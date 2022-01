Manizales se pone pilas a vacunar estudiantes, faltan cerca de 30 mil entre los 3 y los 19 años por al menos una dosis

Óscar Veiman Mejía

La rectora del colegio María Goretti, de la vereda Bajo Tablazo de Manizales es Beatriz Elena Pinilla. Ella tiene su oficina cerca del patio de la institución. En la jornada de vacunación, de la mañana del jueves, entraba y salía. De una reunión virtual pasaba a inspeccionar el proceso de inmunización, luego atendía a una señora que venía a solicitar el traslado del hijo.

En el patio un grupo de vacunadores de la IPS Sinergia anotaba nombres, fechas, direcciones, celulares. Al frente, sentados en sillas esperaban estudiantes y comunidad en general del caserío, ubicado a un lado de la vía Manizales-La Siria Chinchiná.

“Estamos sintiendo un gran respiro”, comenta la rectora. Desde el lunes, el centro educativo empezó a recoger los consentimientos firmados de los padres para inmunizar a los niños y adolescentes.

El lunes comenzaron el regreso a la presencialidad ciento por ciento, ordenada por el Gobierno nacional, cerca de 42 mil estudiantes de centros educativos de la capital caldense.

Cálculo

Su tranquilidad la expresa también en cifras. “Esto nos permite pasar un informe muy bueno a la Secretaría de Educación del municipio. Es muy diferente tener un 50% o 60% de niños vacunados a decir que la gran mayoría ya lo está, es decir un 80%”.

En la ciudad, con corte al jueves en la noche, 69 mil 701 personas, entre los 3 y 19 años, tenían al menos una dosis. Y faltaban, en ese rango, 31 mil 71.

Sandra Milena López es docente en los grados de secundaria del María Goretti. Ella comenta: “Es un acto muy importante, ya que nos brinda las condiciones necesarias para estar juntos y posibilitar que no nos enfermemos”.

El colegio tiene 300 alumnos en la sede central y sus satélites, además de unas 100 personas matriculadas en modalidades como la de Sabatino.

Sin autorización

La sonrisa de la rectora desaparece por unos instantes al continuar el asunto. Para ella lo delicado está en que hay padres de familias en desacuerdo con que vacunen a sus hijos.

Explica: “Los padres se reservan eso, inclusive hablaban de tutelas si los obligábamos. Entonces se les pidió, por recomendación de la Secretaría de Educación, que nos traigan un oficio en el cual ellos renuncian a que nosotros les hagamos la vacuna o que las tramitemos y que ellos asumen la responsabilidad”.

Califica la situación como delicada, pues serán alumnos desprotegidos ante el virus. Reconoce que la orden es que no los pueden obligar. “...pero queda la preocupación”.

Manizales, desde febrero del 2020 hasta el jueves, acumula 745 mil 267 dosis aplicadas. En primeras dosis van 353 mil 373; en segundas, 288.88, en únicas, 31.495, y en refuerzo, 71 mil 519.

Destaca que la Secretaría de Salud de Manizales llevó suficientes dosis para la comunidad educativa y también para otros habitantes del Bajo Tablazo. Con esquema completo (dos dosis y unidosis), llega al 71,2%. y en total vacunados al 85,4%.

La rectora relata: “Los profesores aprovecharon para aplicarse el refuerzo y ya quedamos al día. Fuera de eso, nos trajeron para la influenza y la gente aprovechó, pues hicimos el llamado por medio de la Junta de Acción Comunal y así se ahorran el pasaje hasta el Centro”.

La profesora Sandra Milena concluye: “Trabajamos tranquilos y en un ambiente mucho más responsable con los otros y con los que quedan en casa”.

Recuerde

Carlos Humberto Orozco, secretario de Salud de Manizales, indica:

1.

Las familias tienen que inducir al hijo a que use la mascarilla.

2.

A que haga un lavado constante de manos.

3.

A que garantice que los espacios donde está conviviendo estén ventilados.

4.

Los estudiantes, particularmente, los más pequeños, deben conocer normas de bioseguridad y ponerlas en práctica.

5.

Apelamos a los padres y cuidadores para reforzar las medidas.

Felices

Juan Pablo García Giraldo, del colegio María Goretti del Bajo Tablazo

A mí no me duelen las vacunas, me parece bien que nos vacunen. Mis papás ya lo hicieron también.

Rosa Diana Vélez, del colegio María Goretti del Bajo Tablazo

Ya me vacunaron. Solo sentí un dolor de brazo al otro día. Pensé que me iba a dar fiebre o algo así y no me dio nada. Me pareció muy buena la vacuna porque así uno ya está protegido contra el covid.

En dosis

Sin vacunar y con carné falso

El 87% de quienes están en UCI en Manizales no cumple con esquemas de vacunación y un 24% no está vacunado. “ Personas que están en UCI, según un reporte nacional, presentaban carné falso de vacunación. Es no se justifica, es un delito, es corrupción. Están pagando es por enfermarse”, dice el secretario de Salud, Carlos Humberto Orozco.

Disponibles

En los puestos de vacunación también hay disponibilidad de los biológicos Pfizer, Sinovac y Janssen para primeras, segundas y dosis de refuerzo según corresponda (vacuna Pfizer no aplica para dosis de refuerzo).

De nuevo las Moderna

Desde ayer aplican otra vez vacunas de Moderna en Manizales, luego de que la ciudad recibió 17 mil 724 dosis para aplicación de segundas dosis y dosis de refuerzo.

Esperan la Astrazeneca

La Secretaría de Salud indicó que la capital de Caldas sigue a la espera de la llegada de un nuevo lote del biológico Astrazeneca.

Hoy, contra la influenza

Manizales participará hoy en la jornada nacional de vacunación contra la influenza. “Recuerda que no solo es necesario vacunarte contra la covid-19, también puedes contagiarte con otras enfermedades virales prevenibles como la influenza. Esta vacuna te la debes aplicar cada año.

La vacuna la aplican de manera continua en los siguientes puntos: