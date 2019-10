Los claroscuros del Esmad en movilizaciones universitarias

EQUIPO EDUCACIÓN

El debate sigue abierto. Miles de estudiantes universitarios, participantes en marchas, insisten en la necesidad de desmontar los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional (Esmad), que cumplen 20 años en el país.

Consideran que estas unidades se han excedido en el uso de la fuerza, lo cual va en contra del derecho constitucional (artículo 37) a la protesta pública y pacífica.

En la asamblea prevista para hoy, a las 2:00 p.m. en el Teatro 8 de Junio de la Universidad de Caldas, se hablará y se protestará contra los Esmad. Se tiene previsto marchar, lo que podría coincidir con el juego Once Caldas-Bucaramanga (4:00 p.m.) estadio Palogrande. La Secretaría de Gobierno de Manizales dijo que tiene preparado esquema de seguridad para las dos actividades.

Además, continuará la insistencia por el cumplimiento de los puntos del acuerdo para la financiación de la educación pública, pactado el 14 de diciembre con el Gobierno nacional, que permitieron levantar un paro indefinido comenzado el 10 de octubre, es decir, hoy hace un año.

En el 2018 Esteban Mosquera, estudiante de música, perdió un ojo por un disparo del Esmad en Popayán. Las manifestaciones recientes en Bogotá con la U. Distrital llevaron a cuestionar sobre la invasión a la autonomía universitaria con la intervención del Esmad.

Un senador del Partido Conservador propone regular las protestas en Colombia en aras de asegurar la movilización pacífica. Docentes y estudiantes opinan del tejido social que se rompe con la confrontación entre universitarios y Esmad.

* Número de móviles en el país: 23 de la especialidad antidisturbios

* Integrantes: 3.988, entre ellos 110 mujeres.

* Lugares: Huila, Tolima, Risaralda, Caldas, Valle, Cauca, Nariño, Santander, Magdalena Medio, Córdoba, Antioquia, Meta, Casanare, Atlántico, Cesar, Bolívar, Guajira y en las metropolitanas de Bogotá, Cúcuta y Valle de Aburrá.

Misión

La Policía Nacional describe la misión del Esmad: "Es la dependencia del Comando de Unidades Operativas Especiales, integrada por personal entrenado y capacitado, encargado del control de disturbios, multitudes, bloqueos acompañamiento a desalojos de espacios públicos o privados, que se presenten en zona urbana o rural del territorio nacional".

Darío Arenas, exrepresentante estudiantil al Consejo Superior de la U. de Caldas

El Esmad es un organismo de choque que con frecuencia no disipa conflictos sino que los agudiza. Cuando llega el Esmad no hay nada qué hacer, se rompe el diálogo, la negociación. Es un recurso del Estado para decir que no va a dialogar. Para mí el Esmad con esa naturaleza no debería existir. Cualquier proyecto de ley para regular la protesta social es inconstitucional en contra de la organización y la movilización pacífica. Las movilizaciones no se pueden prever o controlar cada aspecto de ellos, porque son hechos espontáneos. También se rompe la autonomía universitaria porque entra el Esmad a la institución como en la U. de Caldas en el 2007 en la que hubo violencia y daños del mobiliario. Dejó unas heridas grandes que no pudieron ser superadas. Rompe el tejido de las universidades.

Ana María Rodríguez, vocera U. Nacional sede Medellín, adelanta una movilidad académica en la sede Manizales

Queremos presionar al Gobierno para que cumpla con la totalidad de los acuerdos del 14 diciembre del 2018 por el ejemplo con los saldos apropiados y no comprometidos en el que a las universidades les debería ingresar $300 mil millones por año y ese dinero no se cumplió según el Gobierno porque se creaba un déficit fiscal. Demostramos que no era así. En los acuerdos se creó una mesa permanente de derechos humanos que iba a tratar estos temas en los que han reportado 400 casos que no han tenido solución, casos como violencia del Esmad hacia los estudiantes, registros disciplinarios contra estudiantes, universitarios amenazados y no pago de acuerdos laborales a docentes. Queremos que desmonten el Esmad, estamos en contra de la represión estatal.

Mauricio Orozco, coordinador del Observatorio de Conflicto y Paz

No es que no pueda haber autoridad judicial, sino que si esta también genera violencia no tiene ningún sentido. (…) parece una respuesta estratégica del escuadrón para disolver la protesta. Desde lo simbólico esta representación incita a la violencia, no se les ve el rostro y se le suma la tanqueta. Hay tensión y en medio de esto puede pasar cualquier cosa. La situación está dada para la confrontación. No es que la Policía no pueda estar, pero hay que mirar las maneras en las que se da. Hay asuntos que rompen como el de pretender que la protesta social deba estar regulada, que todo deba estar normalizado, que no marche por la calle sino por el andén o hasta cierta hora. Cualquier obstáculo a la protesta es delimitar las libertades colectivas. O que la gente si tiene alguna petición para el Estado la tramite de otra forma, pero esas otras formas no son reales ni efectivas. Lo otro es que las universidades son escenarios de discusión y de diálogo, si el Esmad entra, pues rompe con la idea de universidad, y lo confronta a uno porque es como si en las U tuvieran delincuentes y donde están los verdaderos delincuentes no entran.

Juan Diego Gómez, senador del Partido Conservador

Ponente del proyecto de ley estatutaria para regular la protesta social

Estudiamos para regular las protestas sociales porque se tratan de un derecho fundamental, que es protegido por la Constitución y por la Declaración de los Derechos Humanos. Esto implica que se deba plantear cualquier disposición a través de una ley estatutaria, no es restringir el goce de este derecho sino que se garantice y plantear elementos en los que cuando entre lo ilegal se pueda intervenir con los protocolos.

Hemos sido claros con el ingreso del Esmad a las universidades, debe respetarse la autonomía universitaria salgo que existan pruebas que se están cometiendo delitos y tengan previa autorización.

Avanzamos en la formulación de la ley estatutaria, luego pasaríamos a la reglamentación que puede ser por vía decretos o con ley ordinaria. Este año se radica y se acompañará con audiencias públicas para escuchar a los que más protestan en el país: profesores, movimiento estudiantil y transportadores.

Mayor (r) de la Policía Freddy Álvaro Muñoz

La efectividad del Esmad es por encima del 90%, dado su compromiso, entrenamiento, cumplimiento misional. Está presto a acompañar, apoyar, pero disuade cuando es necesario, bajo la ley. Los cuestionamientos se originan por desconocimiento de su misión. Su presencia genera confianza, seguridad, sensación de apoyo, presencia del Estado . Lo ideal serían diálogos con organizadores y apoyo para reconocer sujetos, que se infiltran en manifestaciones, existen motivadores de indisciplina. La provocación al grupo es constante con gritos, insultos, malas maneras, pero la tolerancia, madurez, responsabilidad del Esmad prevalece sobre la indisciplina social o agresión verbal o física . Apoya sistemas de participación ciudadana, lleva agua a sitios de necesidad, realiza jornadas de promoción y prevención, es un equipo humano calificado.

Sargento Jairo García (r) de la Policía

Debe entrar a la universidad, siempre y cuando esté dentro de los protocolos de acuerdo con la autonomía universitaria y excepcionalmente si hay comisión de un delito que afecte la vida e integridad de una persona. Sus procedimientos están en constante revisión del Ministerio Público, el CICR, cumpliendo estándares internacionales en uso diferenciado y proporcional de la fuerza. Disciplinaria y penalmente se investiga cada caso ante un posible abuso del poder. La Policía para ser más efectiva y garante de Derechos debe tener un grupo capacitado, entrenado acorde con recomendaciones de la ONU. Cada estado cuenta con esta especialidad. La intervención solo procede para restablecer derechos afectados por personas que dejan de ser manifestantes a agredir derechos de los demás e incluso hasta de los mismos manifestantes, afectando propiedad privada, pública, obstrucción de vías, salud.