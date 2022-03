Matoneo, pesadilla aferrada a las aulas

Diana Vidal

LA PATRIA | MANIZALES

8.981 reportes graves de matoneo ubican a Colombia como uno de los países con mayor cantidad de casos de acoso escolar en el mundo. En un informe, realizado por Bullying sin fronteras, Manizales se ubica en el puesto número siete a nivel nacional, con un porcentaje del 2%. En Caldas, hasta hace dos semanas, había un reporte de 179 en lo que va del año.

Las rutas de prevención en Colombia están establecidas, pero los resultados arrojados muestran un panorama oscuro para el país.

Ante esto, la Institución de educación superior Cinoc, de Pensilvania (Caldas) realizó un estudio que muestra que en el 2017 en el país el 7,6% de los estudiantes experimentó algún tipo de abuso o acoso escolar. Pone como ejemplo a Cali, donde el 46% de los estudiantes encuestados admite haber sido agresor alguna vez y el 43% refiere haber sido agredido en algún momento. Al parecer, en quinto de primaria –con grados de victimización del 38%- y 9.o de bachillerato –con grados de victimización del 27%.

El estudio de la IES Cinoc surge a raíz del aumento de casos de acoso que se presentan en las escuelas a nivel local y nacional; motivada también por las dificultades que presentan las instituciones educativas en términos de intervención y poca colaboración en términos de prevención. "Un hecho que resulta interesante es la naturalización de la agresión que dificulta la posibilidad de percibir las dimensiones reales del conflicto violento o de su escalamiento a través de niveles de acoso. De modo que, muchas agresiones son asumidas como si fueran propias del desarrollo de los niños y de los adolescentes, y no como parte de procesos de acoso que se están formando a partir del tiempo", relata José Alonso Andrade, uno de los autores de la investigación y docente de la Universidad de San Buenaventura de Medellín.

Un ejemplo, ante dicho panorama, es el caso del estudiante del barrio La Enea de Manizales, quien presuntamente falleció a causa de un golpe proporcionado por otros compañeros. Según los testimonios de amigos y padres de la institución a la que asistía el menor, este estaría siendo víctima de matoneo, por lo cual fue agredido físicamente. Aunque el acta de defunción indica que la muerte fue por causas naturales, la Fiscalía se encuentra investigando el caso.

Historias

"El acoso escolar lo sufrí por un problema relacionado con la fluidez en el habla (tartamudez). Escuchar a un familiar tartamudear, probablemente, me hizo acomodarme en esa forma de hablar que con el tiempo y ejercicios fui controlando. Esta condición me impidió relacionarme con normalidad en el colegio. Sufrí acoso escolar por parecer un niño débil, siendo motivo de burlas en incontables ocasiones. Era muy callado y tímido, pero a medida que me hacía mayor necesitaba relacionarme correctamente con las personas de clase; al principio fue muy difícil y me asustaban mucho los cambios. Estar en esta posición me hizo ver la maldad y la bondad de las personas, y lo más importante, aprendí a identificar buenas amistades. Fue duro, pero gracias a eso soy la persona que soy actualmente. El acoso escolar es un problema que se debería tratar correctamente en edades tempranas para evitar baja autoestima en las personas".

Síndrome de Tourette, en este caso*

"Esta condición jamás lo limitó. Todo era felicidad, su vida y carrera iban en crecimiento. Pero a medida que pasaban los días, mi compañero se veía decaído y triste. Llegué a pensar que todo se debía a la carga académica y laboral. Sin embargo, nos enteramos de su sufrimiento de manera catastrófica, ya que una mañana la madre de mi compañero se encontró con la imagen de su hijo, quien había decidido quitarse la vida. Muchas preguntas rondaban mi cabeza: ¿por qué lo hizo?, ¿acaso no tenía todo lo que quería en su vida?, ¿qué lo motivó a terminar con su vida? Hallamos una carta que él escribió a su familia, donde narraba que no aguantaba más el dolor que le generaban los nuevos compañeros de universidad, quienes lo trataban mal por el síndrome que tenía. Por medio de burlas y rechazos llegaron a transformar a un joven alegre y exitoso en un individuo que llegó al punto de no soportar su vida".

* Tomada del estudio del Cinoc.

Rutas de prevención

Desde la psicología, el acoso escolar puede ser proporcional a la falta de afecto de los cuidadores, tanto en la víctima como en el agresor, y es visible a través de actitudes y pautas de crianza negligentes y laxas. Por ende, el primer llamado es a tomar medidas desde el hogar, pues la mejor estrategia para minimizar el acoso escolar es la prevención:

• Conocer las pautas de crianza y la dinámica familiar, para identificar su funcionalidad y trabajar en ellas.

• Entrenar y corregir a los hijos en formas no violentas y en el apuntalamiento de valores.

• Fortalecer las normas de convivencia entre la familia y recomendar pautas de crianza adaptativas acordes con el contexto.

• Crear sensibilización en la familia acerca de la intolerancia y la violencia y lo que estas pueden generar.

• Ofrecer terapia de familia si el problema de agresividad surge en el hogar.

• Identificar entre ellos las redes de apoyo en el caso que un miembro de su familia está siendo agredido.

• Contener los episodios de maltrato familiar, creando consigo espacios de mediación.

• Orientar en la necesidad del diálogo y la mediación para fomentar la reparación y la comprensión en la familia.

• Mantener una relación fluida y de cooperación entre niños, niñas y adolescentes, y de estos con los maestros y familiares.

• Fomentar la hospitalidad, solidaridad y cooperación en las aulas.