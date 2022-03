Transporte escolar en Manizales, con movimientos y esperas

Diana Vidal

La Secretaría de Educación de Manizales atiende 19 instituciones educativas con el programa de transporte escolar rural y a 87 con el Programa de Alimentación Escolar. A la fecha, después de un mes y dos semanas de clases, aún faltan estudiantes por estos servicios. Sin transporte escolar están tres colegios rurales y por almuerzo preparado en el sitio cinco instituciones. La Secretaría de Educación entrega el reporte a marzo.

Situación: El 2 de marzo LA PATRIA publicó la nota Transporte y alimentación escolar: a medias en Manizales. Se especificó que menos de la mitad de los 19 colegios urbanos que cubre el programa de transporte escolar contaban con el servicio. Sin embargo, la Secretaría de Educación aspiraba beneficiar a 3.500 estudiantes con un promedio de 156 rutas repartidas en las 19 instituciones, para las cuales destinó un presupuesto de $4.000 mil millones para el 2022.

En cuanto a la alimentación, la secretaria, Luz Marina Giraldo, expuso que de las 87 instituciones oficiales del municipio a 36 les faltaba el Programa de Alimentación Escolar por incumplimiento en las condiciones higiénico-sanitarias que determina la norma".

Isabella Jaramillo, estudiante de la Institución Educativa Rural María Goretti, relató: "El transporte escolar es una gran ayuda para nosotros que venimos a un colegio rural, pero esa demora de que hoy sí, que hoy no, nos tiene perjudicados. Por ejemplo, muchos de los compañeros no pudieron venir hoy porque no había transporte, y ellos deben recorrer rutas muy largas y difíciles para llegar a estudiar".

El mismo día de la publicación la Oficina de Prensa de la Alcaldía invitó a periodistas de la ciudad para escuchar declaraciones de la secretaria de Educación municipal, Luz Marina Giraldo, con ocasión del artículo publicado en este diario. Consideró: "...contiene imprecisiones que ameritan ser aclaradas".

LA PATRIA le preguntó a la secretaria, esa misma tarde, sobre las imprecisiones con el propósito, si fuera el caso, de publicar las correcciones. Sin embargo, ella respondió que la incomodidad era porque las cifras de la nota estaban desactualizadas (cifras que ella misma envió). El periódico le solicitó las cifras a la secretaria el 23 de febrero. La funcionaria las suministró, en dos tandas, el 25 de febrero. La última la envió a la 1:13 p.m. de ese viernes. LA PATRIA, para el artículo, efectuó reportería el lunes 28 de febrero y publicó el miércoles.

La secretaria reconoció, en comunicación por Whatsapp con este diario, que no era un error del periódico, que no había imprecisiones. "No estoy diciendo que sea un error de ustedes (LA PATRIA). Son cifras pasadas. No estaba el líder y la pasó un funcionario (ambos de la Alcaldía) que no tenía tan actualizada esas cifras, entonces hubo un error en eso".

La secretaria de Educación municipal, Luz Marina Giraldo, habla sobre la situación actual:

De las 19 instituciones que cubre el programa de transporte, 11 son del área rural exclusivamente; 3 son instituciones educativas mixtas, o sea que atiende sedes rurales; 4 son urbanas, pero transportan estudiantes al área rural (esto se debe a que en años anteriores contaban con sedes rurales que cerraron por baja matrícula y se les garantiza la continuidad educativa en la sede urbana) y hay una que transporta niños del barrio Chachafruto que carece de servicio público, pero la distancia es muy larga para desplazarse al colegio San Pío X, en La Enea. En el momento hay 16 instituciones educativas prestando el servicio de transporte a cerca de 3.000 estudiantes. Faltan 3 instituciones educativas rurales por transporte (La Violeta, La Trinidad y el colegio Seráfico). Están en proceso de contratación. Giraldo agregó: "Según me dijeron, uno empieza hoy y los otros dos el jueves".

Programa de Alimentación

Hay 50 colegios, de los cuales todos tienen atención con el Plan de Alimentación Escolar (PAE) en la modalidad de refrigerio desde el primer día del calendario académico escolar. En cuanto al almuerzo preparado en sitio hay 87 sedes educativas con jornada única , de las cuales no han abierto cinco por adecuaciones de infraestructura y remodelación. En ese sentido, con atención de almuerzo hay 82 sedes educativas.