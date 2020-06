Penurias de las manos que cuidan universitarios

LAURA SÁNCHEZ

LA PATRIA | MANIZALES

Hay 10 habitaciones disponibles, con camas tendidas y áreas desinfectadas, hay un manual de convivencia y la disposición de Lucero Cepeda. Desde que empezó la pandemia en Manizales agudiza su creatividad para que rinda cada peso.

Antes del primer contagio en la ciudad, ya tenía su negocio de residencia universitaria en el barrio Belén en un preocupante 50%, solo le quedaban tres universitarios, porque los demás finalizaron sus estudios. Los tres abandonaron Manizales a finales de marzo. Una le paga $100 mil mensuales por mantener sus pertenencias, otra $200 y solo uno paga por mantener el cupo, es decir que cancela la mitad del valor del alquiler.

“Cuando volvamos a arrancar, quizás en agosto, tendría solo tres estudiantes para una casa de 10 habitaciones. Completamente insuficiente para pagar el arriendo de $2 millones 400”. A media cuadra de la Avenida Santander, a una de la U. de Caldas sede Palogrande y a dos de la U. Católica.

Fotos | Darío Cardona | LA PATRIA

Lucero Cepeda tiene 10 habitaciones disponibles en su casa de residencias universitarias.

Precio del encierro

En cada frase hay una inclemente conciencia: “Es estrato seis y no ve un trapito rojo en la ventana, gracias a Dios no nos hemos acostado sin comer, pero ya hemos recibido ayudas en dinero, mercados regalados. Debo tres meses de arriendo. Si sobrevivo a dos paros y a esta pandemia, soy un mensaje”.

Lucero cuenta que ha tenido bendiciones, como la reducción del valor del arriendo al 50%. “Me iba a poner a llorar con este gesto. Recogí de a poquitos para pagar abril. La cabeza me da vueltas, ya lloré, ya patalié, no sé qué más hacer... he estado vendiendo almuerzos”.

¿Cuánto cuesta la cuarentena? Lucero tiene los números que se acumulan mes a mes, que le arrebatan la tranquilidad y la retan. Acumula agua lluvia y la usa en los oficios de su casa, ayudas pequeñas que son insuficientes, como ella dice.

“Hicimos una manifestación en el Parque de la Estrella para que nos tengan en cuenta porque no somos estrato 1 y 2, no somos desplazados, ni somos extranjeros, ni indígenas. Tenemos crédito del Icetex y no está congelada la deuda, debo pagar millón 500 mil de servicios”.

En las habitaciones se guardan las pertenencias de los universitarios, en esperan de sus regresos a las aulas. Solo una es ocupada desde hace 10 meses por un militar, otra bendición y con este dinero, logra mercar. La bendición más importante es tener techo y comida.

Otros afectados

El 28 de mayo el Parque de la Estrella tendía letreros de exigencias a los gobiernos locales y nacionales por ayudas económicas para este sector. Luis Felipe López, administrador de residencia universitaria, indicó que buscan rebajas y acuerdos en el pago de los cánones de arrendamiento. “Solicitamos que la Alcaldía nos brinde auxilios alimentarios a nuestros colaboradores, pues no son empleos regulados”.

Algunas peticiones:

* Apoyo alimentario para los colaboradores y sus familias.

* Acta de compromiso de las inmobiliarias.

* Creación de red de apoyo.

* Revisar los consumos de servicios públicos de los inmuebles ocupados.

* Posibilidad de crear un fondo solidario y de auxilios económicos.

Crecen las deudas

Luz Marina Cortés no mueve nada de las habitaciones de Stiven, de Kevin, de Andrés, ni de Anderson. Con su partida hace tres meses también se fue su tranquilidad. Tiene facturas de servicios públicos sin pagar por tres meses en su casa en Fátima.

Hace cinco años cuida a estudiantes. “Mi hijo nos da la comida. Soy depresiva desde que mi mamá murió hace ocho años, a mi esposo le dio derrame cerebral. Mi hija se quedó sin trabajo, ella y mi nieto se quedan conmigo”.

Su preocupación más grande es el pago de las facturas, pues el único sustento familiar es el ingreso por el arriendo de las habitaciones. “Ellos me dijeron que si quería podía alquilar las habitaciones porque sus padres no tienen dinero. Les dije que no, que dejaran la ropita porque no tengo a quién alquilarle”.

Economía que se mueve

El informe de educación superior del 2019 de Manizales Cómo Vamos indica que:

* El gasto total de los estudiantes fue de $516 mil millones, que equivale al 7.8% del valor agregado municipal (Nota: este valor incluye matrícula, si no lo incluyera, el gasto total de los estudiantes fue 270 mil millones, que equivale al 4.0% del valor agregado municipal).

* El 43,7% de los gastos fueron realizados por estudiantes originarios de la ciudad, mientras que el otro 56,3% fue efectuado por estudiantes originarios de otros municipios (% incluyendo valor de matrícula)

* El 40 % de los gastos fueron realizados por estudiantes originarios de la ciudad, mientras que el otro 60 % fue efectuado por estudiantes originarios de otros municipios (% sin incluir valor de matrícula)

Daniel Hurtado, director de Manizales Cómo Vamos, explica que el aporte que realizan los estudiantes universitarios a la economía de la ciudad es significativo. En un estimado, de 100 pesos que gastan estudiantes presenciales universitarios, 60 pesos los ponen estudiantes foráneos y 40 pesos los ponen estudiantes originarios de la ciudad.

“En vivienda, los estudiantes presenciales foráneos durante el 2018 realizaron un gasto de unos $67 mil millones gastos de vivienda representados en términos de arriendo, sea de una habitación en una casa familia, en un apartamento compartido, en residencia, o en otro tipo de vivienda”.

Hurtado indica que es el segundo valor más alto del gasto universitario, después de la matrícula. “El escenario necesita esclarecerse, habría mayores insumos para que las familias que contaban con ese ingreso, asociado al arriendo, ajusten su expectativa. Cabe preguntarse: ¿Qué tipo de apoyo realizará la administración municipal a este tipo de familias? ¿Cuáles acciones conjuntas realizarán las universidades con quienes son dueños de vivienda universitarias para asegurar que esa presencialidad intermitente sea favorable para la economía propia, para la economía de la ciudad?”.