Quedan otros 42 días con educación en casa

Óscar Veiman Mejía

LAPATRIA I Manizales

La prolongación de la actividad escolar en casa, hasta el 31 de julio, es también la reiteración de las ventajas y desventajas. El 20 de abril, luego de algunas pruebas pilotos, los estudiantes de colegios aprenden con actividades académicas en casa.

Luz Nelsy Jaramillo, madre rural, reconoce que es una buena medida para tener a los niños y adolescentes alejados de un posible contagio por coronavirus. Pide flexibilidad en el número de tareas. Un maestro considera que el contacto con la virtualidad servirá de complemento al regresar a lo presencial. Le preocupa la falta de tecnología en estratos 1 y 2.

Son 42 días hábiles de aquí al 31 de julio, ya que además de cinco festivos habrá una sema de receso para los cerca de 7 millones de estudiantes en Colombia, de los cuales alrededor de 130 mil son de Caldas.

Claudia María Londoño, coordinadora del colegio rural La Estrella en Norcasia, dice que la prolongación del aislamiento es ideal para cuidar la salud de todos. Añade que la educación virtual es un reto, sobre todo en el campo.

“Falta conectividad, hay familias con un celular, que no es de alta gama. Los niños se ubican en puntos estratégicos para tener señal. Haya padres que no saben leer ni escribir. Sin embargo, con vocación hemos llevado guías, talleres y actividades impresas a las casas. Además, los docentes con mensajes de whatsapp apoyan la pedagogía en familia”.

La ministra de Educación, María Victoria Ángulo, anotó: "El retorno a la actividad escolar en las instituciones educativas es un proceso que se adelantará de manera progresiva y responsable, y es una decisión que se tomará en coordinación entre las autoridades regionales y las carteras de Educación y de Salud".

Un docente

Miguel Antonio Saldarriga, del colegio La Divina Providencia (Manizales)

Es complejo, lo ocupa a uno mucho tiempo. Aunque en el colegio tenemos un horario establecido, a determinada ahora ya no recibimos mensajes. Igual, las niñas no dejan de enviar a cualquier hora. Ningún colegio público estaba preparado para afrontar esto, sobre todo que no todos los estudiantes tienen conectividad , computadora o celular. Eso hace que sea difícil la labor. Entregamos cartillas y guías, en fotocopias, con eso han trabajado. Muchas no tienen conectividad, son de estratos 1 y 2. Por eso, la calidad de la educación se menguará. A muchos les toca hacer esfuerzos para tener datos y enviar trabajos a tiempo. Lo virtual no reemplazará lo presencial, la enseñanza silla a silla, mesa a mesa, la socalización entre niños Eso sí, lo virtual llegó para quedarse, cuando regresemos utilizaremos esas herramientas, es lo bueno de esto.

Una madre rural

Sandra González, vereda El Corozo (Neira)

Me parece bien que prolonguen educación en casa porque estamos previniendo que los niños se contagien. Lo negativo es que en el campo está muy duro para el internet, el martes estuvimos todo el día sin señal, y complicado para hacer las tareas. Tenemos que colaborarles lo más que podamos a nuestros hijos.

Una estudiante

Gisel Andrea Suárez, colegio de Cabras (Marmato)

Me ha ido bien, es bueno porque en la casa uno tiene la posibilidad de innovar. Además, trabajo unido con la familia. Los profesores nos envías guías impresas. Lo complicado que lo prolonguen es que el trabajo con celular, para los que no tenemos computador, es complicado. A mí me toca salir de la casa a buscar donde alguien que tenga red wifi y me ayude en las tareas. Es mejor estar en el colegio, pues es mejor la comunicación con todos, sobre todo con los profesores que le ayudan a uno a resolver las inquietudes. Eso por celular es difícil.

Una autoridad

Beatriz Mejía, secretaria de Educación de Neira

Estoy de acuerdo con la medida del Gobierno de ampliar hasta el 31 de julio. Se deben mantener los protocolos de bioseguridad una vez se regrese a lo presencial. La calidad educativa es difícil por los tiempos y la capacidad de respuesta de estudiantes y padres. Hay propuestas innovadoras y progresistas de compromisos mayores de docentes y colegios. Hay un esfuerzo de todos en la formación de los estudiantes. No todos los alumnos tienen acceso a computador , celular o internet, por lo que se debe ampliar la cobertura, en beneficio de la zona rural y la urbana...

Medidas

Colegios públicos

Seguirá con estudio en casa hasta el 31 de julio de 2020.

Combinación

A partir de agosto, el Gobierno Nacional y los gobiernos locales, como parte de sus protocolos, contarán con una propuesta curricular que combina las actividades presenciales con las actividades de aprendizaje en casa, utilizando recursos de apoyo como las plataformas educativas, la radio, la televisión y las guías educativas.

Colegios privados

Calendario B: Que terminarán el año escolar entre mayo y junio, lo harán con estudio en casa.

Calendario A: Seguirán en estudio en casa junio y julio, según sus calendarios.