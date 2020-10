Regresan las pruebas Saber este domingo

Óscar Veiman Mejía

LA PATRIA | Manizales

Las pruebas Saber calendario B estaban previstas para el 15 de marzo. Sin embargo, ante la pandemia y la emergencia nacional, ordenada por el Gobierno nacional, tuvieron que ser aplazadas. Por eso, las evaluaciones apenas serán presentadas mañana.

LA PATRIA habló con Samuel David Jaramillo Arroyave, de Manizales, quien el año pasado obtuvo el mayor puntaje en las pruebas. Es egresado del Colegio Granadino y en la actualidad adelanta Física, en la Universidad de los Andes:

En frases

“Creo que es importante hacer un buen proceso de preparación antes de las pruebas y estar confiado y concentrarse bien. Tener en cuenta que no es solo de habilidad mental, sino también de resistencia física porque siempre cansa estar sentado ahí cuatro o cinco horas respondiendo preguntas”.

-“En primer lugar es una buena disciplina, hacer lo que a uno le piden los profesores, trabajar a conciencia y concentrarse no solo en aprender, también en comprender lo que está haciendo, intentar comprender a profundidad”.

-“La verdad no es que haya tenido una preparación especial en cuanto a las pruebas Saber. Planeé mi año en once como si fuera uno común y corriente. Tuve en cuenta que se venía un año de aplicación a la universidad, tenía que presentar exámenes. Consideré que si seguía haciendo las cosas a conciencia en el colegio, eso me iba a servir como estudio para las Saber y no me iba a tener que concentrar en estudiar por fuera”.

-“Significa apropiarse del proceso de aprendizaje, hacerlo de manera consciente. Es hacer lo que a uno le piden en el colegio, lo que le piden los profesores, pero que el proceso de aprendizaje no pare ahí. Saber que es un proceso continuo que nunca para, estar aprendiendo cosas nuevas, ser curioso. Saber que si no está entendiendo algo, así le haya ido bien en el examen, tener un aprendizaje ético, a conciencia”.

-“Honestamente no tomé preicfes. Lo que hice fue tomar simulacros de las pruebas Saber para saber cómo estaba, cómo me iba sintiendo. Afortunadamente, sentí que mi colegio me había preparado bien y me sentí confiado para las pruebas. Pero es mi caso, no es el caso con todas las personas.

Hay a quienes el preicfes les ayuda bastante, es verdad que las estadísticas muestran que los preicfes dan buenos resultados, pero han habido personas que se han metido a preicfes y nos les ha servido para nada porque eran revisión de lo que habían visto en el colegio. Se meten por miedo a que nos vaya bien en las Saber”.

Más consejos

“Antes “Aprovechar el colegio y las herramientas que le da. Si siente que no es suficiente lo que le da, pues complementar por fuera en bibliotecas, internet, libros e inclusive con amigos”.

“Durante: Ya estando en las pruebas estar tranquilo, concentrado y pensar que con lógica la mayoría de preguntas se pueden resolver, entonces es concentrarse en la pregunta, saber bien qué es lo que le están pidiendo. Si no encuentra la respuesta ahí mismo puede empezar a descartar, pero guardar la tranquilidad y concentración”.

Algunos datos

89.783

Inscritos a los exámenes de Estado de mañana.

1.676

Las personas que en Caldas presentarán en sitio la prueba, así: 1.445 Saber 11; 162, presaber, y 69, validación.

94

Personas que en Caldas presentarán pre Saber

Recuerde

• Privilegiar los medios de transporte privados y el uso de medios alternativos como la bicicleta. No saludar con besos, abrazos, ni dar la mano.

• Evitar los lugares muy concurridos y las aglomeraciones masivas.

• Es necesario llevar el documento de identidad, sea cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad o contraseña con foto, pasaporte vigente y huella dactilar.

• Quien no tenga consigo una identificación válida no podrá realizar el examen y no se aceptarán fotocopias de ningún documento de identidad. Si por alguna razón no se tiene uno de estos, el citado debe llevar el denuncio de pérdida que expiden las autoridades competentes.

• Tener a la mano lápiz con mina No.2, borrador de nata y tajalápiz, los cuales no podrán intercambiarse ni prestarse a otros examinandos.

• Está prohibido el uso de teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico durante las pruebas, esto puedo acarrear la anulación del examen.

• Descargar con anterioridad la citación y ubicar el sitio del examen días antes, para evitar contratiempos. Calcular muy bien el tiempo del traslado desde la casa hasta el lugar donde se presentará la prueba.

• Los citados a las tres pruebas deben asistir a las dos sesiones del examen, en la mañana y en la tarde. La jornada va desde las 7:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde, aproximadamente.

• Ese día los estudiantes deberán diligenciar un Compromiso Ético que busca contribuir en el proceso de formación integral de las futuras generaciones, reforzando los principios éticos de los estudiantes.

Para cualquier información adicional puede comunicarse con el Icfes a través de los siguientes canales: Línea Nacional de Atención Gratuita al Ciudadano 018000-519535, en Bogotá al teléfono 484-1460 o al enlace http://atencionciudadano.icfes.gov.co/pqr/radicar.php#_blank