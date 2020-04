Mañana regresan colegios oficiales, la prueba es lo virtual desde casa

Laura Sánchez y Óscar Veiman Mejía

LA PATRIA | Manizales

Yasaldez Loaiza, director del Doctorado en Educación de la U. de Caldas

Hay que apoyar la educación en situaciones de emergencia, escribí sobre eso en el 2015 con la estudiante Katherine Vera. Ninguna institución piensa la educación para estos momentos, o un temblor o la erupción de un volcán. Un modelo educativo apoyado en la tecnología es más dispendioso, más inversión y tiempo. Aún reclamamos un rol activo del estudiante, que no se ha podido incorporar. Los alumnos pierden un proceso básico que es socialización, reconocimiento de la cultura, identidad propia de región porque se entra a un sexto continente que es de la virtualidad, hay riesgos altos. Aunque se pueden ganar muchas cosas porque hay plataformas con diseños comunicativos que llaman la atención de los alumnos. Por ejemplo, clases de educación física enfocadas al desarrollo motor y reconocimiento del cuerpo y sus potencialidades, desde la salud, tenemos que mediar entre la práctica y tecnología. Llegarán muchos chicos con vacíos teóricos y el profesor debe ser consciente de eso.

Pablo Jaramillo, gerente de la Fundación Luker

Interrumpir procesos es complicado. Está probado que se requiere cierta continuidad y repetición en algunos conceptos para que se afiancen, cuando esa continuidad no existe es difícil. Probablemente la calidad de la educación se va a ver muy afectada. Eso es lo negativo. Lo positivo es que a la brava, por obligación, nos tocó a todos, no solo a los colegios, sino a todo el sector productivo, a reinventarnos y a ser más imaginativos. Pensar cómo llegarle a una población que ya no va a venir a las escuelas y va a tener un horario distinto al tradicional. Los colegios van a seguir, pero los estudiantes no van a venir, qué vamos a hacer. Si esto no se da en una crisis difícilmente se adoptan opciones en forma seria. Y el cambio que empezaron las universidades es un ejemplo que tarde que temprano llegará a los colegios. La educación va a ser distinta y el que no se adapte pues va a quedar muy obsoleto. Y esa no será la mejor opción para los estudiantes.

Darío López, presidente de Educadores Unidos de Caldas (Educal)

Ningún país estaba preparado para esta situación y en Colombia y de Caldas, menos. El Gobierno nacional ha venido implementado la política de las nuevas tecnologías y nuevas capacitaciones, también es cierto que la conectividad en Caldas tiene falencias serias. No todos los alumnos cuentan con acceso a internet y tampoco a computadores. Es un reto grande porque, por ejemplo, en los barrios populares escasamente hay acceso a agua, luz y televisión. No nos oponemos, pero vemos que es una situación que se impone en el afán de cumplir con un calendario. Hay otras posiciones como en China y unos países europeos que postergaron la culminación del año lectivo. Los profesores tampoco tenían la educación virtual como objetivo 1A, era una ayuda en sus clases. Hay que hacerlo de manera cautelosa, los niveles de exigencia no serán los mismos. Esto traerá líos, sobre todo para los barrios de estratos bajos y las zonas rurales, de Manizales y del resto del departamento.

Giovanni López, padre de familia del colegio San Juan Bautista La Salle

Nadie está listo para eso, el alumno está enseñado al aula. No es lo mismo estudiar en casa. Estamos pendientes de apoyarlos porque yo no expondré a mis hijas (14 y 16 años) a ir al colegio, darles sus herramientas para que puedan recibir sus clases. El lío es que no todas las familias tienen los mismos recursos económicos, para mí puede ser fácil porque tengo trabajo fijo. Tenemos un computador, ambas tienen celular y desde ahí trabajarán. Afortunadamente mi esposa es independiente y está pendiente de ellas, debo salir a trabajar desde temprano.

El Plan en Manizales

La Secretaría de Educación anunció el empleo de siguientes estrategias pedagógicas así:

1. Para quienes tengan acceso a internet y disponibilidad de recurso tecnológico usarán plataformas virtuales y recibirán instrucciones de docentes y directores de grupo.

2. Para quienes tengan acceso a internet, pero no cuentan con recurso tecnológico. La institución revisará si tiene equipos de cómputo para facilitar el préstamo a algunos estudiantes.

3. Para quienes no tengan acceso a internet ni recursos tecnológico. El colegio apoyará con textos, módulos, guías y otros insumos que entregará a acudientes. El director de grupo tendrá un grupo de whatsapp para trabajo colaborativo con docentes, acudientes y estudiantes.

4. Cada institución divulgará líneas telefónicas, celulares y correos electrónicos.

6. Asistencia psicosocial que permita reducir niveles de ansiedad y estrés propiciando diálogo, respeto y tolerancia en hogares.

7. Apoyo Alimentario: paquete alimentario para estudiantes focalizados por rectores de las instituciones.