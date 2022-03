Una caldense es consejera nacional por la calidad de la educación superior

Óscar Veiman Mejía

La Universidad de Caldas, la de Manizales, la Nacional, la Católica y la Autónoma son de alta calidad. Así las acredita el Ministerio de Educación. ¿Eso cómo impacta en la ciudad y en la región?. Y algo también importante: ¿qué significa ser un estudiante, un profesor, un directivo o un empleado de estas instituciones?

"Es una fortaleza territorial inigualable", dirá y ampliará más adelante en esta nota María Piedad Marín Gutiérrez. Ella es una de las dos mujeres del Consejo Nacional de Acreditación (CNA), y la única de los nueve que componen el Consejo, de la región cafetera.

Se emociona cuando habla del trabajo continuo que conlleva para una entidad entrar en ese proceso dinámico de la alta calidad.

Comenta: "Ingresar al CNA es el resultado de haberme dedicado durante mucho tiempo a estudiar el fenómeno de la alta calidad y de ser par también internacional de procesos de acreditación”.

Para ser consejera tiene que demostrar producción académica, formación universitaria, en su caso su doctorado en Ciencias Sociales. Eso tiene un significado: “Es poder participar en decisiones de las políticas públicas, referidas a procesos de alta calidad de un país”.

- El CNA hace parte del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior, integrado por instituciones tecnológicas, escuelas tecnológicas, universidades e instancias como el Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), entre otros.

- Marín menciona dos cualidades de la alta calidad en Colombia: es voluntaria y temporal. Desde una técnica hasta un doctorado, si un director de programa o decano considera que tiene la calidad para acceder a un proceso sistemático y permanente de autoevaluación con miras a un reconocimiento de alta calidad, lo puede hacer. La acreditación se otorga por 6, 8 o 10 años. Antes era desde 4, pero el sistema ya está maduro.

Lo constante

Se busca es el fortalecimiento de los procesos internos de aseguramiento de la calidad de las instituciones. Que a través del trabajo continuo con la comunidad, con profesores, con estudiantes, con graduados, con los sectores productivos, el programa o la institución tenga manera de estar actualizando las propuestas pedagógicas, microcurriculares, tendencias de enfoques de las áreas disciplinarias.

Cinco acreditadas

“Tener cinco universidades acreditadas con alta calidad es una fortaleza territorial inigualable. Siempre ven a Manizales como un claro ejemplo de que el trabajo colaborativo vale la pena, de que a pesar de que cada institución tiene su ADN, su identidad y sus fortalezas, solo si se comunica y se relaciona en red o construye redes de conocimiento, entorno a unos propósitos comunes, es como nosotros podemos trabajar en torno a la calidad. Eso tiene un valor muy importante dentro de la atracción de la región, pero también muy importante es sentir que cada una de las instituciones que representa el sistema de Manizales, está trabajando con responsabilidad, con propósitos claros, que lo está haciendo bien y tiene una comunidad comprometida en lo que hace.

Ese es el gran propósito de SUMA, somos universidades que estamos trabajando por un propósito común, que es la educación, no solamente de Manizales, Caldas y otras regiones desde las que podamos contribuir. Cada institución, si se ve la oferta académica de cada una, hacemos presencia a nivel nacional. Entonces ahí yo pensaría que es un propósito común”.

La identidad

“Lo interesante de la calidad es que no es un punto de llegada, es un proceso permanente, porque cuando tú piensas que ya has adquirido la calidad, es como si la vara te la subieran y te la subieran, dices ya voy a llegar y no. Pero eso es lo interesante, es un proceso continuo, en el cual tú tienes que trabajar sobre unos atributos de calidad con referentes. Entonces un proceso de calidad tiene referentes universales, que como condición nosotros estamos comprometidos a que un profesional tenga capacidades para desempeñarse en su

campo con idoneidad. Pero a su vez, ese ingeniero debe tener el sello de la Universidad de Manizales, a diferencia del sello de la Autónoma o del de la Eafit o de cualquier otra universidad. El referente de calidad es un referente universal, pero es un referente de tu propuesta educativa”.

Con comunidad

“El modelo de acreditación en Colombia tiene un principio, primero todos los procesos deben ser de dominio público, y ahorita se hace mucho énfasis en el manejo de la rendición de cuentas. Lo segundo es que los procesos de autoevaluación siempre tienen una intencionalidad de participación activa de la comunidad en la apreciación que tenga sobre la calidad del programa o de la institución y eso está dentro del modelo, entonces el director del programa lidera y es importantísimo el liderazgo directivo, porque son los que

movilizan, son los que promueven son los que comunican, pero si no tienes un comité donde haya la participación activa de la comunidad, ese proceso de autoevaluación no tiene sentido”.

Valor para egresados

1.

“Muchas veces no se alcanza a dimensionar el impacto de ser egresado de una institución acreditada o de un programa acreditado. Hay unos beneficios que son de carácter administrativo, en la gestión de la misma institución ante el Ministerio de Educación”.

2.

“Hoy en día el sector productivo está verificando si el programa de sus futuros empleados tiene acreditación o no, ¿tú de dónde vienes? Otro, en este momento tenemos un proceso de acreditación de Arcu-Sur de programas en ingeniería, salud, geología, economía, enfermería, y demás. Ese modelo va a tener un reconcomiendo de su titulación en los países del Mercosur, no de convalidación, hay que hacerla en cada ministerio, pero se facilita esa convalidación”.

3.

“La acreditación es el espaldarazo de cada profesional, cuando egrese sabe que su programa ha pasado por proceso de alta calidad que le garantizan que tiene las competencias para actuar idóneamente en su mercado laboral”.

Virtualidad obligada

“Los niveles de afectación por la pandemia han tenido diferentes niveles de impacto y esa lectura la hemos hecho durante estos dos años de la siguiente manera. Una institución tiene su oferta estructurada de acuerdo con unas modalidades, presencial como las conocemos.

Desde hace algunos años se ha venido trabajando en la formación virtual, que es como una plataforma educativa que te facilita en tiempo espacio, diferente al tradicional; otro modelo

que determina las formas de educación y de enseñanza aprendizaje.

Pero, recuerda que toda educación, presencial o virtual, o dual o distancia, que son las cuatro modalidades del país, tiene un propósito y una intencionalidad, toda acción educativa tiene un propósito y se diseña de acuerdo con la modalidad, entonces quienes estaban inmersos en la pandemia en el modelo virtual no pasó anda, siguieron con su proceso.

La directriva OO4 que MinEducación sacó en el 2020, nos dice, todos los programas presenciales pueden utilizar las mediaciones tecnológicas para continuar con su proceso educativo. Nosotros en ese momento no teníamos tiempo ¿Qué hicimos? Utilizar esa

mediación, lo que íbamos a hacer en el aula de clase lo hicimos mediados por la tecnología, el contacto o la interacción que hacíamos en el aula lo hacíamos a través de un computador.

Eso no es virtualidad, eso es una presencialidad mediada por tecnologías, esa es la diferencia.

Hubo experiencias magnificas, de las cuales me siento orgullosa, nosotros teníamos

profesores de una edad mayor, que en ese momento nunca se habían enfrentado a la tecnología y ellos hicieron todo el esfuerzo, grandísimo, para lograr mantener el proceso que venían desarrollando presencialmente a través de actividades tecnológicas, fueron los más recursivos, algunos compraron hasta tableros físicos, en la sala de la casa y ponían la pantalla para que mirara el tablero, nosotros les decíamos profe, es que hay tableros

electrónicos, te enseñamos y decían no no no, no me quite eso. Estudiantes que se fueron para la casa del profesor, en medio de la pandemia, a ayudarle al profesor a conectarse, nosotros tuvimos, con muchos profesores, que ayudarles hasta a manejar el correo.

Eso hizo que, durante año y medio, desplegaramos toda la capacitación en competencias digitales, y eso, si no hubiera sido por la pandemia, nos hubiéramos demorado o nunca los

profesores lo hubieran hecho. Que eso trajo consigo brechas en el aprendizaje, claro, porque estábamos en un momento donde había una afectación socioemocional muy fuerte, entonces no había una disposición clara de muchos de nuestros alumnos, de nuestros

profesores, para poder seguir como en una cuasinormalidad”.

Los consejeros

Los siguientes son los integrantes del Consejo Nacional de Acreditación y su área del conocimiento:

Iván Enrique Ramos Calderón: Formación Técnica y Tecnológica

José Willian Cornejo Ochoa: Ciencias de la Salud

Helmuth Trefftz Gómez: Ingeniería, Arquitectura y Afines

Carmén Amalia Camacho: Ciencias de la Educación

Carlos Hernán González Campo: Economía y Administración, Contaduría y afines

Jaime Ernesto Díaz Ortiz: Agronomía, Veterinaria y Afines

María Piedad Marín Gutiérez: Ciencias Sociales y Humanas

Mario Fernando Uribe Orozco: Bellas Artes

Álvaro Mauricio Flórez Escobar: Matemáticas y ciencias naturales