaron distintos géneros musicales como rock, pop y llanero. Ellos al son del cajón, las maracas, la pandereta, el bajo y la flauta le otorgaron al departamento el tercer lugar dentro de la competencia. "Es la primera vez que participamos y nos sentimos orgullosos. Estábamos nerviosos y no pensamos que fuéramos a llegar tan lejos", indicaron. En la imagen aparecen acompañados del profesor Horacio Agudelo González.

1, 2 y 3 en música



Harvey Daniel Muñoz, estudiante de primer semestre del programa de Música de la Universidad de Caldas, es la segunda vez que concursa y que ocupa el primer lugar. En esta ocasión interpretó cuatro temas con su piano. El primero, una introducción clásica; el segundo, La Piragua; el tercero, Pueblito Viejo, y cuarto, Colombia Tierra Querida.

"El año pasado me diferencié de los demás porque tocaron música clásica, esta vez hubo más variedad y ahí tuve dificultades porque todos estábamos en igualdad de condiciones. Sin embrago, estoy agradecido con Dios y mi familia, sobre todo con mi papá que me orientó para saber tocar y ganar. Esto lo que hace es que me exija más como músico para avanzar".

El segundo puesto fue para Eider Adrián Oarra Carvajal, estudiante décimo grado del INEM. Él con la marimba interpretó dos temas siendo uno de ellos El vuelo del moscardón. "Me sentí bien para ser la primera vez en concursar. Al momento de tocar me dan muchos nervios y me equivoco, pero en esta competencia estuve tranquilo y lo que noté es que tengo mucho por aprender porque ver a esos músicos de tan alto nivel me motiva a seguir preparándome".

Mariana Agudelo Cárdenas está en sexto grado en el Liceo Aprender. Ella participó en la categoría infantil interpretando cinco instrumentos (armónica, piano, cajón, pandereta y cortina). La Lambada y La Marcha Turca estaban entre los temas de su presentación. "Esta es la segunda vez que me inscribo al concurso. En la primera oportunidad no ocupé ningún puesto porque estuve muy nerviosa. Esta vez estuve más segura y la experiencia me pareció buena porque la competencia era fuerte".

Oratoria



Los alumnos del colegio San Peregrino y de la Institución Educativa Escuela Nacional Auxiliar de Enfermería (ENAE) se destacaron en oratoria. El primer lugar en la categoría superior lo ocupó Santiago Cardona, el segundo puesto, Yuli Colorado, y el tercero, Sara Alrcón Quintero (foto). Para la estudiante de undécimo grado de la ENAE "la experiencia me gustó y volvería a competir porque me permitió compartir con estudiantes de otros colegios e inspirarme en las cosas que hay que cambiar de nuestra sociedad", dijo.

En la categoría intermedia, la ganadora fue Manuela Loaiza Cruz (foto), alumna de undécimo grado de la ENAE, mientras que el segundo y tercer lugares fueron para Cristian Camilo Henao y Valentina Martínez, ambos de San Peregrino, respectivamente.

Lo que debían hacer era hablar sobre un tema en específico, caminar por el recinto en el que estaban, interactuar con el público y transmitir seguridad a la hora de hablar.

"Este año me preparé más y fue muy chévere. En este caso los profesores nos ayudaron mucho en la corrección de textos, en el discurso y en cómo nos desenvolvemos en un escenario".

En esta modalidad, pero en la categoría básica, ocupó el primer lugar el estudiante Jefferson Carmona, de San Peregrino.

Destacado

La convocatoria para participar el próximo año en el concurso Talento Extraordinario está abierta. Así que los estudiantes que quieran representar a Caldas pueden ir al Instituto Integrado Villa del Pilar y preguntar por el docente Horacio Agudelo González.