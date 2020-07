Polémica por guías de matemáticas que repartieron en colegio de Palestina (Caldas)

Óscar Veiman Mejía

LA PATRIA I Manizales

Las guías matemáticas de la polémica son unas 100 que repartieron, de manera física, en la Institución Educativa Santágueda (Palestina). También están en un blog. ¿Dónde está el profesor? Fue lo que preguntó el columnista de LA PATRIA Ricardo Silva al cuestionar contenido y logos de la publicación. ¿Dónde está el vecino? Le respondió el profesor Jhon Alberto Ramírez para defender lo que considera pedagogía crítica.

Claudia, madre de una estudiante de sexto, comentó: “Mi hija me dijo que las guías eran difíciles de entender. Le ha ido bien con el resto”.

Fabio Arias, secretario de Educación de Caldas, comentó: “Hablamos con el rector, y el profesor le respondió al columnista. No obstante, la Unidad de Inspección y Vigilancia de la Secretaría conoce del caso y adelanta indagaciones”.

¿Dónde está el profesor?

Ricardo Correa publicó en LA PATRIA la columna ¿Dónde está el profesor?

Jonathan es un niño de 13 años, con él y su familia tengo vecindad durante esta cuarentena. Él estudia en un colegio público rural y está en séptimo grado, lo que hace mucho tiempo era segundo de bachillerato. La semana pasada me pidió que le prestara el computador para hacer una tarea que requería señal de internet. Después de estar sentado un rato estudiando, me preguntó si le podía explicar algunas cosas. Cuando comencé a revisar los contenidos de sus trabajos no podía dar crédito a lo que leía.

Veamos varios ejemplos: en una materia que se llama “Matemática Crítica”, la guía a trabajar contenía elaborada información sobre el Covid19, con conceptos y gráficos tremendamente difíciles para un estudiante de su grado. Al final se le pedía contestar a las siguientes preguntas: “¿El sistema de salud actual creado en la Ley 100/93 es suficiente para atender la salud de todo el pueblo colombiano? ¿Qué piensa usted de las personas que crearon nuestro actual sistema de salud? ¿Qué interés cree usted fue el que determinó la creación de nuestro modelo de salud? ¿Sabe quién fue el autor de la ley 100/93 de seguridad social integral? ¿La salud debe ser un derecho para todos y todas o debe ser un negocio para unos pocos, por qué?” A renglón seguido de estas preguntas, aparecía en negrillas: “cada respuesta debe estar fundamentada y argumentada”

Al conversar con Jonathan sobre estas preguntas pude comprobar que no solo no tenía idea sobre ellas, sino que tampoco entendía ninguna de las ideas planteadas en la guía. Él es un niño muy inteligente, de eso doy fe, pero el abismo entre lo que debe estudiar y sus conocimientos y capacidad de raciocinio es brutal. La culpa no es del estudiante, es del sistema educativo, y sin duda, hay una gran responsabilidad del profesor ¿acaso no se da cuenta de que sus estudiantes están a años luz del contenido de sus asignaturas? La guía que debía resolver Jonathan es para un estudiante de universidad, nunca para un niño de 7 grado.

Para evidenciar aún más el desatino, se le solicitaba al estudiante “calcule el porcentaje de contagios por cada grupo etario basándose en la información oficial”; y “calcule las posibles muertes por el Covid19 conforme los casos por grupo etario”. Esto apenas para un estudiante avanzado de medicina. Finalmente, se pedía “consulte la cantidad de hornos crematorios y la capacidad de los mismos para incinerar los cuerpos por día”, lo que de alguna manera deja un tufo de mensaje deshumanizante para un niño que empieza la vida. Estoy seguro que Jonathan y todos sus compañeros de salón estarán en serios aprietos con esta tarea. ¿Acaso el profesor desconoce las condiciones familiares de los estudiantes? Si es así, es un desconocimiento imperdonable.

Del impreso en que estaban las guías algo me llamó poderosamente la atención, en el encabezado de cada página estaban los logos de cuatro organizaciones sindicales o gremiales de profesores: Nuevos Maestros por la Educación; Corriente Sindical Ignacio Torres Giraldo; Colectivo Sindical Maestros, y Los Profes por una educación auténticamente democrática.

Se supone que un documento oficial, del Estado, está limpio de referencias a particulares, y así debe ser. ¿Quién ha visto una sentencia judicial con el logo de Asonal Judicial?

Sin duda, estas guías de estudio que llegan a miles de estudiantes tienen un sesgo protuberante y dan para pensar que la educación pública básica y media está cooptada en alguna medida por los sindicatos de maestros.

De las tareas de inglés de Jonathan habría que decir que la distancia entre lo que él sabe y lo que se le pide es aún más grande que en matemáticas. Debe conjugar en tiempos complejos, cuando ni siquiera recuerda una sola palabra, un solo pronombre. En días pasados también le colaboré con sus tareas de inglés a Lady por pedido de su mamá, y solo sirvió para corroborar el despropósito descrito.

No tiene sentido que el Estado saque pecho con la creciente cantidad de doctorados que hay en el país, si sus niños no saben leer y no tienen quien les enseñe.

¿Dónde está el vecino?

John Alberto Ramírez, autor de las guías, le respondió así al columnista:

Es bastante importante el que la ciudadanía sin importar su experticia debata y opine sobre un tema tan trascendental para el país como lo es la educación, en especial la pública, pero sin lugar a dudas se debe tener un mínimo de conocimientos para que la discusión tenga algún nivel de diálogo, de lo contrario se cae en una conversación sin boca y sin oídos.

Las corrientes nacionales de pensamiento y acción Nuevos Maestros por la Educación, Los Profes y el Colectivo Sindical Maestros junto con la expresión de trabajadores y trabajadoras Ignacio Torres Giraldo creemos profundamente que el saber y la ciencia se construye en las comunidades educativas, el conocimiento no sólo se encuentra en “la cabeza de los y las profes”, las chicas y los chicos junto con sus familias tienen sabiduría propia y ancestral, y en los territorios se deben establecer una ecología de los mismos para que se nutran y se alimenten, para poder encontrar soluciones a sus problemas cotidianos, además estamos convencidos/as que la pedagogía crítica es una de los dispositivos para crear y recrear un conocimiento que no sólo libere las ideas y los espíritus junto con los cuerpos, sino que sean igualmente constructores/as de vida bajo el buen-vivir, frente a un sistema educativo caduco que los estandariza y los uniforma, para que ellas y ellos y sus familias sigan cumpliendo con su rol “doméstico” y no puedan llegar a incomodar a sus “patrones”.

Como maestras y maestros organizados nos amparamos en la libertad de cátedra dada en el artículo 27 de la CPN y en la sentencia T-588/98, en contraposición con la política educativa del MEN que pretende formar seres idénticos en términos de “cualificación de competencias laborales” pero que no se atrevan a cuestionar o discutir un sistema económico-social y político que los olvida y excluye permanentemente, sólo las niñas, niños y adolescentes son importantes para ellas/os cuando les incomodan las ideas que lleguen a cuestionar a sus “jefes” (y no la muerte de líderes y lideresas sociales, hambre, miseria, desigualdad, entre otras crueles realidades de nuestro pueblo), además las aulas de clases son un espacio para la confrontación de las ideas para que se formen su propio criterio, circunstancia que incomoda a los defensores del statu quo, porque pone en entredicho sus roles de dominio en el sistema que sustentan, igual ocurre cuando “los machos” critican y denigran de las feministas y de su lucha antipatriarcal, porque se les cuestionan sus privilegios ganados con violencia en una sociedad tan cruel como injusta, es esta realidad la que se debe transformar conscientemente, y es la escuela uno de los espacios donde la cultura dominante y sus ideas de explotación, exclusión, dominio y represión sean una historia del pasado y no un futuro “prometedor”.

Como equipo y corriente de pensamiento y acción aportamos en los ámbitos pedagógicos, didácticos, lúdicos y de contenido, en tal sentido, en medio de esta situación de pandemia universal y de cuarentena compartimos para el magisterio nacionalmente una recopilación de material de trabajo y estudio en las áreas de matemáticas, ciencias sociales, DDHH, memoria histórica y en las esferas socioemocionales y afectivas; el saber y el conocimiento no son neutrales, deben ser-estar situados; quienes nos gobiernan y dominan, han construido un sistema educativo para que las ideas no se traduzcan en acciones, y todo siga como está, un mundo a favor del 1%. (Oxfam, 2016).

Las guías de matemática crítica en mención como cualquier otra deben ser construidas con la mayor rigurosidad disciplinar, en este sentido el señor Correa reconoce tal hecho cuando escribe “elaborada información sobre el covid-19”, para él tal contenido es muy difícil, y si no lo puede comprender (señor Ricardo) mucho menos un joven de 13 años, tal afirmación es propia de la época colonial y esclavista donde los “patrones” no se pueden dar el lujo que sus “empleados o hijos de ellos/as” puedan adquirir saberes más profundos que el “jefe”, que tal que lo dejen en ridículo o lo pongan en entredicho, además refleja en otros sus propias incapacidades, propio del sistema capitalista y patriarcal que deja muerte a su paso.

Y, al autor del escrito del periódico local debido a su poco conocimiento del quehacer educativo, le incomoda el hecho de que las respuestas de las guías sean “fundamentadas y argumentadas”, si es de esta manera que se construye el saber, no a partir de opiniones sin sentido, el saber científico debe estar construido sólidamente, además, las conversaciones y/o debates tienen que tener fuertes argumentos, implicando esto el consultar, el preguntar, el tener espíritu investigativo y crítico, así como Rene Descartes dudo de la verdad absoluta (Dios) en su tiempo, y de una u otra manera inauguro la era moderna con su “pienso, luego existo”; o sino de lo contrario serian aportes insulsos, mágicos y sobrenaturales.

Las guías en total son 4, pero a los/as estudiantes sólo se les hizo entrega de 3, del número 2 a la 4, ya que el contenido de este si lo pueden resolver con el saber compartido y construido en el aula (antes de la cuarentena), además son preguntas que requieren de hacer consultas que se pueden resolver en familia (el saber en el hogar), y a ellos/as se les envío un video con las orientaciones del caso, tan es así que las directivas lo poseen, y se evidencia claramente las orientaciones para desarrollar el mismo y se les hace claridad que hay una guía que no se les envío porque no tienen los saberes adecuados (por ahora, conforme el plan de estudios) para resolver tales preguntas, puede ser que el estudiante “Jonathan” no tuviera acceso al video por falta de conectividad (derecho que debe garantizar el Estado mínimamente) y en tal sentido no se percatara de las recomendaciones, además en el grupo de WhatsApp de Matemáticas 7 se hizo suficiente claridad al respecto, realidades vividas a diario, ya que preguntan y preguntan lo mismo cuando la respuesta ya se ha dado con anterioridad y manifiestan que nadie les contesta, e intentan resolver lo que se les dijo que NO, y luego responden con un suspiro: "ah, con razón profe, yo si decía que está muy duro eso".

Hay una guía (la #1) que la pueden resolver los estudiantes a partir del grado noveno (incluso los alumnos/as de octavo), donde se necesitan los conceptos de graficar en dos dimensiones y el de función, éstos NO son para “estudiantes de universidad” como se refiere el autor en el artículo (una vez más refleja sus limitaciones), pero lo que es increíble, es que no le guste al señor que los/as estudiantes de colegios públicos y en este caso rurales, puedan acceder a un contenido de calidad en medio de las limitaciones y necesidades del sistema educativo público colombiano (realidad atroz que evidenció la actual crisis), un currículo que cuestione lo intocable, como es el hecho de realizar interrogantes sobre el sistema de salud y seguridad social dados en la ley 100/93, sobre qué intereses hay detrás de este modelo privatizado de salud, si se tienen o no las condiciones para afrontar una pandemia como la que vivimos (ya que sin la presencia del covid-19 la salud del pueblo colombiano es un caos, ¿quién lo niega?) pero lo que más puede incomodar, es el hecho de interrogar quien fue el creador de tal ley, ah ya, por tal razón se le puede decir justificadamente “el innombrable”.

En un país que es igual de caro (en ocasiones más) el sepelio que los tratamientos médico-asistenciales, se debe interrogar sobre la capacidad de atender temas de salud pública como lo es el manejo de los cadáveres producto del covid-19, como lo acontecido en Ecuador, Brasil entre otros países de la región, y así tener unos planes de contingencia, al parecer en nuestro país no se ha llegado a tal escenario (al parecer), el saber y la ciencia debe hacerse preguntas incomodas para algunos/as, así sea sobre un tema tabú como la muerte (aunque millones de colombianos/as la viven segundo a segundo, pero caminan y respiran), esto me hace traer a la memoria las historias de los asesores/as comerciales de seguros exequiales, que muchas veces les cierran las puertas en sus caras porque les llevan la muerte.

En una parte del escrito se hace referencia a que se desconoce “las condiciones de las familias de los estudiantes”, él puede afirmar esto porque su visión del mundo para las personas del campo es tener como único destino su ardua labor allí (con eso les basta), y no podrán aspirar a unas condiciones diferentes de vida más allá de cumplir órdenes del “patrón”; el campo colombiano es un sector altamente olvidado y resignado a la exclusión, un territorio donde la opresión, el machismo y la humillación se vive día a día, pero el saber, el conocimiento y la ciencia para las hijas e hijos de nuestros campesinos/as los hará configurar un mundo distinto, donde el desarrollo material y espiritual también sea para ellas/os, para que se formen, construyan sus saberes y criterios propios, alejados de las lógicas sumisas impuesta por “los patrones”, ya que ellos podrán soportar cierto nivel de altanería por parte de ellas/os, pero nunca que piensen y actúen desde sus condiciones de desposeídas/os, porque se atreverán a NO resignarse frente a su resignación, y según para “los patrones”, “los de abajo” no tienen sino derecho a obedecer y callar sus humillaciones.