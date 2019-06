16 aspirantes para elegir la reina de la Horticultura

LA PATRIA | MANIZALES

El pregón de la Feria Nacional de la Horticultura se realizó ayer y con él los residentes de Villamaría empezaron a festejar. La noche no solo se prestó para escuchar clásicos de Rudy Márquez y de Nino Bravo, interpretados en la voz de Romeo Zanetti, sino para conocer a las candidatas al Reinado de la Horticultura.

La agenda real de las 16 aspirantes comenzó a las 9:00 de la mañana con una visita al Recinto del Pensamiento donde recibieron una charla sobre el producto insignia de la región, el café.

Hoy los habitantes podrán disfrutar de exposiciones, que estarán hasta el lunes, de concursos de arrieros y del concierto, a las 7:00 p.m., de Dorada Libia, Dueto Buriticá, Jhon Álex Castaño y Sergio Gil.

Para mañana las concursantes desfilaran por las principales calles del municipio y luego se prepararán para la velada de elección y coronación que se realizará desde las 6:30 de la tarde en el parque principal del municipio.

Mañana

8:00 a.m. Carrera atlética. Nevado del Ruiz

9:00 a.m. Muestra turística del municipio. Parque principal.

10:00 a.m. Exposición fotográfica patrimonial en el Concejo Municipal.

10:00 a.m. Exposición hortícola, floral y artesanal en el Colegio San Pedro Claver

10:00 a.m. Desfile del reinado de la Horticultura desde La Padrera hasta el Parque principal

11:00 a.m. Pueblito caldense ‘la aldea de María’ exposición La Granjita. Parque Las Nereidas.

12:00 p.m. Pueblito caldense ‘la aldea de María’ exposición y muestra gastronómica. Parque Las Nereidas.

2:00 p.m. Primer concursos de cafés de alta calidad. Parque principal.

3.00 p.m. Terpel celerity rock style con Tatán Mejía, Renzo Pierattini y Dixon Chaparro. Parque Villa Diana.

6:30 p.m. Velada de elección y coronación de las candidatas al reinado de la Horticultura. Parque principal.

7:00 p.m. Pueblito caldense ‘la aldea de María’ festival regional de la trova

Domingo

8:00 a.m. Carrera atlética. Nevado del Ruiz

9:00 a.m. Villamaría trepadores. Alto de la Virgen

10:00 a.m. Exposición fotográfica patrimonial en el Concejo Municipal.

10:00 a.m. Exposición hortícola, floral y artesanal en el Colegio San Pedro Claver

11.00 a.m.exposición La Granjita. Parque Las Nereidas.

12:00 p.m. Exposición y muestra gastronómica. Parque Las Nereidas.

2:00 p.m. Exposición de sancochos. Parque Las Nereidas.

5:00 p.m. Desfile de la diversidad.

7:00 p.m. Noche vallenata y salsera con Mauro Castillo y Armín Martínez.

Lunes

9:00 a.m. Desfile del VI concurso de bandas de marcha

12:30 p.m. VI concurso de bandas de marcha. Plaza principal.

6:00 p.m. Programación artística.