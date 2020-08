Posgrados se equilibran en pandemia en universidades de Manizales

LAURA SÁNCHEZ

La covid-19 golpeó con fuerza a la educación en todos sus niveles, la que orienta el futuro de las sociedades. En los posgrados la misión está en continuar ofertándolos y en ajustarse a las exigencias.

En Manizales las universidades abren nuevas cohortes y postergan el inicio de otras, a la par que ofrecen posibilidades de pago de matrícula.

Pablo Vommaro, director de Investigación del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), ayuda a entender el panorama en América Latina. Aseguró a LA PATRIA que las universidades públicas en México, Brasil, Cuba, Bolivia, tienen una afectación menor en el financiamiento. “En los países en donde las universidades públicas dependen de las matrículas sin duda la afectación presupuestal es mayor, se debe hacer una nuevo arquitectura financiera de las universidades públicas al igual que en las privadas”.

En esa reingeniería está pensar en fuentes de financiación internacional, refinanciar pagos o evaluar los gastos como la inversión en infraestructura o mantenimiento de campus, una constante en las universidades privadas. “Lo que está en juego con las públicas en la matriz de financiamiento. En Clacso defendemos la educación pública y gratuita, que no depende de la matrícula estudiantil”.

Lo virtual es vital

Vommaro identifica que la educación virtual pasa por una crisis de jerarquización, que solo se concibió como una salida frente a la emergencia. “Debe pensarse como alternativa de alta calidad. Clacso demuestra que lo virtual es educación de alta calidad. Hay que discutir la calidad, la pertinencia y la excelencia en formato a distancia, pero para ellos hay que hacer muchas adaptaciones”.

Su reflexión gira en tener metodologías específicas para que la virtualidad garantice alta calidad. Aunque plantea el panorama de las dinámicas semipresenciales. “La educación que viene será así, con momentos virtuales y presenciales. Lo presencial es potente, pero no diría que si no hay presencialidad no hay educación posible”.

U. Nacional sede Manizales

Una decisión clara es que tendrán el 100% de descuento en derechos académicos en posgrado. El 24 de agosto tendrán un consolidado de matrículas en posgrados.

Vicerrector de sede, Camilo Younes, indica que la situación es igual al pregrado, es decir esperan las matrículas para conocer la deserción. “En posgrado es más difícil, ahí sí esperamos mayor tasa de deserción, pero no es necesariamente por la pandemia, hay muchas cosas que son prácticas, entonces la gente seguramente esperará a que pase la pandemia para matricularse, porque no pueden hacer las experimentaciones en los respectivos laboratorios”.

U. Autónoma

En marzo suspendieron un mes las clases para que los procesos pudieran continuar con sus asignaturas. En abril reiniciaron clases y quedaron suspendidas las clases prácticas.

Adriana Giraldo, coordinadora de Posgrados, explica que han continuado la promoción de los programas, algunos de ellos con las fechas de inicio postergadas. “La mayoría de estudiantes son de afuera de Manizales y se han seguido escribiendo con la conciencia de que seguirán en clases remotas. Algunos planean actividades prácticas de laboratorio y seguimos pendientes con las actividades clínicas y de atención a pacientes. No hemos tenido deserción grande”.

Los posgrados fueron cubiertos con algunos descuentos, por ejemplo: el costo de la inscripción es descontado de la matrícula, otras rebajas por pronto pago, hay becas por buenos promedios con descuentos del 25%, 30% y 40%. La Autónoma tiene cerca de 800 estudiantes de posgrados.

U. de Caldas

La Universidad estableció un 10% de descuento para los posgrados, también ampliaron las fechas del pago del recibido de matrícula.

Gretel Espinosa, jefe de Posgrados, indica que un porcentaje muy bajo refirió no seguir si no se regresa a la presencialidad. “Lo cual me sorprendió. Los estudiantes están preparados. Hubo una ampliación del semestre 2020-1 para que los programas pudieran adecuarse a sus actividades académicas”.

Los programas como las especialidades médico clínico quirúrgicas, algunos programas de laboratorio, no pudieron avanzar por el aislamiento, y sus fechas de finalización se extendieron y el inicio comenzará a finales de septiembre. “Reconocimiento que había unas necesidades específicas para cada una de las cohortes y de los programas y se pudo hacer el ajuste en tiempo”.

Señala que la Universidad continúa con la promoción y difusión de sus programas buscando no tener deserción y conociendo cada situación humana de los estudiantes. “Esperamos el punto de equilibrio de los programas porque es normal que no todos los realicen al mismo tiempo. Cuando se cumpla eso es el momento preciso para abrir”.

U. de Manizales

La respuesta de los estudiantes fue positiva y la deserción no fue tan alta como se esperaba, según Gregorio Calderón, director general de Investigaciones y Posgrados. Aunque sí se ha reducido la expectativa.

“La Universidad reaccionó rápidamente a la respuesta de lo virtual, y eso le dio confianza a los estudiantes y les permitió seguir. Los posgrados virtuales están muy bien, los presenciales sí han tenido incidencias en estudiantes nuevos”, expresa Calderón.

Agrega que la Universidad tiene unos descuentos para los que son egresados y tiene una política de financiación para estudiar el caso de cada estudiante y que se puedan matricular. “Parte del problema no es que no les guste lo virtual, es que no tienen recursos para matricularse. Se estudió caso por caso para apoyar a los estudiantes”.

Estrenaron un doctorado en Administración que comenzó esta semana con siete estudiantes, además consideran la alternancia con dos días presenciales y tres virtuales.

U. Católica

La hermana Elizabeth Caicedo, rector de la Católica, indica que tienen matriculados unos 800 estudiantes en cohortes de 14 posgrados y consolidan dos cohortes más.

“Esperamos la apertura de los grupos de los posgrados que tienen periodo irregular que empiezan en el mes de septiembre y octubre”, indicó la rectora.

La Católica ofreció un descuento del 10% en la matrícula y financiación de matrícula sin el cobro de intereses, también acompañamiento en la financiación con Icetex y descuentos en algunos costos pecuniarios según situaciones personales.