Se levantan quejas en la ESAP Manizales

LAURA SÁNCHEZ

LA PATRIA | MANIZALES

Las escenas cada año son las mismas: sin internet, sin monitor del gimnasio, sin servicios de tableros digitales ni ascensor. El comienzo de clases en la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) viene con sus propios clamores a cuestas.

Alejandra Rodríguez, líder estudiantil, alzó su voz en un platón del lunes en la noche: "Empezamos las clases (4 de febrero) sin nada de eso. El problema es de fondo: ¿Dónde están los recursos? ¿Por qué no llegan a tiempo?".

La terraza de la ESAP soportaba las quejas de Alejandra y las voces de otros estudiantes, peticiones que hablaban en las paredes:

- 'El país requiere administración pública de calidad'.

- 'Fortalecer los grupos de investigación'.

- 'Exigimos presencia administrativa y médica los fines de semana'.

- 'Predicas administración, pero no aplicas'.

Alejandra le sumó la demora en la contratación: "Los recursos de la ESAP son centralizados. El presupuesto depende de Bogotá. Si aquí se daña un bombillo se debe esperar a que Bogotá gire los recursos para comprarlo, toda la contratación se retrasa. Deben prevenir esto".

Andrés Pinilla, otro estudiante, reflexionó: "La finalidad de la administración es que exista buena administración de los recursos, son cinco años aprendiendo eso. Por eso la ESAP debe ser un ejemplo para el país, en cultura, gestión, deportes".

Destacó que la sede de Manizales tiene una buena infraestructura, una situación que padecen otras sedes y que motivó ayer a Bogotá y a Medellín a unirse al plantón simultáneo.

"El ascensor que tenemos para discapacitados desde hace cuatro años que estoy aquí no está en servicio (…). También nos cambian los horarios de clases, no tenemos infraestructura tecnológica. Exigimos buena gestión", expresó alumnos Abel Bedoya.

'Tienen la razón'

El director encargado en funciones de la territorial de la ESAP en Caldas, Jaime Mejía, expresó que los estudiantes tienen razón en sus peticiones que radican en la concentración de los recursos en Bogotá.

Explicó que la ESAP es una institución pública de carácter universitario con todo el manejo en Bogotá. Tenían un contrato de telefonía e internet con ETB y con Telebucaramanga que fue suprimido y está en un nuevo proceso de contratación con Tigo-Une.

"En lo público la contratación es lenta, tiene etapas y procedimientos. En nuestro caso lamentablemente aún no se ha dado la contratación respectiva. Se requieren también más recursos para bienestar universitario y desafornadamente la sede central aún no dispone recursos para eso".

Agregó que los dineros que reciben son para pago de catedráticos, mantenimiento, de viáticos en La Dorada, Manzanares, Riosucio, Filadelfia, Belalcázar. Desde Bogotá se giran las nóminas de docentes y administrativos. "Nos hace falta que Bogotá tome decisiones más rápido. Hay una historia desafortunada en los usos de los recursos de la institución orientada más en los interés políticos que académicos. Asunto que resuelve el director Nacional, Pedro Medellín".

Transforman la ESAP

En un pronunciamiento desde la Oficina de Prensa de la ESAP Bogotá comunicaron que conocían de las peticiones de los estudiantes. "Estamos en transformación institucional, por un rezago de cuatro años. El dolor se siente más en las zonas territoriales. Hay planes de mejoramiento en infraestructura y en calidad educativa que son graduales. Tenemos canales abiertos para las peticiones de los estudiantes".

Hijos en clase

Sobre la queja sobre el ingreso de los hijos de los estudiantes a clase, Jaime Mejía respondió: "Les permitimos trabajar a distancia los módulos de estudio porque debemos proteger a los niños, requieren cuidado. Traerlos a clases es exponernos y la institución no puede asumir eso. Buscaremos la atención de los hijos menores de edad de los estudiantes, queremos tener un sitio en el que los podamos cuidar con responsabilidad".

"No hay manejo de recursos autónomos que uno pueda decidir sobre ellos, si pasara así ya todo estaría resuelto". Jaime Mejía.

Laura Vanessa Calderón: No pude ingresar a clase del sábado con mi hija de cinco años. Me dijeron que debía comprobar que no tenía con quién dejarla. Me tocó irme, no pude estudiar.

Juan Sebastián Hernández: Estoy en condición de discapacidad y hay un ascensor que no funciona. Yo no me he afectado por él, pero hay compañeros que hay tenido discapacidad momentánea por accidentes.

Juan Pablo Hernández: Hay muchos programas como el gimnasio, el deporte, el ascensor, el internet, que no tienen fondo. ¿Hacia dónde se va el presupuesto?

Andrea Arias: Nos motiva la falta de atención de la central de la ESAP en Bogotá. Queremos ser de calidad y exigimos calidad porque somos los próximos administradores públicos.