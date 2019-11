Se vale hablar contra el acoso en la Universidad de Caldas

LAURA SÁNCHEZ

LA PATRIA | MANIZALES

La Universidad de Caldas está lista hablar y el Comité de Política de Género preparado para escuchar casos de acoso sexual como este: "Cuando estaba en primer semestre un profesor les dijo a mis compañeras: están sentadas en la mina".

Una campaña directa, son frases de situaciones que pasan en la U. y que se expusieron en marzo en un ejercicio que se llamó Tendedero del acoso.

Claudia Jurado, decana de la Facultad de Artes y Humanidades, lidera la campaña Se vale hablar: "Se denomina campaña guerrilla, intenta llamar la atención sobre acciones que se han naturalizado. Busca sensibilizar a la comunidad".

La decana se refiere a la frase que encabeza este texto y estas otras:

- "Consultando una nota a un profesor de planta me dio el correo y me dijo: ofrézcame un negocio y cuadramos”.

- "Un profesor de planta aprovechaba el tiempo de asesorías para coquetear y hacer propuestas inapropiadas durante la última semana de clases".

Se vale hablar, según Jurado, son piezas que no señalan a un profesor, manifiestan situaciones que ocurren en la U. "La campaña sigue, contando otro tipo de acosos y violencias entre estudiantes y entre docentes y desarrollando la política de género".

Ecos

Una funcionaria está de acuerdo con los mensajes que muestran lo invisible para acoger a las víctimas y ofrecerles ayuda. "Es una manera de sensibilizar a la comunidad universitaria, no es solo para nosotros si no para quienes nos visitan, para que vean cómo ayudamos. No se quiere generalizar, sino evidenciar algunos casos".

Un docente expresa: "Es una campaña buena, a pesar de que un profesor no debería recomendársele eso porque en su ética no debería estar, ni cualquier persona. Quizás a todos se meta en un mismo costal, pero no hay otra forma de hacerlo porque tendríamos que discriminar y sería peor".

Otro profesor indica que no son genéricos los mensajes. "Me llama la atención que solo sea de hombres, no lo asumo como todos metidos en el asunto. Critico que mejor debería hacerse en términos de hombres y mujeres porque hay profesoras que también acosan a los estudiantes. Es una campaña genial".

La decana sobre este asunto argumentó que el sentido es que no naturalicen ni busquen protegerse entre hombres. ""Si conocen alguna situación deben denunciarla, es cierto que no todos son acosadores, pero tampoco deben permitir que se siga presentando este tipo de manifestaciones".

El rector, Alejandro Ceballos, expresó que es la forma de sensibilizar y conocer esta realidad. "No estamos estigmatizando, pero sí que las víctimas y los victimarios sepan que no están solos, que hay forma de pedir ayuda en la dirección que sea necesaria".

Ruta amiga

1. Intente denunciar en su EPS. Si se es víctima de una violencia basada en género que afecte las dimensiones sexual, psicológica, física, económica y académica.

2. Apoyo en la U. Bienestar Universitario en el Edificio Bicentenario primero piso y Línea Amiga 3202926299.

3. Una vez activa la ruta interna, la Coordinación Amiga acompañará a la víctima para que reciba atención inmediata: médica, psicológica, jurídica, académica y sociofamiliar.

4. Entérese del avance del proceso. Los casos se denunciarán a las autoridades internas y externas: dirección del programa, Oficina de Control Interno, Comité de Convivencia Laboral y Fiscalía.