Padres y otros sectores de la comunidad reprueban regreso a clases desde agosto

Falta un mes y medio para que en Colombia los estudiantes de colegios oficiales empiecen a regresar a clase, de manera gradual. Por lo menos, ese es el plan del Gobierno nacional. Sin embargo, a la medida le llueven críticas.

Los sindicatos, por ejemplo, rechazaron la iniciativa del Gobierno nacional en doble plantón celebrados las dos semanas pasadas. Padres de familia, consultados de manera directa por LA PATRIA, se suman al malestar.

Igual ocurrió con un sondeo de opinión en www.lapatria.com en el cual respondieron no la mayoría de las 425 que participaron entre el lunes y le martes.

“Los lineamientos precisan las condiciones para la continuidad del trabajo académico en casa, así como para la adopción en el momento oportuno, según el contexto de los territorios y de cada establecimiento educativo, de un proceso de retorno gradual y progresivo a las aulas bajo un esquema de alternancia”.

Padres

¿Qué piensa del regreso a clases desde agosto propuesto por el Gobierno nacional?

José Jesús Botero, vereda El Edén de Aranzazu

Como vamos es muy riesgoso. En mi casa son cuatro estudiantes. Ya el primer semestre se fue y el segundo al parecer también. Se debe hacer el sacrificio y terminar este año así, en casa hay menos riesgo y mirar para el año entrante como están las cosas.

María Claudia Trujillo, madre estudiantes colegio Pío XI de Aranzazu

No estoy de acuerdo con el regreso, en el colegio hay menos posibilidades que los niños se cuiden. En casa están más seguros. Mis hijas Jenny Alejandra y Jessica Andrea se han desenvuelto bien con estudio en casa. Muchos estudiantes como ellas, se han cuidado y acatado las recomendaciones, pero otros no, ahí está el riesgo de contagio.

Elizabeth Morales, de Neira

Prefiero que pierdan el año. Sería un foco de contagio a pesar de los protocolos de bioseguridad en los colegios. Quién va a controlar a un niño, es imposible. No los voy a mandar.

Rogelio Cárdenas, de Neira

Así lo diga el Gobierno nacional es muy complicado porque la pandemia se está prolongando. Si mejorará sería ventaja. No creo que los padres los enviemos, así pierdan el año.

Edgar Elías Garzón, de Pensilvania

Si los grupos siguen lo mismo de numerosos, de 38 o 40 niños, no envío a mi hijo a estudiar porque faltan medidas de seguridad en salud. Mire que aunque en Pensilvania no ha habido contagios, en otras partes se han reactivado y sigue aumentando el número de personas con el virus.

Mary Luz Loaiza, de Pensilvania

No mandaría a mis hijas al colegio porque un año de estudio se puede recuperar, pero la vida no. Es mejor que sigan estudiando desde la casa, muy juiciosas, como hasta ahora. No estamos preparados como municipio ni como país para que los muchachos regresen a las aulas.

Algunos puntos del Gobierno

Será bajo el liderazgo de las autoridades territoriales de Salud y Educación, con la participación de los directivos docentes, docentes y la decisión de las familias, que se definirá el momento adecuado y oportuno de inicio del retorno gradual y progreviso del servicio educativo a la presencialidad, bajo un esquema de alternancia.

La ministra

María Victoria Angulo

"Sabemos que lo más importante para las familias y la comunidad educativa es la seguridad de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Por eso, el sector educativo debe fortalecer los aprendizajes en el estudio en casa y en paralelo avanzar en lo pedagógico, en la valoración de aprendizajes y en la preparación de condiciones de bioseguridad para la comunidad educativa ante la pandemia por el COVID-19, de tal manera que, bajo el liderazgo de las secretarías de Educación, las familias y los establecimientos educativos puedan, según las condiciones de cada contexto, tomar las decisiones sobre el momento oportuno para el retorno gradual y progresivo al trabajo académico en presencialidad con alternancia".

Privados no vuelven

La Confederación Nacional de Rectores y Colegios Privados, a través de un comunicado, informó que los estudiantes no regresarán a clases presenciales este año. La decisión surge al escuchar las solicitudes de los padres de familia, que han argumentado que no están dadas las condiciones para el regreso a clases. El 89,3% de los padres dijo en una encuesta no estar de acuerdo en volver a las aulas. Por ello, los colegios se comprometen a realizar las acciones para mejorar los procesos educativos virtuales.

Bien preparados

Yasaldez Eder Loaiza, director del Doctorado en Educación de la Universidad de Caldas, indicó que es una responsabilidad entre docentes y padres de familia, también de preparación en una cultura de autocuidado y en pensar en una nueva forma de relacionarnos. “No me parece tan descabellado. Lo que he logrado comprender es que los maestros no estamos preparados para un sistema educativo alternativo, basado en otras mediaciones. Uno de los ejes centrales es la socialización por eso volver a las aulas es muy conveniente, pero requiere de muy buena preparación”.