La maestra Exelmari y su nuevo horario en Samaná (Caldas)

Óscar Veiman Mejía

LA PATRIA I Manizales

La semana de la profe María Exelmari Betancur deja postales: Ella, con su tablero, recorre calles pavimentadas y destapadas de su pueblo. Da clases, en las salas de cinco casas, a niños de tercero. En la mañana del martes ilustraba en Venecia el cuento La mula herrada. El jueves explicaba los términos de la división en el barrio Juan Pablo II. Todo cerca de la maravillosa Laguna de San Diego, corregimiento donde vive.

En el comienzo del aislamiento por el coronavirus notó que sus 19 alumnos de 3A, de la escuela Juan Pablo II, tenían dificultad para educación en casa. “Pocos tienen internet y datos para celular, no aprenden lo mismo”. Entonces, creó un horario de visitas de lunes a viernes, entre 9:00 a.m. y 12:00 m. Dividió a sus alumnos en cinco grupos por barrios.

Aquí se las presentó:

“Mi vocación como docente nació hace 20 años cuando por primera vez me dieron un contrato. Fue por ocho meses para enseñar en la vereda La Mensajera, a cuatro horas en camino de herradura. Allí vivían personas muy humildes, la escuelita era de escaso techo y dos o tres tablas. Llegaban 12 niños, de los cuales me enamoré. Fue duro, pero a la vez gratificante por contar con el cariño de todos”.

Ella es profesora de inglés y a la vez la directora de grupo. Sin embargo, en su afán porque los estudiantes no se atrasen, aprovecha las tres horas, que a veces se convierten en cuatro, para reforzarles lecciones de ciencias y lenguaje. “Me gusta mucho que la profe venga a la casa, nos ayuda a entender las tareas”, comenta la niña Niyired Rendón.

“Siempre me levantó a las 4:00 a.m. con el fin de atender a mi familia y los quehaceres del hogar. A las 7:00 a.m. me dispongo a comenzar la jornada laboral. Hasta las 9:00 a.m. calificó talleres que mis estudiantes envían resueltos por whatsapp y en físico. Luego me desplazo al sector que corresponde ese día”.

Sus 19 alumnos forman parte de los casi 30 mil que tiene Caldas, en municipios diferentes de Manizales, en zona rural. Y la escuela Juan Pablo II es una de las 886 rurales. La mayoría de familias, según la Secretaría de Educación departamental, no tiene acceso a internet. Por eso, ella prefiere ir con tablero y herramientas pedagógicas en mano a cada hogar, sumados al tapabocas y al antibacterial. La madre Luz Jazmín Guzmán resalta: “Lo que hace la profesora es un apoyo muy grande. Los padres no entendemos todas las materias, ellos son los que saben”.

“Antes de la pandemia, también me levantaba a las 4:00 a.m. para las tareas domésticas con mi esposo y tres hijos. En la escuela enseño inglés, de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., en los grados de segundo a quinto. Luego descansaba un rato en casa y de nuevo empezaba a planear las clases para el día siguiente, hasta la noche como también lo hago ahora”.

En Samaná son 97 sedes, adscritas a 10 colegios. La Juan Pablo pertenece a la Institución Educativa Félix Naranjo. “Los maestros han sido recursivos para atender a los 3.553 matriculados al 31 de enero en el municipio”, dice el secretario de Educación de Samaná, Edison Andrey Gómez. “Las principales estrategias que definieron los docentes de zona rural se basan en la entrega de material físico creado y/o adaptado por ellos”, complementa Fabio Arias, secretario de Educación departamental.

Profe, ¿cómo se siente?

“Satisfecha, porque pienso que con la labor que realizo en este tiempo de confinamiento estoy contribuyendo con el aprendizaje de mis estudiantes, sobre todo, con aquellos que poseen dificultad para realizar actividades. Es gratificante contar con el apoyo de padres que quieren que sus hijos aprendan y salgan adelante”.

Lunes

Sector: Puente Tierra

Alumnos: Andrés Botero, Luz Ángela Palacio, Laura Herrera, Juan Sebastián.

Martes

Sector: Venecia

Alumnos: Wilder Escobar, Noresly Arcila, Darwin Osorio y Santiago Giraldo.

Miércoles

Sector: Sena-Centro (en la casa de la profesora)

Alumnos: Luciana Vargas, María Ángel, Juan Ciro y Liyen Camila Aristizábal.

Jueves

Sector: Juan Pablo II

Alumnos: Julián Gaitán, Ana Herrera, Karol Cortés y Wisny Madrigal.

Viernes

Sector: Matadero

Alumnos: Niyired Rendón, Kely Martínez y Jhosman Orozco.

Laguna de San Diego, en Samaná.