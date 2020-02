A conversar de desarrollo con espiritualidad

Ahora que se discuten los planes de desarrollo en alcaldías y gobernaciones resultan discusiones de todo tipo en torno a qué deben abarcar estos esquemas de planeación. Como si fuera poco, la psicóloga y coach María Leonor Velásquez propone un ingrediente adicional: sumarle espiritualidad al desarrollo.

"Comprensiones femeninas del desarrollo en clave teológica" es el título de la tesis de maestría en Humanidades y Teología, que sustentó la semana pasada en la Universidad Católica y que le valió obtener la calificación de meritoria. Esta columnista de LA PATRIA y quien fue la consultora de los procesos de planeación estratégica de ciudad Manizales 2019 y Estoy con Manizales habló de este tema.

Es alumna de Adam Kahane, el encargado de sacar adelante lo que se conoció como los escenarios de Mont Fleur, en Sudáfrica, un proceso de planeación por escenarios de ese país. Él plantea la necesidad de combinar los lenguajes del amor y del poder. Al hablar de amor se opone al desarrollismo, esa manera de entender el desarrollo solo como generación de riqueza, competitividad, un modelo desgastado, resume.

De esa idea surge su mirada de pensar más en el otro, como una forma de construir desarrollo. Ella vivió en la selva en Costa Rica, en donde participó en procesos de desarrollo. En ese territorio tan primario entendió que parte de lo que le falta a este mundo es ese otro idioma: el amor. "Entro a hacer mi maestría con la inquietud de cómo puede uno poner el tema del amor en la sociedad", explica.

Cuenta que en esa búsqueda se encontró con un discurso de la canciller alemana, Ángela Merkel, en el que decía que lo que le faltaba al mundo era hablar de Dios. "Desde ahí les planteo a mis profesores esa inquietud, y yo soy fan de Jesús. Me hago una pregunta: ¿Qué nos diría Jesús si estuviera hoy acá?, ¿qué diría cuando se nos está olvidando mirar todo lo que está bajo la mesa? Empiezo a conversar con personas del proceso de desarrollo y les pregunto ¿qué pasa si se habla de espiritualidad, de amor en un proceso de estos? La primera reacción es: a usted cómo se le ocurre; porque tenemos la idea de que espiritualidad es religiosidad".

Conceptos

La tesis habla de comprensiones femeninas, como si adrede se evitara hablar de feminismo. "Si alguien ha estado desaparecido de los procesos de desarrollo de la ciudad es la mujer. En el marco teórico hay un recorrido histórico por el feminismo, porque este ha hecho un aporte muy importante por rescatar la dignidad de la mujer; sin embargo, en la tercera ola del feminismo, que es la línea de género, no me identifico tanto, no voy a decir que es buena o es mala. Al ir entrando en el tema, lo que quiero recoger es la mirada de una mujer que puede aportar al desarrollo. No podemos creer que una mujer que triunfa es la que estudia, sí es ponerse al nivel del hombre, pero desde la diferencia".

El jurado y los pares académicos recomendaron que esta tesis se publique en un documento académico. Resulta interesante ver que en este trabajo, María Leonor utiliza un método que ha usado antes: el de buscar historias inspiradoras, de personas comunes que construyen cada día su camino. El método que usó es la hermenéutica, interpretación de las historias de los otros y de la suya, que si bien no está contada en primera persona, está presente en cada página.

"Ferraroti dice que la historia en la vida no son datos, son procesos. Nosotros vemos el desarrollo como datos, pero cuando empiezo a leer sobre la importancia de la narrativa de la historia, mis profesores me dicen que explore, quería que esas mujeres se contaran y ellas se dieran cuenta de dónde sale la espiritualidad. Desde una agnóstica hasta la más católica reconocieron que la espiritualidad es la oportunidad del ser humano para definirse en el otro".

-¿Cómo la miraban cuando terminaba contando que hacía una maestría en teología?

"Como si estuviera un poquito loca".

Un empresario bogotano y sus hermanos cuando se enteraron del componente de teología de la maestría le preguntaron que eso para qué. "Es la única maestría en el mundo que junta los dos temas: humanidades y teología. Tengo una búsqueda por cómo aportar. Llegué a la selva como la esposa de un pescador colombiano. Costa Rica es más machista que Colombia y en las zonas alejadas las mujeres no existen. No me miraban a los ojos, no me saludaban. Me sentía como si me hubieran puesto una burka. La gente se entera que soy psicóloga y me busca y empiezo un proceso con niños abusados, y como no tengo más, agarro la Biblia y alrededor generamos la conversación sobre el territorio".

En esa época no sabía qué era hermenéutica, pero la ejercía al interpretar la Biblia para entender que ahí había algo más de cómo vivir en comunidad. Considera que parte de la ventaja de otras confesiones frente a los católicos es que leen la Biblia todo el tiempo y como ella tiene un cerebro inquieto, quiso saber más.

"En la maestría tuve un compañero ingeniero, una abogada, y también un sacerdote y cada uno le pone su sello, y yo quería que esto fuera transversal y mi tema es el desarrollo porque soy psicóloga, coach, hago procesos de acompañamiento y de aprendizaje personal. Mucho de lo que he hecho es poner a conversar a la gente sobre el territorio y conversar de lo que no se habla, porque hay gente que solo quiere hablar de la tarea, del indicador". Como si la conversación transformadora no importara.

Su profesión de psicóloga le ha permitido lograr que la gente se abra a ella con facilidad, por eso las conversaciones que logra son en espacios sagrados y seguros. De ahí que la gente le cuente historias potentes, como las seis mujeres que hablan en su tesis de maestría. "Solo dejé que se contara, que se narrara ella misma, que encontrara conexiones con su mamá, con su papá. Con esos momentos de la vida que todas tienen en común, a todas les interesa aportar al desarrollo. Un desarrollo no economicista, sino en el que estamos pensando en seres humanos, pensados en su integralidad".

Actividad

Si quiere saber más de este tema, María Leonor Velásquez estará en un conversatorio el próximo jueves en la biblioteca de la Universidad de Manizales, en una actividad propuesta por los departamentos de Humanidades y Ciencias Sociales y un equipo de consultoría, con el aval del rector. La actividad abierta al público será de 2:00 a 4:00 p.m.