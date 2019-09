Siete pasos para llegar a Harvard: consejos de Valentín Sierra

LA PATRIA | MANIZALES

La Universidad de Harvard acepta entre el 4% y el 10% de los aspirantes, un camino difícil, pero no imposible para Valentín Sierra Arias, manizaleño que encontró el camino para estudiar en el exterior.

Es magíster de la maestría en Políticas Públicas de Harvard. Su primaria la estudió en el Colegio de Cristo en donde se destacó como líder y scout, representante de grupo, presidente del concejo estudiantil y personero.

Su servicio comunitario, rendimiento académico y sus habilidades en inglés lo impulsaron para que se ganara la beca para estudiar grado 12 en la Cathedral High School. Estudió su pregrado en Saint John’s University y su maestría en Harvard. Sus recomendaciones son las siguientes:

1. Verificar la escuela

La lista de requisitos es similar en las demás facultades o escuelas de Harvard, el examen de admisión podría cambiar. Para mayor información, es necesario consultar la página web y redes sociales de cada escuela:

Harvard College, la escuela de pregrado- Harvard Business School (HBS) - Harvard Divinity School (HDS)- Harvard Extension School (HES) - Harvard Graduate School of Arts and Sciences (GSAS) - Harvard Graduate School of Design (GSD) - Harvard Graduate School of Education (HGSE) - Harvard Kennedy School of Government (HKS) - Harvard Law School (HLS) - Harvard Medical School (HMS) - Harvard School of Dental Medicine (HSDM)- Harvard School of Engineering and Applied Sciences (SEAS) - Harvard School of Public Health (HSPH)

2. Experiencias en liderazgo

Un objetivo de Harvard es preparar personas para la vida, el trabajo y el liderazgo, por eso sus aspirantes deben demostrar su trayectoria y potencial para crear nuevas ideas e iniciativas de alto impacto.

Es clave en los ensayos reflexionar sobre los retos superados y las lecciones aprendidas en las experiencias de liderazgo y trabajo profesional colaborativo del aplicante.

3. Buscar mentores

Las cartas de recomendación son referencias profesionales y académicas sobre el trabajo, el potencial de liderazgo y la calidad humana del aplicante. Es importante que las cartas resalten las cualidades que hacen del aplicante una persona excepcional y un profesional idóneo para liderar procesos de innovación en una determinada industria.

Dado el nivel de detalle es primordial que exista confianza entre el aspirante y los escritores de las referencias. Por ejemplo, se recomienda que en las cartas se refuercen las virtudes y habilidades descritas por el aplicante en los ensayos.

4. Estudiar para la admisión

Tanto los exámenes de admisión ACT o SAT para pregrado y GRE, GMAT, LSAT, MCAT para posgrados tienen problemas matemáticos, retos de lógica, textos complejos de analizar y requieren memorizar fórmulas y conceptos.

Los colombianos que no han estudiado en Estados Unidos y quieren aplicar a Harvard también deben tomar el examen TOEFL para evaluar su nivel de inglés. Entre mejor el puntaje en estos exámenes, mayor la probabilidad de pasar a Harvard y de ser becado completa o parcialmente.

5. No huirles a las matemáticas

Las matemáticas son importantes para entender las políticas públicas, las nuevas tecnologías y las herramientas empresariales que pueden ayudar a combatir los problemas de la sociedad moderna. Harvard ofrece mejores becas de acuerdo con la calidad de los componentes de la aplicación. Para suplir gastos de matrícula y manutención es común aplicar al apoyo económico brindado por Fullbright Colombia, Colfuturo, el fondo Colombia-Harvard Fund, el Banco Mundial y la OEA. Sin embargo, el requisito principal antes de pensar en financiamiento es simplemente pasar a Harvard.

6. Levantar la mano

"Esta es la clave para asegurarse de aprovechar cada oportunidad de liderazgo y aprendizaje, y así abrir nuevas puertas hacia Harvard, es siempre levantar la mano", reflexiona Valentín.

Se ganó una beca completa de $34.000 dólares anuales para estudiar en St. John’s University, según relata, por levantar la mano para dar un discurso en el estado de Minnesota. Su formación en St. John’s University le permitió forjar su perfil para aplicar a Harvard.

7. Intentarlo siempre

Cuando Valentín aplicó por primera vez a Harvard en el 2013 y no pasó, volvió a tomar el examen GRE para aplicar nuevamente a Harvard en el 2015. Asegura que prefiere una segunda carta de rechazo de Harvard que el constante vacío de no saber cuál hubiera sido el resultado de un segundo o tercer intento por aplicar.

Contacto

Valentín Sierra es presidente de la Asociación de Colombianos en Harvard y creó una guía de estudio virtual para el examen GRE. También comparte sus ensayos y su hoja de vida en el Instagram @valentinsierra o en el correo valentin.sierra.co@gmail.com