Las prioridades con la alternancia son la vida y el bienestar, reitera la ministra de Educación

Presencia en las aulas y trabajo en casa (virtual o con cartillas físicas). Esa es la definición que tiene el Ministerio de Educación sobre la que llama alternancia. La idea es que desde este mes comience la reactivación académica.

La polémica es de marca mayor. Docentes, sindicatos, estudiantes, directivos, entre otros, han puesto el grito en el cielo, sobre todo por el aumento de casos de covid-19. Desde marzo, cerca de nueve millones de alumnos reciben educación en casa ante el aislamiento, ordenado por el Gobierno nacional.

LA PATRIA publica una entrevista con la ministra de Educación, María Victoria Angulo, además apartes de lo que han reiterado el sindicato Educadores Unidos de Caldas (Educal) y la Gobernación.

¿Por qué insistir en la alternancia si hay un clamor de seguir con educación en casa?

“Desde el Ministerio de Educación Nacional se emitieron los lineamientos para la prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad bajo la modalidad de alternancia, y la implementación de prácticas de bioseguridad en la comunidad educativa, a través de los cuales se ha determinado la necesidad de prepararse para el retorno gradual y progresivo. Estos lineamientos contemplan que se realice un análisis y caracterización de las variables epidemiológicas, institucionales, poblacionales y territoriales, efectuado por las administraciones departamentales y municipales en coordinación con las secretarías de Salud y Educación, para conocer el momento adecuado para regresar, partiendo de la decisión colectiva tomada entre estos organismos y las instituciones educativas, con la aprobación de las familias y el asentamiento de los estudiantes. Estos análisis permiten identificar las medidas que deben prepararse, adoptarse, mantenerse y ampliarse. Es decir que para el Ministerio de Educación y el Gobierno Nacional lo más importante es que tanto las autoridades, como la comunidad educativa en cada lugar del país, estén preparados para avanzar en estudio en casa y en el momento indicado iniciar un retorno gradual, partiendo de las particularidades existentes en los contextos territoriales y de las decisiones que de manera conjunta tomen para dar continuidad a los servicios educativos, con la pertinencia pedagógica que requiere. Tomar la decisión de un retorno a la presencialidad debe hacerse en un ambiente de confianza entre las familias y estudiantes, que les conduzca a retomar de manera gradual la dinámica de asistencia, teniendo la tranquilidad de que el servicio educativo se soporta en el trabajo académico en casa. Es necesario reconocer que el entorno educativo ofrece grandes oportunidades para promover el desarrollo y aprendizaje de niñas, niños y jóvenes.

¿En qué factores beneficia la alternancia?

Análisis indican que el proceso de aprendizaje con acompañamiento remoto en casa ha contribuido a que el impacto del aislamiento en las brechas de acceso a la educación, los aprendizajes y la equidad hayan sido menores a los que se hubieran presentado; sin embargo, esto no reemplaza los beneficios que trae para el desarrollo integral de las personas, las interacciones, que son posibles en la experiencia educativa institucional.

El proceso de recuperación de la cotidianidad incluye la transición progresiva del servicio educativo, lo que implica continuar con el trabajo académico en casa y de forma gradual y progresiva en el momento oportuno avanzar hacia la presencialidad, bajo el esquema de alternancia, teniendo en cuenta las realidades territoriales, la evolución de la pandemia, el consentimiento de las familias y el asentimiento de los estudiantes, de tal forma que el retorno gradual de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes al escenario de socialización y formación que representa la presencialidad, genere la apropiación y construcción colectiva de nuevas dinámicas que faciliten la integración de los parámetros que demandan las medidas de bioseguridad y de distanciamiento físico. Esto requiere preparación no solo en el campo administrativo, de bioseguridad o pedagógico, sino en la esfera personal y social, pues a pesar de que se den las condiciones para flexibilizar el regreso a los establecimientos educativos, será necesario realizar un acompañamiento cuidadoso, intencionado y permanente por parte de Secretarías, directivas y educadores, para que quienes integran la comunidad educativa se sientan seguros, protegidos y motivados para adaptarse a un nuevo estilo de vida en el que deben continuar vigentes las medidas de cuidado y distanciamiento físico, la aplicación de protocolos, sus motivaciones y la creatividad para establecer nuevas formas de interacción con los otros, con el conocimiento y con el entorno, soportadas en sus capacidades, habilidades y cualidades humanas.

¿No temen que haya un contagio que dispare el virus en alguna zona?

Para el Ministerio de Educación Nacional lo más importante es la seguridad de los niños, niñas, jóvenes y la comunidad educativa, a la vez que se da continuidad del proceso educativo. Por eso fueron expedidos los lineamientos que apoyan a las entidades territoriales para una toma de decisiones tanto para educación en casa, como para definir el momento en el que pueden iniciar gradualmente un proceso de presencialidad en alternancia, con la implementación de estrictas prácticas de bioseguridad. Las acciones establecidas en los lineamientos para la consolidación de los protocolos y seguimiento que de manera permanente se realiza, permitirá revisar todos los factores de riesgo y proceder de la manera más adecuada y pertinente, para posibilitar el retorno a la presencialidad de manera gradual. Se vienen preparando, ajustando y adaptando las acciones requeridas, para garantizar las medidas sanitarias establecidas desde las etapas de alistamiento y planeación, de esta manera las autoridades departamentales y municipales, y la comunidad educativa, puedan establecer y monitorear el comportamiento de la pandemia en los territorios, los factores de riesgo y las acciones desarrolladas para mitigarlos. Al momento cerca de 30 Entidades Territoriales avanzan en la preparación para la implementación parcial, gradual y progresiva en algunos establecimientos educativos o grados escolares de esquemas de alternancia. De acuerdo con los lineamientos entregados por el Gobierno Nacional el pasado mes de junio, en estos territorios iniciarán las actividades académicas bajo el esquema de alternancia en algunas instituciones educativas que están ubicadas en municipios que no presentan casos de contagio de virus covid-19 o que presentan baja afectación. En paralelo las restantes instituciones educativas continuarán en trabajo en casa. Adicionalmente en las etapas de implementación y seguimiento, se han planteado espacios para la acogida de los estudiantes, que incluyen la socialización y seguimiento permanente de hábitos de cuidado y autocuidado, y el manejo de posibles casos y confirmados de covid-19, en donde se pueden generar aportes por parte de docentes, directivos y familias, que sean considerados pertinentes, con base en la experiencia y condiciones particulares, para cubrir todos los aspectos y así generar ambientes informados y seguros.

¿Si son suficientes los dineros del Gobierno Nacional para dotar con bioseguridad a las instituciones educativas?

Con el objetivo de ampliar las posibilidades de contar con los medios requeridos para el logro de los objetivos de aprendizaje en el marco de la emergencia, el MEN dispuso recursos económicos adicionales en los Fondos de Servicios Educativa (FOSE) de las instituciones educativas para la impresión y distribución de guías de aprendizaje, talleres o libros de texto. En consecuencia, con cargo a los recursos del Sistema General de Participaciones, concepto calidad – gratuidad, se asignaron a las Entidades Territoriales Certificadas $187.976 millones para la adquisición de estos materiales, y otros $75.009 millones del concepto del SGP de calidad – matrícula, para apoyar la financiación del PAE en casa, el cual se fundamenta en 3 tipos de raciones (industrializada, para preparar en casa y bono alimentario) para un total de $262.986 millones de recursos adicionales del SGP asignados en el marco de la emergencia. Para garantizar las medidas sanitarias, desde el Ministerio de Educación y con el apoyo del Ministerio de Hacienda cuenta con los recursos para acompañar a las Secretarías de Educación Certificadas del país y que puedan gestionar la compra de elementos de aseo y desinfección para los Establecimientos Educativos que incluyen termómetros digitales, infrarrojos, tapetes para la desinfección y dispensadores de jabón; y para la protección de docentes, personal administrativo y estudiantes a través del suministro de mascarillas y jabón o alcohol. Específicamente para necesidades de infraestructura está contemplada la posibilidad de adquirir baterías sanitarias y lavamanos, que permitan la adecuación y organización de los servicios educativos al igual que el trabajo con la Unidad del Gestión del riesgo en cuento a provisión de agua potable. Lo anterior, partiendo de las necesidades particulares, la disponibilidad presupuestal de los territorios y las condiciones definidas en los lineamientos emitidos.[1] Particularmente, al momento el Gobierno Nacional realizó una primera asignación de recursos a las Entidades Territoriales Certificadas en Educación a través del Fondo de Mitigación de Emergencias - FOME por un valor de $92.480 millones. Estos recursos permitirán la habilitación de condiciones sanitarias de los establecimientos educativos, así como la dotación inicial de elementos de protección personal para estudiantes, maestros, directivos y personal administrativo, y de esta forma iniciar la preparación de todos los protocolos de bioseguridad.

¿El regreso con alternancia el primero de agosto es una orden o es potestad de cada colegio o entidad territorial?

Desde el mes de junio se emitieron desde el Ministerio los lineamientos y el acompañamiento técnico ha sido permanente para que cada entidad territorial hiciera los diagnósticos, evalúe la evolución de la pandemia, y construya con la comunidad educativa y las familias la propuesta académica para continuar con el proceso educativo. Será así, como cada entidad territorial definirá los momentos oportunos y fechas e irá comunicando a los padres y ciudadanía. El sentido de que las autoridades territoriales tengan el liderazgo, apoyados por las Secretarías de Educación, está directamente relacionado con el conocimiento del contexto, la relación con la comunidad educativa y las familias, la determinación las políticas locales y la autonomía y potestad para determinar las acciones pertinentes que permitan dar continuidad a los servicios educativos. Las condiciones que deben considerarse y generarse, para un retorno gradual y progresivo, dependen de las características y condiciones propias de cada contexto, revisadas por cada Secretaría de Educación en coordinación con los colegios, la comunidad educativa y las familias, que además son analizadas de manera conjunta con las autoridades territoriales que lideran el seguimiento, monitoreo, control y vigilancia de los procesos de salud y comportamiento de la pandemia. El Ministerio de Educación reitera que no se ha dado la fecha del primero de agosto, por el contrario, se informó que serán las administraciones locales las cuales adopten las decisiones que, con responsabilidad y autonomía, sean las más oportunas, pensando siempre en primero salvaguardar el bienestar y la vida de la comunidad educativa y de la población en general.

¿Cómo serán evaluados los estudiantes o habrá promoción al final del año?

La evaluación no se reduce a la asignación de calificaciones. En el escenario escolar, la evaluación se da como un proceso permanente de la cotidianidad de la experiencia educativa en la que participan las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, sus maestros, familias y cuidadores. Más allá del contexto de la calificación, en el servicio educativo se valoran las interacciones, las actitudes, la participación, el uso de habilidades y capacidades, con el fin de recolectar información útil al propósito de promover el desarrollo y el aprendizaje de los estudiantes. En el contexto particular del trabajo académico en casa, los docentes harán seguimiento de modo remoto y valorarán los logros y producciones de los estudiantes de acuerdo con las condiciones que conlleva la cuarentena. Para esto definirán criterios y seleccionarán técnicas y procedimientos relacionados con la autonomía que les otorga la Ley General de Educación (115 de 1994 y el decreto 1290 de 2009) con respecto al Sistema de Evaluación de Estudiantes. Este definitivamente será un año atípico y por eso no podremos contar solo con los elementos tradicionales para evaluar al igual que lo hacemos siempre. Por esto, con el ICFES el Ministerio de Educación está diseñando instrumentos que puedan apoyar a los colegios que nos permitan identificar dónde están los principales retos de aprendizaje y así poder generar estrategias de nivelación y acompañar a todos los actores de la comunidad educativa que hacen un gran esfuerzo por acompañar el estudio en casa y por preparar los protocolos requeridos para el momento en que se defina el regreso a las aulas.

¿Qué piensa que por ejemplo Manizales decidió educación en casa el resto del año?

Manizales ha liderado distintas acciones para poder favorecer el proceso de aprendizaje en casa a través de su estrategia “Mi escuela en casa”, donde adelantan acompañamiento y seguimiento pedagógico a las estudiantes a través de redes de WhatsApp, el préstamo de equipos tecnológicos, la entrega de guías y materiales educativos impresos para las zonas rurales y urbanas, la entrega de raciones alimentarias en la modalidad para preparar en casa; se encuentran trabajando de manera directa con las instituciones educativas y las familias, haciendo medición de riesgos psicosociales con el apoyo de las universidades y de la mano de un comité intersectorial local analizan de manera permanente las condiciones y adelantan acciones par un eventual retorno en el marco de la alternancia en el momento oportuno.

¿Qué más hacer ante la falta de conectividad de miles de alumnos?

El Ministerio de Educación Nacional, trabaja de manera coordinada con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para avanzar en la conectividad de las zonas rurales del país, mediante el Proyecto Nacional de Acceso Universal para Zonas Rurales de MinTIC, que pretende llevar conectividad a internet a cerca de 10 mil centros poblados. Al momento bajo el liderzago de la Ministra Tic, se están adelando esfuerzos financieros y técnicos para acelerar el cumplimiento de estas metas. Complementario a lo anterior, en el marco de esta alianza, ambos sectores concertaron estrategias que buscan apoyar a los hogares más vulnerables del país, con la mayor cobertura regional posible, facilitando el acceso de conectividad gratuita, a través de una opción de navegación de la versión móvil de la Plataforma Aprender Digital en la modalidad de prepago y pospago. El programa de última milla, enfocado a llevar internet a bajo costo a hogares de estrato 1 y 2. Y Computadores para Educar, para la entrega de 83.345 computadores con contenidos precargados de la Plataforma Aprender Digital, lo que beneficiará a niños, niñas y adolescentes de 750 sedes educativas del país.

¿La alternancia se piensa igual para lo urbano y lo rural?

Los lineamientos para la prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad bajo el esquema de alternancia y la implementación de prácticas de bioseguridad en la comunidad educativa, fueron diseñados para que en todos los territorios se avance en su implementación y desarrollo, de esa manera garantizar la continuidad de la trayectoria educativa de los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes, en las condiciones de calidad y pertinencia requeridas por el Ministerio de Educación. Contemplan orientaciones para las instituciones educativas que están en zonas urbanas y rurales, pues los análisis requeridos parten del contexto territorial, institucional y poblacional. Asimismo, convocan a la revisión de las condiciones de cada establecimiento, para la implementación de prácticas de bioseguridad en las diferentes áreas, servicios o programas de permanencia como alimentación y transporte escolar, brindando orientaciones prácticas para el ingreso y salida de las instituciones educativas y para los desplazamientos de los miembros de la comunidad educativa desde y hasta la vivienda. Es decir que para el sector rural aplican los mismos principios que rigen el lineamiento general, específicamente enfocados en la construcción de una propuesta contextualizada y consensuada con la comunidad educativa; revisada detalladamente con las autoridades de salud y enmarcada en la situación epidemiológica, que proteja la vida de todos los involucrados y procura progresivamente la cualificación de la relación pedagógica entre la escuela y sus estudiantes. Reconocen las particularidades de la ruralidad, de las comunidades étnicas, las modalidades de atención como las residencias escolares y en general de todos los elementos que tienen que ver con los niveles y grados educativos que permiten preparar las condiciones requeridas para que los estudiantes puedan continuar con sus procesos educativos, usando modelos flexibles como escuela nueva, posprimaria, aceleración del aprendizaje, caminar en secundaria y educación media rural, bajo esquemas de atención acordes con las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

¿Cómo impactará esta emergencia la calidad educativa y se ha pensado algo para recuperar lo perdido?

Definitivamente, la crisis generada por la pandemia de covid-19 ha planteado múltiples retos a todos los miembros de la comunidad educativa. Es por ello que Gobierno Nacional está haciendo un trabajo con cada una de las regiones para construir propuestas educativas oportunas, pertinentes y de calidad que brinden oportunidades para avanzar en la trayectoria educativa. El Ministerio de Educación trabaja articuladamente para evitar la deserción del sistema, no perder de vista los rezagos en materia de aprendizaje y tener en cuenta el valor que agrega al proceso educativo una presencialidad con alternancia cuando estén dadas las condiciones en cada territorio. Por un lado, es muy claro que las plataformas digitales, y su complemento con los medios tradiconales como la radio y la televisión llegaron para quedarse. Estas han sido herramientas fundamentales en la etapa de adaptación, lo seguirán siendo una vez se inicie el proceso escalonado de regreso a clase, y deben mantenerse como parte integral del proceso educativo de aquí en adelante. La transformación digital es una oportunidad para el sistema educativo para poder llegar a todos los lugares, en distintos formatos, entendiendo los retos de aprendizaje y como un complemento a los procesos presenciales que se resignifican. Así mismo, el vínculo entre las instituciones educativas, los estudiantes y sus familias es un tema fundamental. Reconocemos en esta coyuntura una posibilidad de aprovechar el acercamiento que han tenido que tener los padres al proceso de formación de los hijos, para mejorar y afianzar la relación y el trabajo conjunto entre todos. Paralelamente, hemos continuado trabajando con el ICFES sobre mecanismos de evaluación. Por esto, estamos diseñando mecanismos para usar en los colegios que nos permitan identificar los procesos y así poder generar estrategias de nivelación a estudiantes, de capacitación a docentes y de acompañamiento a toda la comunidad educativa.También tenemos una plataforma exclusiva para docentes y directivos docentes con una oferta de calidad para acompañarlos en su trabajo, potenciar su formación academica y consolidar estas redes con un enfoque del poder transformardor de los lideres educativos en cada region y en cada escuela, esto marcará la diferencia. Esta coyuntura también ha evidenciado la necesidad y oportunidad de hacer mejoramientos a las infraestruturas educativas, y a nivel de conectividad no solo por politicas sanitarias sino por ser los ambientes de aprendizaje y la conectividad factores potenciadores de logro y la permanencia escolar. Los recursos invertidos en educación en temas como los mencionados anteriormente serán fundamentales, para los proximos años, al igual que el apoyo financiero a las familias más vulnerables y las estrategias de desarrollo social que serán claves para todo el proceso de retorno gradual y progresivo a la presencialidad y para garantizar a esta generación un acceso a una educación que atiende y entiende la diferencia, que acompaña a los niños y jóvenes con enfoque de trayectoria y que trabaja por reducir las inequidades del sistema y que con ocasión de la pandemia se han acentuado.

¿Podría esta situación de emergencia llevar a un cambio en los currículos, pues está claro que no estábamos preparados para la tecnología, ni profesores y menos los estudiantes?

El Ministerio de Educación considera que estamos ante una oportunidad para reforzar hábitos, ritmos y formas de relación que ayudarán a la construcción y gestión de conocimiento, a través de materiales de apoyo y actividades al servicio de los procesos de aprendizaje de sus estudiantes y de la promoción de sus capacidades para que junto con sus familias o cuidadores, puedan profundizar y afianzar el trabajo académico en casa, como elemento fundamental para la transición progresiva. Asimismo, los lineamientos contemplan la revisión curricular y la adecuación del plan de estudios, partiendo de las características de los estudiantes y las familias, de las necesidades y particularidades y del contexto en el que se implementan, identificando a los estudiantes que experimentan cambios que se relacionan con el aprendizaje desde sus habilidades, estilos y ritmos particulares, y desde las condiciones familiares, institucionales y territoriales para asumirlos. Partiendo de lo anterior, se busca potenciar procesos a través de los cuales se favorece su desarrollo, priorizando los temas de interés que los motivan, propiciando la creación o fortalecimiento de propuestas pedagógicas que integran aprendizajes básicos, que apoyan los proyectos de vida de los estudiantes e identifican las situaciones que deben ser potenciadas. En ese sentido, se continúan realizando procesos para la formación y acompañamiento a los docentes a través del Programa Todos a Aprender - PTA; el Programa Contacto Maestro y el Portafolio de formación que comprende diplomados, cursos y seminarios en línea; una oferta actualizada de convocatorias nacionales para promover investigaciones y producción académica, y diferentes iniciativas de formación a las que pueden acceder, de esa manera armonizar las propuestas pedagógicas que se irán consolidando en el marco de la situación generada por el covid-19 y las prácticas innovadoras y pertinentes que requerirá el entorno académico durante el proceso de transformación que se viene dando y que ahora se profundiza debido a la pandemia vivida.

Sindicato insiste en el no

EDUCAL, informa a la opinión la confirmación del contagio de COVID 19 de un grupo de docentes de la ciudad de Manizales. Otros maestros, de la misma Institución, se encuentran a la espera del resultado de la prueba, la cual podría aumentar la lista de educadores contagiados en todo el Departamento de Caldas. Los hechos, al parecer, ocurrieron en tanto los educadores se encontraban haciendo presencia física en la sede entregando las raciones del Programa de Alimentación Escolar, PAE. Para ellos y sus familias nuestra solidaridad y a la espera de pronta y satisfactoria recuperación. Las administraciones de Manizales y de Caldas, no han garantizado los elementos de BIOSEGURIDAD planteados en la ley, no hay una ARL que atienda la salud de los docentes, además de un precario sistema de atención médico asistencial, lo cual pone a las Instituciones Educativas en un abierto foco de contagio. El Gobierno de Iván Duque, no ha apropiado los recursos, ni ha contratado las firmas especializadas para asumir la seguridad y salud en el trabajo, es un gobierno que incumple la ley que él ha dictado; por su parte, la Ministra de Educación ha incumplido los acuerdos de financiación, ha descartado las propuestas de FECODE de conectividad gratis; por el contrario se orienta desde el nivel central la exposición al contagio de los docentes queriendo con ello imponer la alternancia, modelo que desde la Secretaria de Educación del Departamento de Caldas, en cabeza de Fabio Hernando Arias se viene patrocinando, presionando a los docentes para hacer la entrega del PAE y demás; EDUCAL considera que la JUME en cada municipio no es el cuerpo colegiado responsable de adoptar una decisión, ya que esta le corresponde exclusivamente al Gobernador. La Junta Directiva de EDUCAL hace responsable a la administración de Manizales, en cabeza del Doctor CARLOS MARIO MARÍN CORREA, Alcalde de la ciudad, y su Secretario de Educación, Doctor FRANCISCO VALLEJO, por cualquier desenlace fatal asociado con estos hechos, ante la ausencia de garantías de BIOSEGURIDAD. En reunión con la Junta Directiva de EDUCAL, el Secretario de Educación de Manizales, se comprometió a elaborar una circular dirigida a los Rectores orientando no citar a los docentes a los colegios a realizar este tipo de actividades, y a la fecha tal compromiso no se ha cumplido; ante la propagación del COVID 19 en las escuelas y colegios de Manizales y Caldas, nuestro total y absoluto respaldo a los rectores y docentes que en consecuencia se nieguen a asistir a las instituciones Al Gobernador de Caldas, LUIS CARLOS VELASQUEZ CARDONA, presentamos los hechos ocurridos en la ciudad de Manizales como ejemplo de lo que sucede al dar apertura a las instituciones educativas, y por ello solicitamos públicamente, desistir de su postura de convocar a la alternancia, tal como lo viene imponiendo a lo largo y ancho del departamento, en tal sentido hacemos responsable al gobierno departamental de cualquier propagación del COVID 19 que por este medio se pueda presentar. Hacemos un llamado a los mandatarios para revaluar sus políticas de entrega de materiales y de los elementos del PAE, ya que han hecho responsables de esta tarea a los educadores, a quienes les han encomendado una función que no es propia de su cargo. El magisterio de Caldas, continúa con su compromiso de acompañar los procesos de formación educativa por medio virtual. EDUCAL, hace un llamado a los docentes, ante los hechos y el aumento de la cifra de contagio, para sentar posiciones claras y reclamar del Gobierno acciones responsables acordes con la realidad. Por ninguna razón hacer presencia en las escuelas y colegios. EDUCAL, exige a COSMITET la solución inmediata de todos los problemas medico asistenciales que por negación del servicio se viene presentando, exigimos el cumplimiento del contrato de salud, e invitamos a los docentes a hacer públicas las denuncias por la mala prestación del servicio de salud. Hacemos un llamado público, por la protección al Derecho a la vida con la no presencialidad física en la sede de las Instituciones, incluso a acatar el llamado a la DESOBEDIENCIA CIVIL como mecanismos de protección de la vida propia y de todos los miembros de la comunidad educativa”.

Gobernación sigue el proceso

Ante la contingencia provocada por el COVID-19, la Gobernación de Caldas, mediante la Secretaría de Educación, ha garantizado el derecho a la educación mediante la prestación del servicio a los 26 municipios no certificados.

Ratificamos nuestro acompañamiento a las modalidades que las comunidades educativas y las autoridades locales determinen en cada municipio para continuar con el trabajo pedagógico en casa o bajo el esquema de alternancia, siempre primando la garantía de la vida y la salud de nuestros estudiantes y docentes.

Según los recorridos realizados para dialogar con rectores y alcaldes y con base en encuestas aplicadas a la comunidad educativa del departamento, se evidencia que de 164 directivos docentes 79 expresan su voluntad de iniciar el retorno progresivo bajo el esquema de alternancia y de 1.024 sedes ingresarían a este proceso 413 (369 rurales y 44 urbanas), en las que se atenderían a cerca de 12.800 estudiantes y contaríamos con 1.678 directivos y docentes de los cinco mil.

Esto quiere decir, preliminarmente, que el 86% de la matricula estudiantil seguiría en la modalidad de educación a distancia, bajo la premisa “una escuela en cada hogar”, mientras que el 14% restante quiere retornar bajo el modelo de presencialidad con alternancia. Sin embargo, la decisión final la tomarán las Juntas Municipales de Educación.

Esto se hará de la siguiente manera: cada institución educativa que reportó su voluntad de trabajar con el modelo de alternancia debe presentar a la Junta Municipal de Educación (JUME) una propuesta pedagógica y de salud, la cual debe partir del consentimiento de los padres de familia y docentes, el asentimiento de los estudiantes y la aprobación del Consejo Directivo de la institución, además, en los territorios indígenas se debe contar con el consentimiento de las autoridades tradicionales, para que conjuntamente con la autoridad local, es decir, con los alcaldes y en compañía de la entidad de salud, se revisen, ajusten y aprueben dichas propuestas si así lo consideran.

Una vez agotado este paso, las decisiones tomadas se remitirán desde la JUME a la Secretaría de Educación Departamental, que conjuntamente con la autoridad de salud regional hará el respectivo estudio, con el fin de tener el dato exacto de quiénes entrarían en el proceso de alternancia. Esto permitirá definir la modalidad de ejecución de programas tan importantes como el transporte y la alimentación escolar.

Para estos procedimientos ya se envió un oficio a los alcaldes, en el que se les informa cuáles instituciones educativas de su localidad presentan la voluntad de iniciar bajo el modelo educativo de alternancia, con el fin de que puedan programar la citación de la Junta Municipal de Educación y escuchar dichas propuestas. Esto teniendo en cuenta que son los alcaldes quienes tienen la potestad de aceptar o no este modelo, según las normas de cada municipio para enfrentar el COVID-19.

Así las cosas, en la primera semana de agosto Caldas tendrá el dato de cuáles instituciones comenzarán labores con el modelo de presencialidad regulada, cuáles de las que presentaron voluntad estarán en etapa de alistamiento y aún no aplicarían el modelo por no cumplir en su momento con los requisitos o cuales municipios en su totalidad seguirán con educación a distancia por disposición de los alcaldes en las JUME.

Queda claro entonces que el modelo de presencialidad con alternancia será un proceso dialogado y concertado con las comunidades, teniendo muy presente que todas las instituciones y sedes educativas están en contextos diferentes.

Por esta razón, la fecha de inicio de este proceso no es el primero de agosto sino que se establecerá a medida que se cuente con las condiciones. Esto significa que podrán ir ingresando progresivamente bajo el esquema de alternancia sólo las sedes educativas que expresaron su voluntad y que a su vez vayan cumpliendo la totalidad de requisitos que garanticen las condiciones necesarias de aseo, desinfección, suministro de elementos de bioseguridad, entre otros, y que a su vez cuenten con el visto bueno de la autoridad local.

Para efectos de los recursos que demande el ingreso progresivo bajo el esquema de alternancia debemos actuar en equipo y con sentido de corresponsabilidad desde las autoridades del orden nacional, departamental, municipal y desde las comunidades. De acuerdo con el análisis del área de fondos de servicios educativos, a la fecha las instituciones aún tienen un aforo de recursos sin ejecutar que asciende a los 10 mil 567 millones 158 mil 790 pesos, los cuales servirán para este proceso.

Desde la Gobernación de Caldas hacemos un llamado al orden con el fin de que el proceso se realice de manera coordinada y concertada con las comunidades como se ha venido haciendo al escuchar todas las partes para tomar decisiones”.