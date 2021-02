La Salle recibe al nuevo rector, asume un sacerdote de la Arquidiócesis

LA PATRIA | MANIZALES*

La Arquidiócesis de Manizales reafirmó el apoyo al colegio San Juan Bautista La Salle con la designación del presbítero Javier González, como nuevo rector. Sucederá al padre Alberto Llanos.

La comunidad educativa le dio la bienvenida el 16 dde febrero con un desayuno e interpretaciones musicales de la banda sinfónica, dirigida por el maestro Jorge Mario Raigosa.

El padre Alberto Llanos Castaño celebró que la administración del colegio siga en manos de religiosos: “El hecho de que haya un sacerdote al frente del colegio es una garantía para la comunidad educativa, no solo para el sostenimiento de la planta física que es propiedad de la Arquidiócesis, si no para darles continuidad a todos los proyectos sociales de la Arquidiócesis”.

El equipo de Prensa Escuela lo entrevistó para conocer su sentir en este nuevo reto y expectativas, entre otros.

¿Qué sintió al recibir la noticia de su nombramiento?

Bueno, esa pregunta es importante porque hace un año me habían dicho que porque no me venía para la Rectoría de La Salle. Les dije que buscaran a otro sacerdote porque yo ya estoy en La Linda con procesos iniciados. Me reiteraron que por qué no me venía, entonces yo dije: si la necesidad urge, yo con todo cariño renuncio a una comunidad que he llegado a querer muchísimo, pero me incorporo a otra que voy a querer muchísimo. Me han contado que es una comunidad supremamente buena y excelente.

¿Qué conoce de esta institución?

Conozco que esta institución fue fundada por el padre Diego Rivera. Él le puso toda la vida a la construcción de la planta física, y a la constitución de la comunidad educativa, sé que él puso todo el cariño a esta institución. Es una institución muy organizada muy apoyada por las autoridades educativas de tipo municipal y departamental y lógicamente por la Arquidiócesis.

¿Cómo se siente en la institución educativa?

Veo que hay un ambiente muy bueno, muy buena acogida, muy buena hospitalidad, el ambiente físico del colegio es muy bueno, sobre todo el ambiente humano. Veo que hay muchos talentos entre profesores, directivos, administrativos y veo que hay estudiantes que están muy comprometidos con la institución. Veo que la banda musical está muy bien formada ya que, como dice el padre Alberto, es la embajadora del colegio y en verdad un colegio necesita tener una posibilidad de vender su imagen y precisamente la música puede ser una posibilidad.

¿Qué espera de la comunidad educativa?

La impresión es muy buena, es excelente, y espero que sigamos con ese grado de excelencia, porque donde he hablado me han dicho maravillas de la institución La Salle. Lo que quiere decir, que la gente ha captado muy bien la institución, y hay que seguir conservando esa calidad y esa buena fama.

¿Qué expectativas tiene con la llegada al colegio?

La expectativa es que siga adelante, que los proyectos que se tienen en el momento sigan adelante vivos, dinamizados y que si aparecen nuevos proyectos y son buenos y factibles, pues bienvenidos.

*Noticia escrita por Yefri Alejandro Ramírez, Ana Sofía Acevedo, Camilo Gil, María Fernanda Verano y Cindy Mariana Rodríguez.