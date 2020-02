Pensilvania les abre campo a 420 estudiantes

RUBÉN DARÍO LÓPEZ

La finca de los papás de Adriana Lucía Serna tiene cultivos de aguacate y cacao. Mejorarlos es un objetivo durante sus estudios en Técnico en Producción Agropecuaria que realiza en Pensilvania.

"Soy de la vereda Quiebra de Roque (Norcasia), desde pequeña mi sueño ha sido continuar mis estudios y la oportunidad se acercó con la rectora Aleida Osorio que nos presentó al Instituto de Educación Superior Colegio Integrado Nacional Oriente de Caldas IES-Cinoc".

Su sueño crece en el Cinoc, en el que empezó hace dos semanas con otros 420 estudiantes que se preparan en áreas como forestal, agrobosques, agropecuaria, sistemas, contabilidad y empresas.

"Me gustó esta carrera porque tiene que ver con el campo. En la finca no tenemos el mejor manejo para que las siembras produzcan más y la tierra tenga más nutrientes. Además, me entusiasmé porque tiene inglés y me encanta", relata Adriana Lucía, de 17 años.

Son 10 programas que forman, gracias a Universidad en el Campo, a estudiantes de los corregimientos Arboleda, Bolivia, Pueblo Nuevo y San Daniel y de los municipios de Aguadas, Belalcázar, Villamaría, Norcasia y Manizales, etc.

Estudio subsidiado

Algunos estudiantes como Adriana Lucía tienen ayudas de manutención para sus estudios durante los dos años que dura el técnico. Reciben subsidio de alimentación, vivienda y pago de matrícula por ser beneficiarios de la Fundación Piamonte o del proyecto Planes al fomento de la cobertura, que cobija a los jóvenes del programa Generación E del Ministerio de Educación.

Wladimir Montes, coordinador de Comunicaciones del IES Cinoc, explica que este año se innovó en mercadeo haciendo uso de activaciones en colegios y veredas al mismo tiempo que un esquema de radiodifusión. También hubo mercadeo digital con Whatsapp y redes sociales.

Este año se cumplen 35 años de fundación. El año pasado realizaron el primer Congreso Internacional de Investigación, Ruralidad, Paz y Desarrollo.

Desde el 13 de este mes hasta el 13 de marzo están abiertas las inscripciones para pasantías de investigación y desarrollo tecnológico en México con el convenio de movilidad con el programa Delfín.

En el 2019 el IES Cinoc creció en un 300% en cobertura. También lo hicieron en servicios de laboratorios de redes y de desarrollo de sistemas, infraestructura, cursos virtuales, estrategias de aprendizaje mixto (virtual y presencial), entre otros, según Nicolás Otálvaro, vicerrector Académico.

Karen Andrea Giraldo, Marquetalia

Estudia Producción Agropecuaria

En Pensilvania me acogieron muy bien y por eso me siento muy bien. Las oportunidades que me han brindado las voy a aprovechar.

Jhon Fredy González, vereda Aguabonita (Pensilvania)

Estudia Gestión de Sistemas Informáticos

Me he sentido muy contento. Los profesores son excelentes porque tienen muy buena pedagogía y me he integrado con los compañeros.

Ana María Castaño, de Marulanda

Estudia Administración de Empresas Agropecuarias.

En Pensilvania es muy agradable, nos han atendido muy bien. Estoy muy interesada en la carrera y me siento feliz de poder seguir estudiando con las ayudas que recibimos las personas me menores recursos.

Edwar Estiven Bermúdez, de Manzanares

Estudia Producción Agropecuaria.

Aquí estoy aprendiendo muchas cosas que voy a llevar a la práctica porque esta carrera me gusta mucho. Me va a servir para construir un futuro mejor.

Estudiantes beneficiados

Procedencia de los estudiantes beneficiados del programa de alimentación y hospedaje en la sede principal de Pensilvania:

* Manzanares: 20

* Marquetalia: 7

* Marulanda: 3

* Norcasia: 18

* Samaná: 24

* Guaviare: 1

* Valle del Cauca: 1

* Victoria: 9

* Tolima: 1

* Pensilvania: 23